Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e151c917-9f32-4d89-854b-84876eca6687","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A régészek a genti székegyház új látogatóközpontjának építése előtti feltáráson bukkantak a csontokra.","shortLead":"A régészek a genti székegyház új látogatóközpontjának építése előtti feltáráson bukkantak a csontokra.","id":"20200214_Emberi_csontokbol_keszult_falakra_bukkantak_egy_belga_szekesegyhaz_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e151c917-9f32-4d89-854b-84876eca6687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a15377-4d3f-48e8-9813-aa33f02b6ee4","keywords":null,"link":"/elet/20200214_Emberi_csontokbol_keszult_falakra_bukkantak_egy_belga_szekesegyhaz_alatt","timestamp":"2020. február. 14. 16:54","title":"Emberi csontokból készült falakra bukkantak egy belga székesegyház alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b4c4d31-9b27-42ec-91ab-ae8ce100166e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kommentálni ugyanakkor nem akarják, hiszen az nemzeti hatáskör. ","shortLead":"Kommentálni ugyanakkor nem akarják, hiszen az nemzeti hatáskör. ","id":"20200214_gyongyospata_romak_karterites_nemzeti_konzultacio_Brusszel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b4c4d31-9b27-42ec-91ab-ae8ce100166e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8508998f-7e6b-4ecb-9494-406e5a1ff68e","keywords":null,"link":"/itthon/20200214_gyongyospata_romak_karterites_nemzeti_konzultacio_Brusszel","timestamp":"2020. február. 14. 15:57","title":"Brüsszel figyeli a gyöngyöspatai romák kártérítéséről tartott nemzeti konzultációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5b8308-8cd9-4769-a9d6-19be21d48b82","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Államok egymilliárd dollárt szán a Három Tenger Kezdeményezésre.","shortLead":"Az Egyesült Államok egymilliárd dollárt szán a Három Tenger Kezdeményezésre.","id":"20200215_Egymilliard_dollarral_segiti_az_USA_az_orszagokat_amelyek_tavolodnanak_az_orosz_energiatol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc5b8308-8cd9-4769-a9d6-19be21d48b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1bb1247-5408-42bd-94eb-33da4af3c844","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200215_Egymilliard_dollarral_segiti_az_USA_az_orszagokat_amelyek_tavolodnanak_az_orosz_energiatol","timestamp":"2020. február. 15. 13:32","title":"Egymilliárd dollárral segíti az USA az országokat, amelyek távolodnának az orosz energiától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642629fa-c45a-42a5-82f1-a06180e6254b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200216_wizz_air_landolas_szelben_androidos_app_malware_samsung_galaxy_s20_ultra_da_vinci_festmeny_rejtett_alakok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=642629fa-c45a-42a5-82f1-a06180e6254b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf75baa2-2712-4131-8ab2-fbd719941470","keywords":null,"link":"/tudomany/20200216_wizz_air_landolas_szelben_androidos_app_malware_samsung_galaxy_s20_ultra_da_vinci_festmeny_rejtett_alakok","timestamp":"2020. február. 16. 12:03","title":"Ez történt: nehéz körülmények között szállt le egy Wizz Air-járat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e188ead-ecd2-4995-af1c-fb5313c2596b","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Ínséges idők ezek a játékvilág szerelmeseinek, így bármilyen szoftver is jelenjen meg, a felhasználók igyekeznek örömmel fogadni. Még hálásabbak akkor, ha olyan téma kerül elő, mint az űrutazás. De sajnos van, amikor ez sem akar működni.","shortLead":"Ínséges idők ezek a játékvilág szerelmeseinek, így bármilyen szoftver is jelenjen meg, a felhasználók igyekeznek...","id":"20200215_journey_to_the_savage_planet_kritika_typhoon_studios_google_stadia_pc_xbox_one_playstation_4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e188ead-ecd2-4995-af1c-fb5313c2596b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0964c6f1-da71-426c-ab30-fdfdec2f72cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200215_journey_to_the_savage_planet_kritika_typhoon_studios_google_stadia_pc_xbox_one_playstation_4","timestamp":"2020. február. 15. 17:00","title":"Az év első játékát nem lesz nehéz elfelejteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8779640a-7f4e-4178-a8fc-c538e6a8f042","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes arról beszélt, hogy egy korábbi MTVA-s interjúfelvétel alatt még a háttérből is elküldték, hogy ne látszódjon.","shortLead":"Az énekes arról beszélt, hogy egy korábbi MTVA-s interjúfelvétel alatt még a háttérből is elküldték, hogy ne látszódjon.","id":"20200214_Lovasi_szerint_tiltolistan_van_a_kozmedianal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8779640a-7f4e-4178-a8fc-c538e6a8f042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e48d89-14ec-42a4-b5d2-3fa7a95ebb3b","keywords":null,"link":"/elet/20200214_Lovasi_szerint_tiltolistan_van_a_kozmedianal","timestamp":"2020. február. 14. 15:24","title":"Lovasi állítja, tiltólistán van a közmédiánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ha tartjuk magunkat a párizsi egyezményben foglaltakhoz, akkor 2070-re a Föld minden tíz állat- és növényfajából kevesebb mint kettőt veszítünk el. Ha nagyobb lesz a hőmérséklet emelkedése, akkor a fajok harmadát, vagy akár felét is elveszíthetjük.","shortLead":"Ha tartjuk magunkat a párizsi egyezményben foglaltakhoz, akkor 2070-re a Föld minden tíz állat- és növényfajából...","id":"20200214_Az_allat_es_novenyfajok_egyharmada_eltunhet_50_even_belul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8af81ae-a0f1-4f8c-9b41-4f3e6398a42f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200214_Az_allat_es_novenyfajok_egyharmada_eltunhet_50_even_belul","timestamp":"2020. február. 14. 21:32","title":"Az állat- és növényfajok egyharmada eltűnhet 50 éven belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0b9dc81-055f-42ab-b5fc-620612d2129c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Egy ember meghalt, hárman megsebesültek a berlini lövöldözésnél.","shortLead":"Egy ember meghalt, hárman megsebesültek a berlini lövöldözésnél.","id":"20200215_Fegyverrel_tamadtak_egy_berlini_torok_zenei_rendezveny_helyszinenel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0b9dc81-055f-42ab-b5fc-620612d2129c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e56c992-0400-40ec-a170-b47785b467f9","keywords":null,"link":"/elet/20200215_Fegyverrel_tamadtak_egy_berlini_torok_zenei_rendezveny_helyszinenel","timestamp":"2020. február. 15. 09:43","title":"Fegyveres támadás volt egy berlini török zenei rendezvény helyszínénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]