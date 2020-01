Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef19691d-ed46-49bd-934e-06e55a63d8d0","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"Van új ellenség, végre. Első pillantásra a bűnözők, másodikra maga a jogállam.","shortLead":"Van új ellenség, végre. Első pillantásra a bűnözők, másodikra maga a jogállam.","id":"20200117_A_nep_bortoneben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef19691d-ed46-49bd-934e-06e55a63d8d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e0fa225-9f22-4e65-9462-cf9f0967c83e","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_A_nep_bortoneben","timestamp":"2020. január. 17. 08:40","title":"Gomperz: A nép börtönében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Magyar Honvédség több katonát is vezényel a déli határzárhoz.","shortLead":"A Magyar Honvédség több katonát is vezényel a déli határzárhoz.","id":"20200117_Hokameraval_dronnal_es_radarral_is_vedik_a_magyar_hatart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"595f484c-4133-45a2-9808-5125b3bfb051","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_Hokameraval_dronnal_es_radarral_is_vedik_a_magyar_hatart","timestamp":"2020. január. 17. 16:31","title":"Hőkamerával, drónnal és radarral is védik a magyar határt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"692421cd-8563-477f-9dcc-793e426cda01","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kisbaba is végigülte a németszigorlatot.","shortLead":"Egy kisbaba is végigülte a németszigorlatot.","id":"20200116_Hethonapos_babajaval_vizsgazott_Szombathelyen_az_egyetemista_foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=692421cd-8563-477f-9dcc-793e426cda01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c67fe578-b2e7-48f7-ba64-09b5de83ff33","keywords":null,"link":"/elet/20200116_Hethonapos_babajaval_vizsgazott_Szombathelyen_az_egyetemista_foto","timestamp":"2020. január. 16. 10:26","title":"Hét hónapos babájával vizsgázott Szombathelyen az egyetemista (fotó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"790a7a55-4a6b-4c33-894f-1acaaa0969bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem engedné a főpolgármester, hogy egy rosszul működő állami cég elvonja az FKF bevételeinek harmadát.","shortLead":"Nem engedné a főpolgármester, hogy egy rosszul működő állami cég elvonja az FKF bevételeinek harmadát.","id":"20200116_Karacsony_Ha_nincs_penz_a_szemetszallitasra_nincs_atletikai_vb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=790a7a55-4a6b-4c33-894f-1acaaa0969bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f558dd97-47b0-45c8-a33f-5b45cdc46fcc","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Karacsony_Ha_nincs_penz_a_szemetszallitasra_nincs_atletikai_vb","timestamp":"2020. január. 16. 16:19","title":"Karácsony: Ha nincs pénz a szemétszállításra, nincs atlétikai vb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0b937e0-f557-413b-a99e-8a0dde1572bb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A globális GDP hatodát adja Kína, de nem lehet felhőtlen az örömük.","shortLead":"A globális GDP hatodát adja Kína, de nem lehet felhőtlen az örömük.","id":"20200117_kina_gdp_novekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0b937e0-f557-413b-a99e-8a0dde1572bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca34224-e2a5-4b6a-97d5-3976899e556a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200117_kina_gdp_novekedes","timestamp":"2020. január. 17. 10:07","title":"29 éve nem volt ennyire lassú a kínai GDP-növekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca23b381-8a07-4bd3-8ba4-1fba7c772f83","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hosszú hetedszer kapta meg az elismerést, ezzel beérte Egerszegi Krisztinát.","shortLead":"Hosszú hetedszer kapta meg az elismerést, ezzel beérte Egerszegi Krisztinát.","id":"20200117_milak_kristof_hosszu_katinka_ev_sportoloja_msusz_dijatado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca23b381-8a07-4bd3-8ba4-1fba7c772f83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdce0934-7827-4b3d-a680-0556e7a45a9d","keywords":null,"link":"/sport/20200117_milak_kristof_hosszu_katinka_ev_sportoloja_msusz_dijatado","timestamp":"2020. január. 17. 05:17","title":"Milák Kristófot és Hosszú Katinkát választották az év sportolóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88f380c-0e01-4369-8f6a-5bb9db5c854f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Feldmár András pszichoterapeuta, Péterfy Bori színész, énekes és Talal Derki Sundance-díjas, Oscar-jelölt filmrendező is a zsűri tagjai közt a Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon.","shortLead":"Feldmár András pszichoterapeuta, Péterfy Bori színész, énekes és Talal Derki Sundance-díjas, Oscar-jelölt filmrendező...","id":"20200117_Feldmar_a_BIDF_zsurijeben_Akiket_megszeretunk_eloszor_idegenek_voltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e88f380c-0e01-4369-8f6a-5bb9db5c854f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"821d822a-0358-4cfc-a75a-e84e7416dc31","keywords":null,"link":"/kultura/20200117_Feldmar_a_BIDF_zsurijeben_Akiket_megszeretunk_eloszor_idegenek_voltak","timestamp":"2020. január. 17. 13:20","title":"“Akiket megszeretünk, először idegenek voltak” – Feldmár András a dokumentumfilmekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"003c7a15-039b-41b1-a1e9-1b2d13609236","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ismét megújult a hazai piacon olyannyira népszerű kompakt divatterepjáró, mely mostantól már csak lágyhibrid hajtással készül.","shortLead":"Ismét megújult a hazai piacon olyannyira népszerű kompakt divatterepjáró, mely mostantól már csak lágyhibrid hajtással...","id":"20200117_itt_a_hibrid_suzuki_vitara_5_millio_forinton_nyit_az_esztergomi_ujdonsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=003c7a15-039b-41b1-a1e9-1b2d13609236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c69f8a45-4bb5-4398-9946-85ae50493b34","keywords":null,"link":"/cegauto/20200117_itt_a_hibrid_suzuki_vitara_5_millio_forinton_nyit_az_esztergomi_ujdonsag","timestamp":"2020. január. 17. 11:03","title":"Itt a hibrid Suzuki Vitara: 5 millió forinton nyit az esztergomi újdonság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]