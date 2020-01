Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"351a1c94-81d8-456c-ac0c-d35ff87aed16","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már lehet szavazni a Highlights of Hungary idei jelöltjeire. Biokertészet, Wagner-napok, alternatív szülészeti mozgalom, természetfotós, zenei fesztivál is szerepel a jelöltek között. \r

","shortLead":"Már lehet szavazni a Highlights of Hungary idei jelöltjeire. Biokertészet, Wagner-napok, alternatív szülészeti...","id":"20200120_Mar_lehet_szavazni_a_Highlights_of_Hungary_idei_jeloltjeire","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=351a1c94-81d8-456c-ac0c-d35ff87aed16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55441010-ebd3-47b8-babc-efe2b9303b4e","keywords":null,"link":"/kultura/20200120_Mar_lehet_szavazni_a_Highlights_of_Hungary_idei_jeloltjeire","timestamp":"2020. január. 20. 13:15","title":"Azt mondják, ilyen Magyarország valódi arca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ac5278-df18-4fce-bebc-53eb5c026166","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Durván megemelte árait az elektromos autók töltőpiacának egyik meghatározó szereplője.","shortLead":"Durván megemelte árait az elektromos autók töltőpiacának egyik meghatározó szereplője.","id":"20200120_Hirtelen_dragabb_lehet_elektromos_autoval_jarni_mintha_benzint_tankolnank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61ac5278-df18-4fce-bebc-53eb5c026166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acd40fbc-0f7e-47b9-b925-c263c575e5ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20200120_Hirtelen_dragabb_lehet_elektromos_autoval_jarni_mintha_benzint_tankolnank","timestamp":"2020. január. 20. 16:26","title":"Hirtelen drágább lehet elektromos autóval járni, mint ha benzint tankolnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába a rezsicsökkentés, sokan nem tudják időre fizetni a számláikat.","shortLead":"Hiába a rezsicsökkentés, sokan nem tudják időre fizetni a számláikat.","id":"20200120_rezsi_hatarido_eurostat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374da1e5-b544-4e11-b86e-8f3be5d52616","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200120_rezsi_hatarido_eurostat","timestamp":"2020. január. 20. 11:10","title":"Minden kilencedik magyar háztartás bajban van a rezsiszámlákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7064b6-f8c9-4cd4-ae3c-39d57d40651a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig korábban a kormány és Tarlós István előző főpolgármester évekig hangoztatták: ezek felújított szerelvények.","shortLead":"Pedig korábban a kormány és Tarlós István előző főpolgármester évekig hangoztatták: ezek felújított szerelvények.","id":"20200121_Veletlen_elszolasbol_derult_ki_hogy_az_oroszoktol_vett_szerelvenyek_tobbsege_uj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f7064b6-f8c9-4cd4-ae3c-39d57d40651a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e3a06e9-7e52-45ec-9e88-f042ffa09d24","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_Veletlen_elszolasbol_derult_ki_hogy_az_oroszoktol_vett_szerelvenyek_tobbsege_uj","timestamp":"2020. január. 21. 07:23","title":"Véletlen elszólásból derülhetett ki, hogy az oroszoktól vett szerelvények többsége új","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"569af871-8aa1-4f63-a5e8-e7bbee588d73","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tizenkét órás és száz mérföldes futás világrekordját is megdöntötte Csécsei Zoltán, magyar ultrafutó, aki már több mint tizenhat órája tapossa a kilométereket újpesti futópadján. Lassan elérhető közelségbe kerül a huszonnégy órás Guinness-rekord.","shortLead":"A tizenkét órás és száz mérföldes futás világrekordját is megdöntötte Csécsei Zoltán, magyar ultrafutó, aki már több...","id":"20200120_Eloben_kovetheti_egy_magyar_ultrafuto_rekorddonteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=569af871-8aa1-4f63-a5e8-e7bbee588d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63caf9bc-b1da-4299-950e-468322c2e20e","keywords":null,"link":"/elet/20200120_Eloben_kovetheti_egy_magyar_ultrafuto_rekorddonteset","timestamp":"2020. január. 20. 11:29","title":"Élőben követheti egy magyar ultrafutó rekorddöntését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a739d2c-3935-4d72-b3e2-d216ea72e60e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyre szigorúbban büntetik a csikkdobálást, mióta nyilvánvalóvá vált, mennyire káros a környezetre a füstszűrő. Ráadásul a dohányzókat is illúzióban ringatja.","shortLead":"Egyre szigorúbban büntetik a csikkdobálást, mióta nyilvánvalóvá vált, mennyire káros a környezetre a füstszűrő...","id":"202003_a_fustszuro_artalmassaga_minden_rossz_ha_rossz_avege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a739d2c-3935-4d72-b3e2-d216ea72e60e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cdbb91a-a879-4304-b180-802eb8ee4997","keywords":null,"link":"/360/202003_a_fustszuro_artalmassaga_minden_rossz_ha_rossz_avege","timestamp":"2020. január. 21. 12:00","title":"A füstszűrő a cigaretta egyik legalattomosabb része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30e9a199-40e4-4c1d-9232-7000fc1da75b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Monori Járásbíróság ítélete egyelőre nem jogerős.","shortLead":"A Monori Járásbíróság ítélete egyelőre nem jogerős.","id":"20200120_lancra_vert_idos_no_monorierdo_felfuggesztett_borton_itelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30e9a199-40e4-4c1d-9232-7000fc1da75b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98f6f0fa-b0e4-493c-b9e7-2865cba9bdfd","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_lancra_vert_idos_no_monorierdo_felfuggesztett_borton_itelet","timestamp":"2020. január. 20. 18:05","title":"Idős nőt tartottak láncra verve – felfüggesztettre, közmunkára ítélték őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1d31ef1-48ff-48ea-b0ea-2390253c6bd1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eljárás folytatódik Magyarország ellen, de az EU soros elnökségét betöltő Horvátország szerint a büntetés nem old meg mindent, inkább párbeszédre kellene törekedni.","shortLead":"Az eljárás folytatódik Magyarország ellen, de az EU soros elnökségét betöltő Horvátország szerint a büntetés nem old...","id":"20200120_7_es_cikkely_horvatorszag_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1d31ef1-48ff-48ea-b0ea-2390253c6bd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74803c9-11a4-4972-a3bf-9d322c80d6e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200120_7_es_cikkely_horvatorszag_magyarorszag","timestamp":"2020. január. 20. 15:08","title":"7-es cikkely: Horvátország nem büntetné Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]