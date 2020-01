Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a692ae6d-293b-4b4a-aeaf-277137c57ead","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft egy ügyes trükkel érné el, hogy a Chrome böngészőben ne a Google, hanem a Bing legyen az alapértelmezett keresőmotor.","shortLead":"A Microsoft egy ügyes trükkel érné el, hogy a Chrome böngészőben ne a Google, hanem a Bing legyen az alapértelmezett...","id":"20200128_microsoft_bing_keres_office_365_proplus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a692ae6d-293b-4b4a-aeaf-277137c57ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63cdb963-6ec2-499a-aa9e-5d1b34bb7791","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_microsoft_bing_keres_office_365_proplus","timestamp":"2020. január. 28. 08:33","title":"Kellemetlen meglepetés is kerül a gépére annak, aki telepíti az Office-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f2470d-2a57-4329-8a18-875ce2d73552","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"\"Történelmi paradoxon, hogy a náci totalitarizmus foglyainak a sztálini totalitarizmust képviselő katonák hozták el a szabadságot\" – olvasható az auschwitzi múzeum honlapján. Ma van a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapja.\r

\r

","shortLead":"\"Történelmi paradoxon, hogy a náci totalitarizmus foglyainak a sztálini totalitarizmust képviselő katonák hozták el...","id":"20200127_75_eve_szabadult_fel_Auschwitz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63f2470d-2a57-4329-8a18-875ce2d73552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5523965-2338-4dd3-9471-d93692a5b08d","keywords":null,"link":"/kultura/20200127_75_eve_szabadult_fel_Auschwitz","timestamp":"2020. január. 27. 13:24","title":"75 éve szabadult fel Auschwitz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Magyarországon is intézkedtek már a kór miatt, kiderült a többi áldozat neve Kobe Bryant helikopterbaleseténél, cudar idő jön. Ez hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Magyarországon is intézkedtek már a kór miatt, kiderült a többi áldozat neve Kobe Bryant helikopterbaleseténél, cudar...","id":"20200128_Radar360_Mar_100_aldozatnal_jar_a_koronavirus_itthon_egyre_kevesebb_a_haziorvos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c69107-302a-4d5e-8dd1-ae720b7d4dfa","keywords":null,"link":"/360/20200128_Radar360_Mar_100_aldozatnal_jar_a_koronavirus_itthon_egyre_kevesebb_a_haziorvos","timestamp":"2020. január. 28. 08:00","title":"Radar360: Már 100 áldozatnál jár a koronavírus, itthon egyre kevesebb a háziorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d75cbcbb-8675-4762-8dbc-918f3cc19db3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elitgimnáziumok igazgatói azt kérték, hogy ne lépjen életbe idén az új Nemzeti alaptanterv.","shortLead":"Elitgimnáziumok igazgatói azt kérték, hogy ne lépjen életbe idén az új Nemzeti alaptanterv.","id":"20200128_Elitgimnazium_NAT_EMMI","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d75cbcbb-8675-4762-8dbc-918f3cc19db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e9b5b65-3d69-4b63-930e-4069c0af927c","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_Elitgimnazium_NAT_EMMI","timestamp":"2020. január. 28. 09:14","title":" Válaszra sem méltatta az elitgimnáziumok igazgatóit az Emmi, amikor a NAT-ról érdeklődtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65141426-d4df-4233-910b-453e12d2f6d0","c_author":"H. A.","category":"sport","description":"A játékosok szerint nem játszottak pazarul, de a csapatszellem győzelemhez segítette őket.","shortLead":"A játékosok szerint nem játszottak pazarul, de a csapatszellem győzelemhez segítette őket.","id":"20200126_vizilabda_eb_magyar_ferfi_vizilabda_valogatott_donto_gyozelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65141426-d4df-4233-910b-453e12d2f6d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e96faf80-1343-4439-9251-279eb6c455a0","keywords":null,"link":"/sport/20200126_vizilabda_eb_magyar_ferfi_vizilabda_valogatott_donto_gyozelem","timestamp":"2020. január. 26. 22:36","title":"Győzelem a vízilabda-Eb-n: \"Azt mondtuk: nem akarhatják nálunk jobban ezt az aranyérmet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fed0258-2a96-410f-8487-165baa316eae","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Pedig korábban azt állította, hogy a nyomozóhatóság bármit kérdezhet tőle.","shortLead":"Pedig korábban azt állította, hogy a nyomozóhatóság bármit kérdezhet tőle.","id":"20200127_andras_herceg_epstein_ugy_fbi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fed0258-2a96-410f-8487-165baa316eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86d42bd-4a2a-41e5-ab47-3493eac31fba","keywords":null,"link":"/elet/20200127_andras_herceg_epstein_ugy_fbi","timestamp":"2020. január. 27. 20:50","title":"András herceg nem akar együttműködni az FBI-jal az Epstein-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7234adc6-d2da-4652-838b-1deec9c3e5a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csoport tagjai közül néhányan beléptek Magyarországra, őket a rendőrök feltartóztatták. ","shortLead":"A csoport tagjai közül néhányan beléptek Magyarországra, őket a rendőrök feltartóztatták. ","id":"20200128_Menekultek_ellen_kellen_figyelmezteto_lovest_leadni_Roszken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7234adc6-d2da-4652-838b-1deec9c3e5a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0abec266-3631-4afd-af06-65474c00439e","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_Menekultek_ellen_kellen_figyelmezteto_lovest_leadni_Roszken","timestamp":"2020. január. 28. 07:43","title":"Menekültek miatt adtak le figyelmeztető lövést Röszkén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f8077b-2e05-4b09-b35c-e2d757590a1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tüntetés lesz csütörtökön az erzsébetvárosi polgármesteri hivatal előtt Niedermüller Péter kijelentése miatt – jelentette be Bayer Zsolt publicista a Hír TV Sajtóklub hétfői adásában. Azt is közölte, hogy ő lesz az egyik vezérszónok.","shortLead":"Tüntetés lesz csütörtökön az erzsébetvárosi polgármesteri hivatal előtt Niedermüller Péter kijelentése miatt –...","id":"20200128_niedermuller_peter_nyilatkozat_bayer_zsolt_tuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41f8077b-2e05-4b09-b35c-e2d757590a1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cddb10e0-81eb-452e-ac3c-7b32e9264f62","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_niedermuller_peter_nyilatkozat_bayer_zsolt_tuntetes","timestamp":"2020. január. 28. 09:47","title":"Bayer Zsolték tüntetéssel válaszolnak Niedermüller Péternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]