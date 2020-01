Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"662b50e8-44ab-47a6-bd60-6e3fa6c12717","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szégyenlős? Nincs ideje? Nincs pénze? Ha nem jut el pszichológushoz, egyre több segítséget kaphat mesterséges intelligenciával felturbózott alkalmazásoktól. Nem helyettesíti a pszichológust, de elvezethet hozzá.","shortLead":"Szégyenlős? Nincs ideje? Nincs pénze? Ha nem jut el pszichológushoz, egyre több segítséget kaphat mesterséges...","id":"202003_gepterapia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=662b50e8-44ab-47a6-bd60-6e3fa6c12717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caed99c8-9fbe-477a-bd80-c9fd3b7d1abf","keywords":null,"link":"/360/202003_gepterapia","timestamp":"2020. január. 18. 09:00","title":"Akkor most képzelje el, hogy Sigmund Freud egy algoritmus ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2022998a-42dd-4d19-81ff-b323c5c739cc","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A streaming-szolgáltató ráerősít a francia piacra. ","shortLead":"A streaming-szolgáltató ráerősít a francia piacra. ","id":"20200117_Parizsban_nyitott_uj_irodat_a_Netflix","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2022998a-42dd-4d19-81ff-b323c5c739cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f48600c-aae3-483e-8f87-f69d08ad7663","keywords":null,"link":"/kultura/20200117_Parizsban_nyitott_uj_irodat_a_Netflix","timestamp":"2020. január. 17. 20:57","title":"Párizsban nyitott új irodát a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05fb5206-41a3-4210-8a37-63c2ff4f3c00","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az előző évhez képest 85 százalékkal nagyobb területen irtották ki az esőerdőt Amazónia észak-brazíliai részén 2019-ben – derült ki a legfrissebb hivatalos adatokból.","shortLead":"Az előző évhez képest 85 százalékkal nagyobb területen irtották ki az esőerdőt Amazónia észak-brazíliai részén 2019-ben...","id":"20200118_brazilia_amazonia_erdoirtas_merteke_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05fb5206-41a3-4210-8a37-63c2ff4f3c00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09c609f7-94c2-441f-8dec-ff7d3c6b553b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200118_brazilia_amazonia_erdoirtas_merteke_2019","timestamp":"2020. január. 18. 18:03","title":"Drámai adat jött Brazíliából, hihetetlen sebességgel irtják az erdőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f58d5597-f048-4fa5-9a75-c4e4959aa017","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A politikus új feleségét azzal vádolják, ő szervezte meg elődje megölését. Királydráma Lesothóból.","shortLead":"A politikus új feleségét azzal vádolják, ő szervezte meg elődje megölését. Királydráma Lesothóból.","id":"20200119_A_ket_felesege_kozott_gyilkossagig_fajulo_vita_miatt_kell_tavoznia_egy_afrikai_kormanyfonek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f58d5597-f048-4fa5-9a75-c4e4959aa017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f1ff64b-676b-4847-b0de-a104053c74f5","keywords":null,"link":"/vilag/20200119_A_ket_felesege_kozott_gyilkossagig_fajulo_vita_miatt_kell_tavoznia_egy_afrikai_kormanyfonek","timestamp":"2020. január. 19. 14:08","title":"A két felesége között gyilkosságig fajuló vita miatt kell távoznia egy afrikai kormányfőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca1d07a2-d06f-4772-8cdc-8614331b07d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány órán át nem fognak működni a bankkártyáik.","shortLead":"Néhány órán át nem fognak működni a bankkártyáik.","id":"20200117_raiffeisen_bankkartya_hitelkartya_leallas_figyelmeztetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca1d07a2-d06f-4772-8cdc-8614331b07d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5f7fa25-c46b-426e-af0d-aaa17e186fb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200117_raiffeisen_bankkartya_hitelkartya_leallas_figyelmeztetes","timestamp":"2020. január. 17. 15:59","title":"Leállásra figyelmezteti ügyfeleit a Raiffeisen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b8e1a1-074b-4c37-8834-f39a5e4fda6c","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Egyházszakadáshoz is vezethet Belgrád és Podgorica legújabb konfliktusa, ami a montenegrói egyházügyi törvény miatt robbant ki. Ez alapján ugyanis a jövőben elkobozhatják a szerb ortodox egyház vagyonát a másik volt jugoszláv tagköztársaságban.","shortLead":"Egyházszakadáshoz is vezethet Belgrád és Podgorica legújabb konfliktusa, ami a montenegrói egyházügyi törvény miatt...","id":"202003__szerbia_es_montenegro__egyhazszakadas__politikai_adokkapok__harc_alelkekert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86b8e1a1-074b-4c37-8834-f39a5e4fda6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc21bb1-56da-4dd1-b60a-775dedee8c4a","keywords":null,"link":"/360/202003__szerbia_es_montenegro__egyhazszakadas__politikai_adokkapok__harc_alelkekert","timestamp":"2020. január. 19. 12:00","title":"Montenegró kihúzta a gyufát Szerbiánál, Koszovónál, Moszkvánál, és sokaknál odahaza is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a021793-72d0-4fcc-8086-dc01a000521d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A gleccserek közelében zajló mezőgazdasági termelés jelentős szerepet játszhat abban, hogy bizonyos dél-ázsiai jégmezők stabilak maradtak vagy még gyarapodtak is az elmúlt 25 évben, miközben a térség döntő részében a jégárak visszahúzódnak – derült ki egy új kutatásból.","shortLead":"A gleccserek közelében zajló mezőgazdasági termelés jelentős szerepet játszhat abban, hogy bizonyos dél-ázsiai jégmezők...","id":"20200119_olvado_gleccserek_jegolvadas_lassitasa_del_azsia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a021793-72d0-4fcc-8086-dc01a000521d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"618aea01-3cd1-40d3-858d-f3bab53279e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_olvado_gleccserek_jegolvadas_lassitasa_del_azsia","timestamp":"2020. január. 19. 14:03","title":"Őrült sebességgel olvadnak a gleccserek, de találtak valamit, ami lassíthatja ezt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca15b920-b9c9-44d0-97da-f2416b49fb1f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szombaton írták meg a központi felvételi vizsgát a gimnáziumi oktatásba jelentkező diákok, és ezúttal a magyar kérdéssor egyik feladata kezdett internetes karrierbe a közösségi médiában. Mutatjuk, miről is van szó. ","shortLead":"Szombaton írták meg a központi felvételi vizsgát a gimnáziumi oktatásba jelentkező diákok, és ezúttal a magyar...","id":"20200119_Ez_a_feladat_valtotta_ki_a_legnagyobb_visszhangot_a_gimnaziumi_felvetelin__on_tudja_a_megfejtest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca15b920-b9c9-44d0-97da-f2416b49fb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5c4c56c-af3d-4269-9625-6fc9789275d4","keywords":null,"link":"/kultura/20200119_Ez_a_feladat_valtotta_ki_a_legnagyobb_visszhangot_a_gimnaziumi_felvetelin__on_tudja_a_megfejtest","timestamp":"2020. január. 19. 10:45","title":"Ez a feladat váltotta ki a legnagyobb visszhangot a gimnáziumi felvételin - ön tudja a megfejtést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]