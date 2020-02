Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ad42821-f5ea-4fb1-bc30-49ecf17a26fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Február 24-én kezdődik Barcelonában a mobilvilág hagyományos éves seregszemléje, az MWC 2020. Legalább 100 ezer látogatót várnak a katalán fővárosba, azonban ebben az évben minden más lesz, mégpedig a világot fenyegető koronavírus miatt.","shortLead":"Február 24-én kezdődik Barcelonában a mobilvilág hagyományos éves seregszemléje, az MWC 2020. Legalább 100 ezer...","id":"20200210_gsma_mwc_koronavirus_ovintezkedesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ad42821-f5ea-4fb1-bc30-49ecf17a26fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d941a2d-37e1-4fda-b32f-c4b20a321995","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_gsma_mwc_koronavirus_ovintezkedesek","timestamp":"2020. február. 10. 14:03","title":"MWC 2020: csak kezet ne fogjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de3f088-86e3-49a5-a675-0dd189726e9f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A 90-es évekre egyre népszerűbb lett itthon is a hip-hop. Az undergroundból egyre több formáció emelkedett ki, ami nem volt zökkenőmentes, egymásnak is üzengettek dalaikban a rapperek. BP Underground Hip-Hop, második rész. ","shortLead":"A 90-es évekre egyre népszerűbb lett itthon is a hip-hop. Az undergroundból egyre több formáció emelkedett ki, ami nem...","id":"20200211_Doku360_BP_Underground_HipHop_Masodik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8de3f088-86e3-49a5-a675-0dd189726e9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7367e3f-0136-4260-a944-660ce7a895f3","keywords":null,"link":"/360/20200211_Doku360_BP_Underground_HipHop_Masodik_resz","timestamp":"2020. február. 11. 19:00","title":"Doku360: \"Ebben az országban mindig az borított ki, hogy semmit nem lehet a nevén nevezni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék szóvivője szerint ezeket Kaleta Gábor különböző számítástechnikai eszközein találták. \r

\r

","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék szóvivője szerint ezeket Kaleta Gábor különböző számítástechnikai eszközein találták. \r

\r

","id":"20200210_19_ezer_kiskoruakrol_keszulr_pornograf_fotot_talaltak_a_volt_perui_nagykovet_gepen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c913e922-476c-4e64-91ff-cfc3bb57077e","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_19_ezer_kiskoruakrol_keszulr_pornograf_fotot_talaltak_a_volt_perui_nagykovet_gepen","timestamp":"2020. február. 10. 21:00","title":"19 ezer gyerekpornófotót találtak a volt perui nagykövet gépein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"403b2cae-baf8-4b89-9214-3bcce74a261b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A zalaegerszegi után egy nappal a nagykanizsai kórházban is látogatási tilalmat léptettek érvénybe, igaz, ott nem vonatkozik minden osztályra.","shortLead":"A zalaegerszegi után egy nappal a nagykanizsai kórházban is látogatási tilalmat léptettek érvénybe, igaz, ott nem...","id":"20200211_korhaz_latogatasi_tilalom_zalaegerszeg_nagykanizsa_influenza_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=403b2cae-baf8-4b89-9214-3bcce74a261b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4260cc1b-4965-4ab1-b2a6-04c18cef2bca","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_korhaz_latogatasi_tilalom_zalaegerszeg_nagykanizsa_influenza_jarvany","timestamp":"2020. február. 11. 13:23","title":"Két zalai kórházban is látogatási tilalmat rendeltek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29682920-74a3-42ff-adee-51a9f4555abc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A régi épületek vízvezetékeiből ólom juthat a budapesti ivóvízbe. Több helyen nem tudni pontosan, hogy milyen minőségű a csapvíz.","shortLead":"A régi épületek vízvezetékeiből ólom juthat a budapesti ivóvízbe. Több helyen nem tudni pontosan, hogy milyen minőségű...","id":"20200210_Bevizsgaltattak_a_csapviz_olomtartalmat_a_hatarertek_tobbszoroset_mertek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29682920-74a3-42ff-adee-51a9f4555abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f999790-ac6e-48b5-9dd5-8501f812184b","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Bevizsgaltattak_a_csapviz_olomtartalmat_a_hatarertek_tobbszoroset_mertek","timestamp":"2020. február. 10. 14:46","title":"Bevizsgáltatta egy férfi a pesti csapvizet, és tele volt ólommal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695ea3bd-35b9-42aa-b06b-8f064d8ac8db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kétszer egymás után is kiverte a biztosítékot egy Rhode Island-i katolikus pap, aki először feketelistára tette azoknak a törvényhozóknak a nevét, akik támogatják az abortuszt, majd kijelentette, hogy a pedofíliánál is nagyobb bűn a magzat elvetetése. ","shortLead":"Kétszer egymás után is kiverte a biztosítékot egy Rhode Island-i katolikus pap, aki először feketelistára tette azoknak...","id":"20200211_Egy_amerikai_katolikus_pap_szerint_a_pedofilia_kisebb_bun_mint_az_abortusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=695ea3bd-35b9-42aa-b06b-8f064d8ac8db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f0de6e-8f0c-41bc-a416-ec1a0b6f7144","keywords":null,"link":"/elet/20200211_Egy_amerikai_katolikus_pap_szerint_a_pedofilia_kisebb_bun_mint_az_abortusz","timestamp":"2020. február. 11. 11:11","title":"Egy amerikai katolikus pap szerint a pedofília kisebb bűn, mint az abortusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8029265b-fc1c-4e45-ac4f-7247cd987f79","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Macronnak nem maradt más választása, mint átülni egy páncélozatlan, de változatlanul francia autóba.","shortLead":"Macronnak nem maradt más választása, mint átülni egy páncélozatlan, de változatlanul francia autóba.","id":"20200212_lerobbant_a_francia_elnok_francia_pancelozott_autoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8029265b-fc1c-4e45-ac4f-7247cd987f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb94c304-0b23-4264-af0f-4c24cb4aea5a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200212_lerobbant_a_francia_elnok_francia_pancelozott_autoja","timestamp":"2020. február. 12. 09:21","title":"Lerobbant a francia elnök francia páncélozott autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A külügyminisztérium tájékoztatása szerint két tesztet is elvégeztek rajta, egyik sem mutatta a vírus jelenlétét.","shortLead":"A külügyminisztérium tájékoztatása szerint két tesztet is elvégeztek rajta, egyik sem mutatta a vírus jelenlétét.","id":"20200211_koronavirus_fulop_szigetek_magyar_no_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9348a1-53c9-49c2-be26-7c349043b5ec","keywords":null,"link":"/vilag/20200211_koronavirus_fulop_szigetek_magyar_no_fertozes","timestamp":"2020. február. 11. 15:18","title":"Koronavírus: nem fertőződött meg a Fülöp-szigeteken tartózkodó magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]