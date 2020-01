Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5307af22-334a-4ae9-8a63-6553eee4e794","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Január 20-án kilencvenéves Edwin \"Buzz\" Aldrin amerikai űrhajós, aki 1969. július 21-én második emberként léphetett a Hold felszínére.","shortLead":"Január 20-án kilencvenéves Edwin \"Buzz\" Aldrin amerikai űrhajós, aki 1969. július 21-én második emberként léphetett...","id":"20200120_90_eves_edwin_buzz_aldrin_masodik_ember_a_holdon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5307af22-334a-4ae9-8a63-6553eee4e794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62d4f748-d304-4a73-8987-0b66b1bd20db","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_90_eves_edwin_buzz_aldrin_masodik_ember_a_holdon","timestamp":"2020. január. 20. 10:03","title":"\"OK, a motor leáll\" – ma ünnepli 90. születésnapját Buzz Aldrin, aki másodikként lépett a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca15b920-b9c9-44d0-97da-f2416b49fb1f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szombaton írták meg a központi felvételi vizsgát a gimnáziumi oktatásba jelentkező diákok, és ezúttal a magyar kérdéssor egyik feladata kezdett internetes karrierbe a közösségi médiában. Mutatjuk, miről is van szó. ","shortLead":"Szombaton írták meg a központi felvételi vizsgát a gimnáziumi oktatásba jelentkező diákok, és ezúttal a magyar...","id":"20200119_Ez_a_feladat_valtotta_ki_a_legnagyobb_visszhangot_a_gimnaziumi_felvetelin__on_tudja_a_megfejtest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca15b920-b9c9-44d0-97da-f2416b49fb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5c4c56c-af3d-4269-9625-6fc9789275d4","keywords":null,"link":"/kultura/20200119_Ez_a_feladat_valtotta_ki_a_legnagyobb_visszhangot_a_gimnaziumi_felvetelin__on_tudja_a_megfejtest","timestamp":"2020. január. 19. 10:45","title":"Ez a feladat váltotta ki a legnagyobb visszhangot a gimnáziumi felvételin - ön tudja a megfejtést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0341d8c3-82bc-419c-a34e-4dbc04776638","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskolai szegregáció miatt jogerősen megítélt kártérítés helyett képzéseket ajánlottak fel. ","shortLead":"Az iskolai szegregáció miatt jogerősen megítélt kártérítés helyett képzéseket ajánlottak fel. ","id":"20200118_kormany_karterites_gyongyospata_romak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0341d8c3-82bc-419c-a34e-4dbc04776638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e77a35ee-dc7a-4d8a-976f-f42abe5bf926","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_kormany_karterites_gyongyospata_romak","timestamp":"2020. január. 18. 17:35","title":"Nem fogadnák el a kormány ajánlatát a gyöngyöspatai romák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9308c4e-0fba-4e0e-bd0b-ad8c7c585f5e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Blokád alá vettek egy nagyobb olajterminált szombaton a nemzetközileg elismert líbiai kormány ellen harcoló Líbiai Nemzeti Hadsereg (LNA) vezetőjének, Halífa Haftar tábornoknak a hívei.","shortLead":"Blokád alá vettek egy nagyobb olajterminált szombaton a nemzetközileg elismert líbiai kormány ellen harcoló Líbiai...","id":"20200118_Egy_nappal_a_bekekonferencia_elott_tortek_ki_a_harcok_Libiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9308c4e-0fba-4e0e-bd0b-ad8c7c585f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef92d00d-0222-46dc-9297-0209661f0a32","keywords":null,"link":"/vilag/20200118_Egy_nappal_a_bekekonferencia_elott_tortek_ki_a_harcok_Libiaban","timestamp":"2020. január. 18. 17:18","title":"Egy nappal a békekonferencia előtt törtek ki a harcok Líbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a735768-6d69-4223-9542-727d9587c8e9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nagy László szerint a magyar férfi kézilabda-válogatottnak továbbra is a saját játékára kell figyelnie, noha az Európa-bajnoki középdöntőben a következő ellenfele a testközelből ismert játékosokból álló szlovén együttes lesz.","shortLead":"Nagy László szerint a magyar férfi kézilabda-válogatottnak továbbra is a saját játékára kell figyelnie, noha...","id":"20200118_Nagy_Laszlo_Egy_vilagversenyen_nem_szabad_azon_ragodni_ami_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a735768-6d69-4223-9542-727d9587c8e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7bd177b-a593-40e0-b6a7-00c21f8e59ad","keywords":null,"link":"/sport/20200118_Nagy_Laszlo_Egy_vilagversenyen_nem_szabad_azon_ragodni_ami_volt","timestamp":"2020. január. 18. 16:27","title":"Nagy László: Egy világversenyen nem szabad azon rágódni, ami volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee28078f-785a-422a-929e-332825059428","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Műszaki hibával magyarázta a Facebook szombaton, hogy Hszi Csin-ping kínai elnök neve a Xi Jinping angol átírás helyett Mr. Shithole (pöcegödör) formában jelent meg a közösségi portálra kitett, burmai nyelvről angolra fordított kommentekben, és bocsánatot kért a sértésért.","shortLead":"Műszaki hibával magyarázta a Facebook szombaton, hogy Hszi Csin-ping kínai elnök neve a Xi Jinping angol átírás helyett...","id":"20200119_Lepocegodrozte_a_kinai_elnokot_a_Facebook__allitolag_muszaki_hiba_tortent","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee28078f-785a-422a-929e-332825059428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7134e920-0aef-4441-82ac-f9e034cc109e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_Lepocegodrozte_a_kinai_elnokot_a_Facebook__allitolag_muszaki_hiba_tortent","timestamp":"2020. január. 19. 08:15","title":"Lepöcegödrözte a kínai elnököt a Facebook – állítólag műszaki hiba történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7977d949-bffa-4163-adbf-e57725bbdf91","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lánc azt kéri, ne fogyasszák el.","shortLead":"A lánc azt kéri, ne fogyasszák el.","id":"20200119_Mergezo_szojapelyhet_vont_ki_a_forgalombol_a_Rossmann","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7977d949-bffa-4163-adbf-e57725bbdf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9743106c-994a-4b64-804d-52cb453d1d6b","keywords":null,"link":"/kkv/20200119_Mergezo_szojapelyhet_vont_ki_a_forgalombol_a_Rossmann","timestamp":"2020. január. 19. 10:10","title":"Mérgező szójapelyhet vont ki a forgalomból a Rossmann","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1829cba2-8d5d-4525-b8c5-063671976ed3","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A müncheni cég konzekvensen próbál lépést tartani a zöld autózás legfontosabb irányaival. Nagyon nem mindegy azonban, milyen minőségű alternatív hajtású termékkel rukkolnak ki a márka alapmodelljeit jelentő típusoknál, mint a 3-as széria. Az, hogy lenyűgöző emissziós értékeket produkál, még elég kevés lenne egy BMW-től, kéne valami kicsi plusz is. ","shortLead":"A müncheni cég konzekvensen próbál lépést tartani a zöld autózás legfontosabb irányaival. Nagyon nem mindegy azonban...","id":"20200118_BMW_330e_plugin_hibrid_teszt_ahogy_tetszik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1829cba2-8d5d-4525-b8c5-063671976ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faa9962c-97ff-4368-91c3-1eabc37b986f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200118_BMW_330e_plugin_hibrid_teszt_ahogy_tetszik","timestamp":"2020. január. 18. 16:30","title":"BMW 330e plugin teszt – mint egy Prius, amit vezetni is jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]