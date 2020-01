Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01abdfb2-e404-40d2-9e3b-0ad4316faabe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"100 napja van hivatalban Karácsony Gergely, ennek apropóján hívta be megválasztása óta először a közmédia a főpolgármestert élő adásba, akit hosszú percekig a semmiről kérdeztek. Az első percekben \"megtört\", beismerte, puhány.","shortLead":"100 napja van hivatalban Karácsony Gergely, ennek apropóján hívta be megválasztása óta először a közmédia...","id":"20200121_A_kozteve_riportere_megkerdezte_Karacsonyt_biciklivel_erkezette","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01abdfb2-e404-40d2-9e3b-0ad4316faabe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d631798-20bf-4fe0-bc4a-96f0e8b65c87","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_A_kozteve_riportere_megkerdezte_Karacsonyt_biciklivel_erkezette","timestamp":"2020. január. 21. 20:39","title":"A köztévé riportere megkérdezte Karácsonyt, biciklivel érkezett-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccd8c405-0f9d-4f39-aff9-77446b69bc92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A város egészségügyi központja fertőzések miatt került be a hírekbe. Az önkormányzat hárít.","shortLead":"A város egészségügyi központja fertőzések miatt került be a hírekbe. Az önkormányzat hárít.","id":"20200123_budaorsi_szemeszet_fertozes_szakrendelo_eljaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccd8c405-0f9d-4f39-aff9-77446b69bc92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b3faed8-e215-45e0-8020-24475880db68","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_budaorsi_szemeszet_fertozes_szakrendelo_eljaras","timestamp":"2020. január. 23. 09:17","title":"Eljárás indul a budaörsi szemészeti szakrendelő ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c38030-fc53-440b-abe5-2a6d39719947","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elkészült a Szabad György Irodaház.","shortLead":"Elkészült a Szabad György Irodaház.","id":"20200123_Foldalatti_alaguton_keresztul_is_at_lehet_ugrani_a_Parlamentbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4c38030-fc53-440b-abe5-2a6d39719947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4174bac5-8e0a-4559-8465-18bd30e901d5","keywords":null,"link":"/kultura/20200123_Foldalatti_alaguton_keresztul_is_at_lehet_ugrani_a_Parlamentbe","timestamp":"2020. január. 23. 14:26","title":"Föld alatti alagúton keresztül is át lehet ugrani a Parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92468a53-610d-477d-9ec0-8699ad296a7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester egy HírCsárda-képpel illusztrálta a beszélgetést.","shortLead":"A főpolgármester egy HírCsárda-képpel illusztrálta a beszélgetést.","id":"20200121__Le_lettem_kapva_a_tiz_kormomrol__Karacsony_megszolalt_a_kozteves_beszelgetes_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92468a53-610d-477d-9ec0-8699ad296a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7baf2222-4cdb-4441-a1f9-fc17d5e5808f","keywords":null,"link":"/itthon/20200121__Le_lettem_kapva_a_tiz_kormomrol__Karacsony_megszolalt_a_kozteves_beszelgetes_utan","timestamp":"2020. január. 21. 21:48","title":"\"Le lettem kapva a tíz körmömről\" - Karácsony megszólalt a köztévés szereplés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fcfd5fa-7efa-483e-9a36-e5396dd1f281","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A producer ügyvédje szerint be fog bizonyosodni, hogy ügyfelének kölcsönös beleegyezésen alapuló kapcsolatai voltak.","shortLead":"A producer ügyvédje szerint be fog bizonyosodni, hogy ügyfelének kölcsönös beleegyezésen alapuló kapcsolatai voltak.","id":"20200122_Megkezdodott_Harvey_Weinstein_pere_New_Yorkban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fcfd5fa-7efa-483e-9a36-e5396dd1f281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70efe814-203e-4b9c-86e9-8c519196ca76","keywords":null,"link":"/vilag/20200122_Megkezdodott_Harvey_Weinstein_pere_New_Yorkban","timestamp":"2020. január. 22. 20:45","title":"Megkezdődött Harvey Weinstein pere New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank szerint sérültek a bennfentes információ kezeléséhez kötődő szabályok, a bírság 5 millió forint. A Telekomot is letorkollták.","shortLead":"A jegybank szerint sérültek a bennfentes információ kezeléséhez kötődő szabályok, a bírság 5 millió forint. A Telekomot...","id":"20200123_magyar_nemzeti_bank_mnb_matolcsy_gyorgy_birsag_buntetes_4ig_jaszai_gellert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"385c5e74-67a4-420f-832d-47f9de386e13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200123_magyar_nemzeti_bank_mnb_matolcsy_gyorgy_birsag_buntetes_4ig_jaszai_gellert","timestamp":"2020. január. 23. 08:56","title":"Matolcsyék súlyos ügy miatt büntették meg a Jászai-féle 4iG-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6560d9fc-de46-4cc8-92c3-8b079cf3f4e0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Brian élete és a Gyalog galopp rendezője 77 éves volt. ","shortLead":"A Brian élete és a Gyalog galopp rendezője 77 éves volt. ","id":"20200122_Meghalt_Terry_Jones_a_Monty_Python_alapitoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6560d9fc-de46-4cc8-92c3-8b079cf3f4e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79e6305c-9d8b-490a-8bae-3d9b463a6b24","keywords":null,"link":"/kultura/20200122_Meghalt_Terry_Jones_a_Monty_Python_alapitoja","timestamp":"2020. január. 22. 13:54","title":"Meghalt Terry Jones, a Monty Python egyik alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6559dce2-5bcd-48f4-a23e-b1ca3735992f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bíró Attila együttese 13 góllal volt jobb franciáknál.","shortLead":"Bíró Attila együttese 13 góllal volt jobb franciáknál.","id":"20200121_Konnyeden_jutott_negy_koze_a_magyar_noi_vizilabdavalogatott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6559dce2-5bcd-48f4-a23e-b1ca3735992f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b82f8c-5bab-4f2c-9de3-01075799dd51","keywords":null,"link":"/sport/20200121_Konnyeden_jutott_negy_koze_a_magyar_noi_vizilabdavalogatott","timestamp":"2020. január. 21. 20:17","title":"Könnyedén jutott négy közé a magyar női vízilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]