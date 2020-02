Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak néhány napig tudta az MNB és a jó GDP-adat sikeresen erősíteni a forintot.","shortLead":"Csak néhány napig tudta az MNB és a jó GDP-adat sikeresen erősíteni a forintot.","id":"20200220_forint_arfolyam_euro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce38039a-24c3-4e09-8795-201d335d2eec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200220_forint_arfolyam_euro","timestamp":"2020. február. 20. 12:16","title":"Eddig tartott a forint lendülete, újra 338-nál jár az euróárfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"824dc51f-8c17-4faf-8268-b344f9abe517","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új elnökség új embereket akar - közölte az egyik kuratóriumi tag, aki nem önként távozott.","shortLead":"Az új elnökség új embereket akar - közölte az egyik kuratóriumi tag, aki nem önként távozott.","id":"20200221_Teljes_a_sorcsere_a_Jobbik_partalapitvanyaban_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=824dc51f-8c17-4faf-8268-b344f9abe517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02b11d4f-c282-45d0-bf15-63cb115810eb","keywords":null,"link":"/itthon/20200221_Teljes_a_sorcsere_a_Jobbik_partalapitvanyaban_is","timestamp":"2020. február. 21. 20:17","title":"Teljes a sorcsere a Jobbik pártalapítványában is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8726d0f9-07d2-44dd-ac8e-cab45f5ff617","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután az Android 11 információs weboldala kiszivárgott, a Google feleslegesnek találta, hogy tovább titkolózzon, így a fejlesztői változatban már elérhetővé tette a milliónyi eszközön dolgozó rendszerének új kiadását. Rá is ugrottak a mérnökök, hogy megnézzék, mit rejt.","shortLead":"Miután az Android 11 információs weboldala kiszivárgott, a Google feleslegesnek találta, hogy tovább titkolózzon...","id":"20200221_android_11_uj_funkciok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8726d0f9-07d2-44dd-ac8e-cab45f5ff617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"032ce702-c6c1-4eb7-8ef1-e3c9895b662a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200221_android_11_uj_funkciok","timestamp":"2020. február. 21. 11:03","title":"Jön az Android 11, izgalmas új funkciók érkeznek a telefonjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe089cb5-520d-4c38-a1cc-c99cb9c697cf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az amerikai elnök nem érti, miért az Élősködők lett a legjobb film, amikor az országának így is van elég baja Dél-Koreával.","shortLead":"Az amerikai elnök nem érti, miért az Élősködők lett a legjobb film, amikor az országának így is van elég baja...","id":"20200221_donald_trump_eloskodok_oscar_dij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe089cb5-520d-4c38-a1cc-c99cb9c697cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928cefd7-18c3-4d37-93a9-800de05895dd","keywords":null,"link":"/kultura/20200221_donald_trump_eloskodok_oscar_dij","timestamp":"2020. február. 21. 14:00","title":"Trump páros lábbal szállt bele a dél-koreai Oscar-díjasba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f6604a2-6e44-4b13-9435-c506f24d1c54","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csendben rendeletet módosított a kormány, ami mostantól lehetővé teszi az áremelést, ami minden érvényes működési engedéllyel rendelkező egyházi, civil, állami, önkormányzati intézményre vonatkozik. ","shortLead":"Csendben rendeletet módosított a kormány, ami mostantól lehetővé teszi az áremelést, ami minden érvényes működési...","id":"20200221_Dragulhatnak_a_nyugdijasotthonok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f6604a2-6e44-4b13-9435-c506f24d1c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f292cba3-4b52-4f9f-a249-123688e8e183","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200221_Dragulhatnak_a_nyugdijasotthonok","timestamp":"2020. február. 21. 10:19","title":"Drágulhatnak a nyugdíjasotthonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eae0f6d-6244-4f8f-bb90-5c6460f505c8","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A \"rövid az új hosszú\" mottóval érkezik a filmfesztivál.","shortLead":"A \"rövid az új hosszú\" mottóval érkezik a filmfesztivál.","id":"20200220_Szoke_Abigel_Nagy_Zsolt_es_Keresztes_Tamas_is_feltunik_majd_a_vasznon_a_Friss_Huson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2eae0f6d-6244-4f8f-bb90-5c6460f505c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60a04cb-4a98-4d54-b25b-937590c27241","keywords":null,"link":"/kultura/20200220_Szoke_Abigel_Nagy_Zsolt_es_Keresztes_Tamas_is_feltunik_majd_a_vasznon_a_Friss_Huson","timestamp":"2020. február. 20. 16:05","title":"Szőke Abigél, Nagy Zsolt és Keresztes Tamás is feltűnik majd a vásznon a Friss Húson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89","c_author":"Adózóna","category":"gazdasag","description":"Nem biztos, hogy ez megfelel a GDPR szabályozásának.","shortLead":"Nem biztos, hogy ez megfelel a GDPR szabályozásának.","id":"20200220_Evtizedekig_orzi_az_allam_az_egeszsegugyi_adatainkat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a0eb3a7-ef08-49c6-9ad9-bdcbe2e9a07b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200220_Evtizedekig_orzi_az_allam_az_egeszsegugyi_adatainkat","timestamp":"2020. február. 20. 13:57","title":"Évtizedekig őrzi az állam az egészségügyi adatainkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5acf884a-696d-4634-b657-108e15feafc0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Jupiter légkörének 0,25 százalékát víz alkotja – közölte a NASA bolygókutató intézete, a Jet Propulsion Laboratory.","shortLead":"A Jupiter légkörének 0,25 százalékát víz alkotja – közölte a NASA bolygókutató intézete, a Jet Propulsion Laboratory.","id":"20200221_jupiter_legkore_viz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5acf884a-696d-4634-b657-108e15feafc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f4b9942-1c32-411e-ace7-fd64a06ec280","keywords":null,"link":"/tudomany/20200221_jupiter_legkore_viz","timestamp":"2020. február. 21. 10:03","title":"Felfedezte a NASA, hogy a Jupiter légkörének 0,25 százaléka víz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]