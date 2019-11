Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eebfed27-d06f-4f1d-b001-040db15890f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Le kellett miatta zárni az egész hidat.","shortLead":"Le kellett miatta zárni az egész hidat.","id":"20191103_Felmaszott_egy_ferfi_a_Szabadsag_hidra_lejonni_mar_nem_tudott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eebfed27-d06f-4f1d-b001-040db15890f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f6f4cd2-792a-43f4-9219-8914ba379390","keywords":null,"link":"/itthon/20191103_Felmaszott_egy_ferfi_a_Szabadsag_hidra_lejonni_mar_nem_tudott","timestamp":"2019. november. 03. 18:06","title":"Felmászott egy férfi a Szabadság hídra, lejönni már nem tudott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a04665f-1d66-4544-8664-941ec9c6ba0c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Vlagyimir Putyin látogatásakor nagyon fontos ipari együttműködési megállapodásokat kötöttek. ","shortLead":"Vlagyimir Putyin látogatásakor nagyon fontos ipari együttműködési megállapodásokat kötöttek. ","id":"20191103_Gigaprojekttel_zarult_Putyin_latogatasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a04665f-1d66-4544-8664-941ec9c6ba0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"188477ff-17fa-4130-b822-9667f825b857","keywords":null,"link":"/itthon/20191103_Gigaprojekttel_zarult_Putyin_latogatasa","timestamp":"2019. november. 03. 16:41","title":"Gigaprojekttel zárult Putyin látogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72ff620-c1b4-4324-be55-a8cd734b1b88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megegyezett a német kormány és az autógyárak, hogy tovább és még erőteljesebben támogatják az elektromos autók terjedését vásárlási támogatással és a töltőállomás-hálózat bővítésével.","shortLead":"Megegyezett a német kormány és az autógyárak, hogy tovább és még erőteljesebben támogatják az elektromos autók...","id":"20191105_Ketmillios_tamogatast_is_lehet_kapni_elektromos_autokra_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e72ff620-c1b4-4324-be55-a8cd734b1b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4804c0c-6370-4129-b798-3e97f8edd35a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191105_Ketmillios_tamogatast_is_lehet_kapni_elektromos_autokra_Nemetorszagban","timestamp":"2019. november. 05. 06:05","title":"Kétmilliós támogatást is lehet kapni elektromos autókra Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64ddc5bd-d696-4841-a8c9-1ab915f0a444","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az első nő volt egy nagy amerikai ügyvédi iroda élén, első nő volt francia pénzügyminiszterként, aztán az IMF élén is. November elsejétől pedig az Európai Központi Bank vezetője a 63 éves Christine Lagarde. Mi a titka?","shortLead":"Az első nő volt egy nagy amerikai ügyvédi iroda élén, első nő volt francia pénzügyminiszterként, aztán az IMF élén is...","id":"20191103_Lagarde_A_nok_jelentik_a_vilag_jovojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64ddc5bd-d696-4841-a8c9-1ab915f0a444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"215e9d0c-1a04-4bd1-8fbc-6ccb9eab2f62","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191103_Lagarde_A_nok_jelentik_a_vilag_jovojet","timestamp":"2019. november. 03. 14:00","title":"Karrierje csúcsára ért a nőként mindenben első Christine Lagarde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee57959b-eb48-4ae3-82b3-dd269947732d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt pár hét szörnyű statisztikáihoz képest ez is komoly javulás.","shortLead":"Az elmúlt pár hét szörnyű statisztikáihoz képest ez is komoly javulás.","id":"20191104_25_sulyos_baleset_tortent_a_hosszu_hetvegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee57959b-eb48-4ae3-82b3-dd269947732d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4007af1c-fbe3-4050-9304-309e15653fd8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191104_25_sulyos_baleset_tortent_a_hosszu_hetvegen","timestamp":"2019. november. 04. 08:08","title":"25 súlyos baleset történt a hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f342716-b4ca-4633-a3e5-d97532d58d96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.","shortLead":"Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.","id":"20191104_Kamion_es_szemelyauto_karambolozott_Obudan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f342716-b4ca-4633-a3e5-d97532d58d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b4ade9-51d4-4b9f-b11c-f2c503ba67cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20191104_Kamion_es_szemelyauto_karambolozott_Obudan","timestamp":"2019. november. 04. 09:42","title":"Kamion és személyautó karambolozott Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ráadásul azt sugallják egy cikkben az egyetem szerint, hogy az egyik professzoruk vásárlásra ajánlja a terméket.","shortLead":"Ráadásul azt sugallják egy cikkben az egyetem szerint, hogy az egyik professzoruk vásárlásra ajánlja a terméket.","id":"20191104_A_Semmelweis_Egyetem_nevevel_reklamoznak_egy_olyan_szert_ami_a_szivbetegek_gyogyulasat_igeri","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1bc3d9f-ebd4-431a-89ea-7cc34f9768f3","keywords":null,"link":"/elet/20191104_A_Semmelweis_Egyetem_nevevel_reklamoznak_egy_olyan_szert_ami_a_szivbetegek_gyogyulasat_igeri","timestamp":"2019. november. 04. 08:53","title":" Visszaéltek a Semmelweis Egyetem nevével: szívgyógyszert akartak eladni az ajánlásukkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4685744a-1e14-4226-8380-14aa3908d9c5","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Fidesz-kétharmad meghosszabbította Polt mandátumát. Az ellenzék kivonult az ülésteremből.","shortLead":"A Fidesz-kétharmad meghosszabbította Polt mandátumát. Az ellenzék kivonult az ülésteremből.","id":"20191104_Polt_Peter_ujabb_9_evig_legfobb_ugyesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4685744a-1e14-4226-8380-14aa3908d9c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c4e9e8a-733a-4d82-a5ba-c8ef7c5ef4fc","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_Polt_Peter_ujabb_9_evig_legfobb_ugyesz","timestamp":"2019. november. 04. 18:39","title":"Polt Péter újabb 9 évig legfőbb ügyész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]