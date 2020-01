Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"669080d7-64dd-4c5b-96c9-c12ace71d7dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy most záruló projekt során speciális mintavételi módszert fejlesztett ki egy független laboratórium, amivel sokkal pontosabb és megbízhatóbb eredmények születnek a mikroműanyagok kutatása során. ","shortLead":"Egy most záruló projekt során speciális mintavételi módszert fejlesztett ki egy független laboratórium, amivel sokkal...","id":"20200121_mikromuanyag_magyar_vizek_vizsgalat_laboratorium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=669080d7-64dd-4c5b-96c9-c12ace71d7dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d785fbbf-8f22-4570-a8dd-ad9ba42c0f76","keywords":null,"link":"/tudomany/20200121_mikromuanyag_magyar_vizek_vizsgalat_laboratorium","timestamp":"2020. január. 21. 10:18","title":"Akár ötször annyi mikroműanyag is lehet a magyar vizekben, mint eddig gondoltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5366831-8eef-495f-95a7-506642880624","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy héttel azután, hogy a Magyar Orvosi Kamara nyilvánosságra hozta, szerinte mennyit kellene keresniük az orvosoknak, a kórházszövetség is állást foglalt.","shortLead":"Egy héttel azután, hogy a Magyar Orvosi Kamara nyilvánosságra hozta, szerinte mennyit kellene keresniük az orvosoknak...","id":"20200121_Korhazszovetseg_beremeles_kell_de_a_betegellatas_biztonsaga_ne_keruljon_veszelybe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5366831-8eef-495f-95a7-506642880624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0500bee9-67f0-4ab7-814a-cd81e042bd07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200121_Korhazszovetseg_beremeles_kell_de_a_betegellatas_biztonsaga_ne_keruljon_veszelybe","timestamp":"2020. január. 21. 12:41","title":"Kórházszövetség: béremelés kell, de a betegellátás biztonsága ne kerüljön veszélybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd3f04cc-a8c8-49e6-b809-704ba49339a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár héttel a Galaxy S20 bemutatója előtt cseréli le egyik fontos emberét a Samsung – ez a hír terjedt el a nemzetközi sajtóban. Arról is írnak, hogy DJ Koh a cégnél marad.","shortLead":"Pár héttel a Galaxy S20 bemutatója előtt cseréli le egyik fontos emberét a Samsung – ez a hír terjedt el a nemzetközi...","id":"20200120_samsung_telefon_roh_tae_moon_dj_koh_galaxy_s20_bemutato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd3f04cc-a8c8-49e6-b809-704ba49339a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"494eb5e5-44ac-4e92-88ea-99f688a4e835","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_samsung_telefon_roh_tae_moon_dj_koh_galaxy_s20_bemutato","timestamp":"2020. január. 20. 15:03","title":"Lecserélik a Samsung mobilos főnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9012124b-c5cd-4a18-8252-b6cf234eecda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elégedett a főpolgármester azzal, hogy a kormány által létrehozott Budapest Fejlesztési Központ élére Vitézy Dávidot nevezték ki.","shortLead":"Elégedett a főpolgármester azzal, hogy a kormány által létrehozott Budapest Fejlesztési Központ élére Vitézy Dávidot...","id":"20200121_karacsony_gergely_vitezy_david","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9012124b-c5cd-4a18-8252-b6cf234eecda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b94d55-c3b5-4887-b0f7-51a00b43dee7","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_karacsony_gergely_vitezy_david","timestamp":"2020. január. 21. 17:42","title":"Karácsony örül Vitézy kinevezésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"998a64ba-9209-460d-a7d9-4bd1930a69a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Németországban, egy autópályán lefilmezett sofőrnek láthatóan minden egyes pillanatban kihívást jelentett a teherkocsi irányítása.","shortLead":"A Németországban, egy autópályán lefilmezett sofőrnek láthatóan minden egyes pillanatban kihívást jelentett...","id":"20200122_Nem_kicsit_volt_ittas_a_kamionos_egy_nemet_autopalyan__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=998a64ba-9209-460d-a7d9-4bd1930a69a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a61c44b-b552-4454-95b1-60718b9c890f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200122_Nem_kicsit_volt_ittas_a_kamionos_egy_nemet_autopalyan__video","timestamp":"2020. január. 22. 08:57","title":"Vajon mennyire lehetett ittas ez a kamionos?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68dd749e-79d1-4772-9aaa-b5d98a76fd52","c_author":"HVG360","category":"360","description":"2019 a szexbotrányok éve volt: Wittinghof, Borkai, majd közvetlenül karácsony előtt a DK-s Gréczy Zsolt égette meg magát nem nyilvánosságnak szánt képsorokkal. De az ellenzék ebben a műfajban is alulteljesít – ahogy az kiderült a Dumaszínház humoristáinak szakszerű elemzéséből.","shortLead":"2019 a szexbotrányok éve volt: Wittinghof, Borkai, majd közvetlenül karácsony előtt a DK-s Gréczy Zsolt égette meg...","id":"20200120_Duma_Aktual_Minden_idok_legnyomorultabb_szexbotranya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68dd749e-79d1-4772-9aaa-b5d98a76fd52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e333ff-1dc0-4e8c-9808-276ec98c1240","keywords":null,"link":"/360/20200120_Duma_Aktual_Minden_idok_legnyomorultabb_szexbotranya","timestamp":"2020. január. 20. 19:00","title":"Duma Aktuál: Minden idők legnyomorultabb szexbotránya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be64995a-f853-4b20-b5c4-1f33bbaf726d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogvédő szervezet akár még Csuka Tamás nyugalmazott tábori lelkészt is behívná tanúnak, hogy kiderüljön, igazat írt-e a távirati iroda.","shortLead":"A jogvédő szervezet akár még Csuka Tamás nyugalmazott tábori lelkészt is behívná tanúnak, hogy kiderüljön, igazat írt-e...","id":"20200120_Beperli_az_MTIt_a_Magyar_Helsinki_Bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be64995a-f853-4b20-b5c4-1f33bbaf726d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e1ddd6e-6218-4bce-a497-849fd3270155","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_Beperli_az_MTIt_a_Magyar_Helsinki_Bizottsag","timestamp":"2020. január. 20. 14:08","title":"Beperli az MTI-t a Magyar Helsinki Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c636c0c-90b6-4f61-afe9-1913c47be141","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az európai történelem egyik legkülönösebb átverését mutatja be Gárdos Péter Királyi Játék - Ez a játszma vérre megy című regénye. ","shortLead":"Az európai történelem egyik legkülönösebb átverését mutatja be Gárdos Péter Királyi Játék - Ez a játszma vérre megy...","id":"202003_konyv__politikai_huzas_gardos_peter_kiralyi_jatek__ez_ajatszma_verre_megy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c636c0c-90b6-4f61-afe9-1913c47be141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8efdfd6d-af25-4b61-98bc-b867c077e344","keywords":null,"link":"/360/202003_konyv__politikai_huzas_gardos_peter_kiralyi_jatek__ez_ajatszma_verre_megy","timestamp":"2020. január. 21. 14:00","title":"Így verte át Európa uralkodóit Kempelen Farkas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]