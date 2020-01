Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"200baa18-e97f-4eb9-bada-c71126e9e597","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Az Erő velünk van\" – reagált a kinevezés hírére Karácsony Gergely főpolgármester.","shortLead":"\"Az Erő velünk van\" – reagált a kinevezés hírére Karácsony Gergely főpolgármester.","id":"20200124_karacsony_gergely_fopolgarmester_ero_zoltan_foepitesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=200baa18-e97f-4eb9-bada-c71126e9e597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef5ee43-a3a5-4e65-8a8c-8f4082be14b4","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_karacsony_gergely_fopolgarmester_ero_zoltan_foepitesz","timestamp":"2020. január. 24. 15:16","title":"Erő Zoltán Budapest új főépítésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30707da5-9a03-4bb2-bcc1-2753700f2fb6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Oké, ezt nem láttuk jönni.","shortLead":"Oké, ezt nem láttuk jönni.","id":"20200125_magyar_kozut_netes_kihivas_mem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30707da5-9a03-4bb2-bcc1-2753700f2fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc72ee52-da59-4028-8c1b-2bdfb55b6be8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200125_magyar_kozut_netes_kihivas_mem","timestamp":"2020. január. 25. 21:54","title":"A Magyar Közút is beszállt az új netes kihívásba, az eredmény büntet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nemrég elhunyt áldozatok között van egy orvos, aki eddig a frontvonalban harcolt a járvány ellen.","shortLead":"A nemrég elhunyt áldozatok között van egy orvos, aki eddig a frontvonalban harcolt a járvány ellen.","id":"20200125_Eddig_41_halalos_aldozatot_szedett_a_koronavirus_de_mar_van_egy_gyorsteszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0def3f1f-2eb1-4c3e-b0ce-b046df022cd5","keywords":null,"link":"/vilag/20200125_Eddig_41_halalos_aldozatot_szedett_a_koronavirus_de_mar_van_egy_gyorsteszt","timestamp":"2020. január. 25. 08:21","title":"Eddig 41 halálos áldozatot szedett a koronavírus, de már van egy gyorsteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cd94d3-cb77-45ef-8616-8a4fa91a5802","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem akarnak ellenséget.","shortLead":"Nem akarnak ellenséget.","id":"20200125_Spiegel_Meg_nem_zarjak_ki_a_Fideszt_az_Europai_Neppartbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2cd94d3-cb77-45ef-8616-8a4fa91a5802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ddfdfd-8bb3-4342-a7f4-9e22930c7155","keywords":null,"link":"/itthon/20200125_Spiegel_Meg_nem_zarjak_ki_a_Fideszt_az_Europai_Neppartbol","timestamp":"2020. január. 25. 09:38","title":"Spiegel: Még nem zárják ki a Fideszt az Európai Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e9701c4-0a36-488d-aaec-d81a6e55354a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Perdita gyakran tetteti magát betegnek, hogy minden körülötte forogjon. 