"Az Eötvös Károly Intézetet érintő kijelentései miatt kötelezték erre." "Németh Szilárd elnézést kér és sajnálkozik" 2018. november. 27. 15:54 "Már a 20 négyzetméter alatti ingatlanokért is sorban állnak a vevők." "Kicsi és külvárosi lakást keres a legtöbb vevő Budapesten" 2018. november. 27. 05:45 "Jogerősen is pert veszített a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló Mediaworks Hungary Zrt. a meghekkelt Orbán-interjú miatt kirúgott két szerkesztővel szemben." "Meghekkelt Orbán-interjú: jogerősen pert vesztett a Mediaworks" 2018. november. 27. 16:49 "Néhány felhasználónál már nézhetők a facebookos év végi összefoglaló kisfilmek, amelyek idén könyvformájú videóban jelennek meg az üzenőfalakon." "Önnek is ad egy e-könyvet ajándékba a Facebook, a legszebb emlékei lesznek benne" 2018. november. 28. 09:03 "Az amerikai külügyi szóvivő közlése szerint az Egyesült Államok csalódott, amiért Orbánék nem nekik adták ki Vlagyimir Ljubisint és fiát." "Amerika csalódott, amiért Orbánék nem nekik adták ki az orosz fegyvercsempészeket" 2018. november. 26. 22:16 "Az orosz külügyi szóvivő sajnálja, hogy az ENSZ nem az ő verziójukat tárgyalja." "Moszkva ukrán határsértésről beszél" 2018. november. 27. 07:30 A helyszínen meghalt. "Jogerősen 11 év 8 hónapot kapott a gödöllői férfi, aki miatt meghalt a Turay Ida Színház dolgozója" 2018. november. 27. 18:57 "Negyven magyarországi és határon túli állami, illetve egyházi felsőoktatási intézményben, könyvtárban és múzeumban váltak elérhetővé a soá és más népirtások túlélőinek életútinterjúi. A 109 ezer órányi videóanyagot Steven Spielberg kutatóintézete gyűjtötte össze." "Magyarországon is elérhető Spielberg holokausztarchívuma" 2018. november. 27. 13:58