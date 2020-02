Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a311a97-0149-4a11-9a1d-b2b7715a69e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar válogatott korábbi kapitánya szerint több türelem járt volna neki.","shortLead":"A magyar válogatott korábbi kapitánya szerint több türelem járt volna neki.","id":"20200218_georges_leekens_szovetsegi_kapitany_magyar_valogatott_foci_futball_labdarugas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a311a97-0149-4a11-9a1d-b2b7715a69e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea69291-9905-4cae-9bbe-2028a8b1657f","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_georges_leekens_szovetsegi_kapitany_magyar_valogatott_foci_futball_labdarugas","timestamp":"2020. február. 18. 06:11","title":"Leekens: Magyarországon irigylésre méltó minden, ami a futball körül történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64dda34-cc5e-4b89-8c5d-2bfd18176c3e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel 10 milliárd forint jogdíjat osztott szét az Artisjus tavaly, a pénz kicsit több mint felét magyarok kapták. A piramis alján a művészek kétharmadára fejenként havi ötezer forint se jut, míg a legjobban kereső egy százalék több mint havi bruttó 500 ezret tett zsebre.","shortLead":"Közel 10 milliárd forint jogdíjat osztott szét az Artisjus tavaly, a pénz kicsit több mint felét magyarok kapták...","id":"20200218_zenesz_artisjus_jogdij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b64dda34-cc5e-4b89-8c5d-2bfd18176c3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1079a13d-143a-4536-ae66-54a49dec40c8","keywords":null,"link":"/kkv/20200218_zenesz_artisjus_jogdij","timestamp":"2020. február. 18. 15:47","title":"A magyar zeneművészek kétharmadának havi ötezer forint jogdíj se jut az Artisjustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA tudósai több mint 400 alkalommal repültek el az Északi-sark felett, hogy megnézzék, hol szivárog a metán a talajból. A helyzet egyáltalán nem jó.","shortLead":"A NASA tudósai több mint 400 alkalommal repültek el az Északi-sark felett, hogy megnézzék, hol szivárog a metán...","id":"20200217_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_metan_nasa_eszaki_sark","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724d0e51-ac84-49ed-8d77-7a093829d2e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_metan_nasa_eszaki_sark","timestamp":"2020. február. 17. 13:03","title":"2 millió helyen szivárog a talajból a metán az Északi-sarkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közleményükben arra nem adtak magyarázatot, hogy miért csak órák utána adtak inni az utasoknak, akkor is csak pénzért. ","shortLead":"Közleményükben arra nem adtak magyarázatot, hogy miért csak órák utána adtak inni az utasoknak, akkor is csak pénzért. ","id":"20200218_Elnezest_kert_a_Ryanair_a_Ferihegyen_veszteglo_utasoktol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a8ae0f-0a28-48c9-a3ef-23ad3743b9c6","keywords":null,"link":"/kkv/20200218_Elnezest_kert_a_Ryanair_a_Ferihegyen_veszteglo_utasoktol","timestamp":"2020. február. 18. 21:45","title":"Elnézést kért a Ryanair a Ferihegyen veszteglő utasoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc69334-94af-47a4-a9c1-ba77e419c6b9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyarok két hetet töltöttek az MS Westerdam fedélzetén.","shortLead":"A magyarok két hetet töltöttek az MS Westerdam fedélzetén.","id":"20200217_koronavirus_magyarok_oceanjaro_karanten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cc69334-94af-47a4-a9c1-ba77e419c6b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1cddb5e-96d1-4559-a954-f514b4576984","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_koronavirus_magyarok_oceanjaro_karanten","timestamp":"2020. február. 17. 20:04","title":"Koronavírus: karanténba kerülnek az óceánjáróról hazahozott magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Pszichológusok kongatják a vészharangot Gyöngyöspata miatt, árulózás a Jobbikban, újabb magyarok karanténban, kutyamészárlás Hajdú-Biharban. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Pszichológusok kongatják a vészharangot Gyöngyöspata miatt, árulózás a Jobbikban, újabb magyarok karanténban...","id":"20200218_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"150af068-59d8-47ef-9198-920a4c67e103","keywords":null,"link":"/360/20200218_Radar360","timestamp":"2020. február. 18. 08:00","title":"Radar360: Orbán \"zöldül\", Bezos ezt 10 milliárd dollárból teszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e0ec20-1fd6-4b3b-b995-6e5002d71aad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett hazánkba a zöld rendszámos e-tron SUV sportosabbra rajzolt legújabb változata. ","shortLead":"Megérkezett hazánkba a zöld rendszámos e-tron SUV sportosabbra rajzolt legújabb változata. ","id":"20200219_magyarorszagon_az_audi_etron_sportback_kupe_villanyterepjaroja_suv_zold_rendszam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11e0ec20-1fd6-4b3b-b995-6e5002d71aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"188ce2be-b5a2-48c4-be2d-bf875defd5be","keywords":null,"link":"/cegauto/20200219_magyarorszagon_az_audi_etron_sportback_kupe_villanyterepjaroja_suv_zold_rendszam","timestamp":"2020. február. 19. 07:59","title":"Magyarországon az Audi kupé villanyterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Közleményük szerint nincs is utasítási jogkörük sem titoktartásra, sem más eljárásra.","shortLead":"Közleményük szerint nincs is utasítási jogkörük sem titoktartásra, sem más eljárásra.","id":"20200218_oktatasi_hivatal_szakszolgalat_iskolaerettseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5545cf0a-52f5-4167-9669-8e6357f1d44f","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_oktatasi_hivatal_szakszolgalat_iskolaerettseg","timestamp":"2020. február. 18. 17:47","title":"Oktatási Hivatal: Külön kértük a szakszolgálatokat, hogy tájékoztassák a szülőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]