[{"available":true,"c_guid":"aa423796-f6a6-42be-80d1-0fb76ada3fe0","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Nagy szükség lenne arra, hogy nyíltabb társadalmi párbeszédet folytassunk arról, milyen súlyos hatással van a szerelmi bánat az érzelmeinkre és a mindennapi működésünkre – mutat rá Guy Winch pszichológus.","shortLead":"Nagy szükség lenne arra, hogy nyíltabb társadalmi párbeszédet folytassunk arról, milyen súlyos hatással van a szerelmi...","id":"20200213_Miert_nem_ismerjuk_el_a_szivfajdalmat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa423796-f6a6-42be-80d1-0fb76ada3fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"611ee61a-faff-4d9d-b4c5-275d9ce2e710","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200213_Miert_nem_ismerjuk_el_a_szivfajdalmat","timestamp":"2020. február. 13. 16:00","title":"Egy begipszelt kéz miért kap több figyelmet, mint a szívfájdalom?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38159d7b-b698-4bf2-9c20-864eb150d52b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség (EJMSZ) úgy látja, a NAT-ban leírt természettudományos tartalmak komolyan veszélyeztetik az ország gazdasági növekedését a jövőben.","shortLead":"Az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség (EJMSZ) úgy látja, a NAT-ban leírt természettudományos tartalmak komolyan...","id":"20200213_A_muszaki_szakkepzesnek_is_betesz_az_uj_NAT","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38159d7b-b698-4bf2-9c20-864eb150d52b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"620eeefd-e3ea-462d-88ef-b237d4e3aecc","keywords":null,"link":"/elet/20200213_A_muszaki_szakkepzesnek_is_betesz_az_uj_NAT","timestamp":"2020. február. 13. 13:51","title":"A műszaki szakképzésnek is betesz az új NAT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11a07ac-1a37-4116-8c24-b0efb8fcd944","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen-konszern cseh márkája hamarosan piacra dobja első elektromos divatterepjáróját.","shortLead":"A Volkswagen-konszern cseh márkája hamarosan piacra dobja első elektromos divatterepjáróját.","id":"20200213_enyaq_szoknunk_kell_meg_a_legujabb_skoda_nevet_elektromos_suv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a11a07ac-1a37-4116-8c24-b0efb8fcd944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d04e1b-b3fe-424d-9689-94d03f856d3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200213_enyaq_szoknunk_kell_meg_a_legujabb_skoda_nevet_elektromos_suv","timestamp":"2020. február. 13. 09:21","title":"Enyaq: szoknunk kell még a legújabb Skoda nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b30b85-7dac-488a-8dcc-9313370e67b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán megint arra panaszkodott, hogy nem kapunk pénzt határkerítésre Brüsszeltől. Először még csak „finoman” közelít, kisebb jeleket adva magáról, aztán az idő múlásával egészen kiteljesedik. Ott van teljes valójával a mindennapokban és nincs mit tenni, el kell fogadni, együtt kell élni vele. Ezért a legjobb, amit tehetünk, hogy úgy tekintünk rá, mint egy átutazó vendégre. \r

","shortLead":"Nem kívánságműsor, hogy mikor érkezzen a változókor. Először még csak „finoman” közelít, kisebb jeleket adva magáról...","id":"remifeminplus_20200214_menopauza_tippek_valtozokor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a874e4ab-82e0-4948-96d9-4b24fde94ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10647fa0-1301-45ac-9cc0-6e89c7c44cdc","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20200214_menopauza_tippek_valtozokor","timestamp":"2020. február. 14. 07:30","title":"Közelít a menopauza? - Így álljunk hozzá pozitívan!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"a741fe7f-b951-4baa-894e-d3435caac121","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy autócserét is felajánlott a pórul járt sofőr, de a Real Madrid edzője nem ment bele.","shortLead":"Egy autócserét is felajánlott a pórul járt sofőr, de a Real Madrid edzője nem ment bele.","id":"20200213_Zidane_karambolozott_a_vetlen_sofor_erre_kert_egy_szelfit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3628dc8e-b5c9-4cb2-98a7-79d36e9a3012","keywords":null,"link":"/sport/20200213_Zidane_karambolozott_a_vetlen_sofor_erre_kert_egy_szelfit","timestamp":"2020. február. 13. 13:06","title":"Zidane karambolozott, a vétlen sofőr erre kért egy szelfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f6c72c-ba60-40e7-81c8-2f9a7ac501ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő azt mondja, nyolcvan felett minden nap meg kell küzdenie saját maga elfogadásával.","shortLead":"A színésznő azt mondja, nyolcvan felett minden nap meg kell küzdenie saját maga elfogadásával.","id":"20200215_Jane_Fonda_lemondott_a_plasztikai_mutetekrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16f6c72c-ba60-40e7-81c8-2f9a7ac501ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e47109fe-a71d-466d-be69-d731bdcb357d","keywords":null,"link":"/elet/20200215_Jane_Fonda_lemondott_a_plasztikai_mutetekrol","timestamp":"2020. február. 15. 09:01","title":"Jane Fonda lemondott a plasztikai műtétekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]