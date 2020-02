Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e22c0413-0355-4f47-991a-9823d60e7d38","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"De adnak 2027-es budapesti vizes vébére és a Bocuse d’Or Europe 2022 rendezvény magyarországi megrendezésének előkészítésére is.","shortLead":"De adnak 2027-es budapesti vizes vébére és a Bocuse d’Or Europe 2022 rendezvény magyarországi megrendezésének...","id":"20200214_Sportba_onti_a_milliardokat_a_kormany_jut_focira_es_vizes_vebere_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e22c0413-0355-4f47-991a-9823d60e7d38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec50ebb8-c498-4e70-a7d9-2a45b201da3b","keywords":null,"link":"/itthon/20200214_Sportba_onti_a_milliardokat_a_kormany_jut_focira_es_vizes_vebere_is","timestamp":"2020. február. 14. 09:26","title":"Négymilliárdot ad a kormány a budapesti foci-Eb szurkolói programjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e19372-e5df-4f9e-8986-5b25f6557e06","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság újra kimondta, hogy meg lehet különböztetni a választásokon a hazai lakcímmel rendelkező és nem rendelkező szavazókat. Ezúttal az európai parlamenti (EP) választásra vonatkozott a panasz.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság újra kimondta, hogy meg lehet különböztetni a választásokon a hazai lakcímmel rendelkező és nem...","id":"20200213_ab_ep_valasztas_szavazas_levelben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99e19372-e5df-4f9e-8986-5b25f6557e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e01ed99-b784-431c-a2bc-9fa4e95dae47","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_ab_ep_valasztas_szavazas_levelben","timestamp":"2020. február. 13. 17:38","title":"Ab: Az EP-választásnál is rendben van, hogy nem minden külföldön lévő szavazhat levélben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b30b85-7dac-488a-8dcc-9313370e67b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán megint arra panaszkodott, hogy nem kapunk pénzt határkerítésre Brüsszeltől. A valóságban erre nem is adnak lehetőséget az uniós jogszabályok, viszont határvédelemre több mint 45 milliárd forintot kaptunk. ","shortLead":"Orbán megint arra panaszkodott, hogy nem kapunk pénzt határkerítésre Brüsszeltől. A valóságban erre nem is adnak...","id":"20200213_Kerites_hatarvedelem_Orban_Brusszel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93b30b85-7dac-488a-8dcc-9313370e67b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff67e4a-5c6b-48ed-9325-34d8f5fc1a79","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_Kerites_hatarvedelem_Orban_Brusszel","timestamp":"2020. február. 13. 17:58","title":"Kerítésre nem is kaphatunk pénzt, határvédelemre viszont 45 milliárdot küldött Brüsszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d1a9158-8687-4c9e-a406-47fc4cc2f46b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az előzetes kedvcsináló fotókon izgalmasan mutat a WTCR aktuális bajnoka által terelgetett versenyautó új utcai változata. ","shortLead":"Az előzetes kedvcsináló fotókon izgalmasan mutat a WTCR aktuális bajnoka által terelgetett versenyautó új utcai...","id":"20200213_nagyon_meno_a_michelisz_norbertfele_uj_hyundai_i30","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d1a9158-8687-4c9e-a406-47fc4cc2f46b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ef7d85-181d-4422-9a7d-cc97bb077a11","keywords":null,"link":"/cegauto/20200213_nagyon_meno_a_michelisz_norbertfele_uj_hyundai_i30","timestamp":"2020. február. 13. 11:21","title":"Nagyon menő a Michelisz Norbert-féle új sportos Hyundai i30","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442023c6-00df-4366-9a4c-57624967a9fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 100x-os zoom már önmagában is megsüvegelendő teljesítmény egy mobil kamerájától, egy Twitterre felkerült GIF-ből viszont az is kiderül, mit jelent ez az érték a gyakorlatban.","shortLead":"A 100x-os zoom már önmagában is megsüvegelendő teljesítmény egy mobil kamerájától, egy Twitterre felkerült GIF-ből...","id":"20200212_samsung_galaxy_s20_ultra_100x_zoom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=442023c6-00df-4366-9a4c-57624967a9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1999456-ec65-422c-b201-de823abbb09f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_samsung_galaxy_s20_ultra_100x_zoom","timestamp":"2020. február. 12. 13:03","title":"Videó: erre képes a Samsung Galaxy S20 Ultra 100x-os zoomja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa3ff2e5-8a05-42ad-94e1-ee0d62d6014c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak annyit tudtak a perui külügyminisztériumban, hogy egy személyes ügy miatt rendelték haza Kaleta Gábort.","shortLead":"Csak annyit tudtak a perui külügyminisztériumban, hogy egy személyes ügy miatt rendelték haza Kaleta Gábort.","id":"20200213_Peruban_csak_most_tudtak_meg_miert_tunt_el_a_magyar_nagykovet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa3ff2e5-8a05-42ad-94e1-ee0d62d6014c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d9a56b-d083-4520-9ee1-abb14690971f","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_Peruban_csak_most_tudtak_meg_miert_tunt_el_a_magyar_nagykovet","timestamp":"2020. február. 13. 07:43","title":"Peruban csak most tudták meg, miért tűnt el a magyar nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f8077b-2e05-4b09-b35c-e2d757590a1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Uszítás miatt vizsgálódnak.","shortLead":"Uszítás miatt vizsgálódnak.","id":"20200213_Nyomoz_a_rendorseg_Niedermuller_Peter_kijelentese_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41f8077b-2e05-4b09-b35c-e2d757590a1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca2bb42a-adfd-40c8-a463-ec03022dbaf2","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_Nyomoz_a_rendorseg_Niedermuller_Peter_kijelentese_miatt","timestamp":"2020. február. 13. 16:19","title":"Nyomoz a rendőrség Niedermüller Péter kijelentése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b3ce6ed-0e9c-4daa-a2cb-3118dc6c55f5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha menni kell, akkor megoldja. És úgy tűnik nem először csinálja. ","shortLead":"Ha menni kell, akkor megoldja. És úgy tűnik nem először csinálja. ","id":"20200212_Ez_a_sofor_sem_egy_ijedos_fajta__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b3ce6ed-0e9c-4daa-a2cb-3118dc6c55f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4033f47e-2f7e-4ade-95ed-d02c54d41567","keywords":null,"link":"/cegauto/20200212_Ez_a_sofor_sem_egy_ijedos_fajta__video","timestamp":"2020. február. 14. 04:19","title":"Ez a sofőr sem egy ijedős fajta – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]