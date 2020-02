Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6eca97d2-28b8-4b7f-aeea-bfa2853b656e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyszerű és hatékony megoldás lehet a globális járványok kockázatának csökkentésére a kézhigiénia a repülőtereken, ahol sok dolgot érintenek meg egymás után az utazók – summázható amerikai szakemberek kutatási eredménye.","shortLead":"Egyszerű és hatékony megoldás lehet a globális járványok kockázatának csökkentésére a kézhigiénia a repülőtereken, ahol...","id":"202008_jarvanymegelozes_reptereken_tiszta_kezzel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6eca97d2-28b8-4b7f-aeea-bfa2853b656e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23313ef7-e3b6-4584-892c-330ce34750ab","keywords":null,"link":"/360/202008_jarvanymegelozes_reptereken_tiszta_kezzel","timestamp":"2020. február. 20. 14:00","title":"Pofonegyszerűen fékezhető lenne egy világjárvány terjedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7475145-908a-46b6-9c98-6ed031723d8e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Szembe merünk-e nézni a nagyüzemi állattartás valóságával?","shortLead":"Szembe merünk-e nézni a nagyüzemi állattartás valóságával?","id":"20200219_Az_emberek_tobbsege_vegetarianus_lenne_ha_mindenkinek_maganak_kellene_levagnia_az_allatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7475145-908a-46b6-9c98-6ed031723d8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5816821a-adce-488c-9aac-6b5c11d91561","keywords":null,"link":"/elet/20200219_Az_emberek_tobbsege_vegetarianus_lenne_ha_mindenkinek_maganak_kellene_levagnia_az_allatot","timestamp":"2020. február. 19. 13:29","title":"Az emberek többsége vegetáriánus lenne, ha mindenkinek magának kellene levágnia az állatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eae0f6d-6244-4f8f-bb90-5c6460f505c8","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A \"rövid az új hosszú\" mottóval érkezik a filmfesztivál.","shortLead":"A \"rövid az új hosszú\" mottóval érkezik a filmfesztivál.","id":"20200220_Szoke_Abigel_Nagy_Zsolt_es_Keresztes_Tamas_is_feltunik_majd_a_vasznon_a_Friss_Huson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2eae0f6d-6244-4f8f-bb90-5c6460f505c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60a04cb-4a98-4d54-b25b-937590c27241","keywords":null,"link":"/kultura/20200220_Szoke_Abigel_Nagy_Zsolt_es_Keresztes_Tamas_is_feltunik_majd_a_vasznon_a_Friss_Huson","timestamp":"2020. február. 20. 16:05","title":"Szőke Abigél, Nagy Zsolt és Keresztes Tamás is feltűnik majd a vásznon a Friss Húson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a405285-3d4b-419d-89e5-a1fdf8e0af9a","c_author":"Republic Group","category":"brandcontent","description":"Az Y és a Z generáció fogyasztási, kommunikációs és közösségi szokásait ma már teljes mértékben meghatározzák a digitális és online megoldások. Sok szektor alkalmazkodott ehhez, a biztosítások terén viszont – az ágazat sajátosságaiból is adódóan – nehezebb kiaknázni minden lehetőséget. Az insurtech megoldások ezen változtathatnak. Páros interjúnk Imre Katával, a CHERRISK kommunikációs vezetőjével, és Zámbó Annával, a cég kommunikációs stratégiáját készítő Republic Group PR igazgatójával.\r

","shortLead":"Az Y és a Z generáció fogyasztási, kommunikációs és közösségi szokásait ma már teljes mértékben meghatározzák...","id":"20200220_republicgroup_x_z_generacio_insurtech_cherrisk_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a405285-3d4b-419d-89e5-a1fdf8e0af9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b1c5d49-a79d-4a6a-998a-b003be8ff85b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200220_republicgroup_x_z_generacio_insurtech_cherrisk_interju","timestamp":"2020. február. 20. 15:30","title":"\"Az Y és a Z generáció erre nagyon fogékony\" - De mi az az insurtech?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472179f7-184e-464a-9ab8-f37aac5dbc06","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202008_fiatalsag__okossag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=472179f7-184e-464a-9ab8-f37aac5dbc06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc849426-7559-4143-83be-f7b7a4c9e858","keywords":null,"link":"/itthon/202008_fiatalsag__okossag","timestamp":"2020. február. 20. 13:40","title":"Kocsis Györgyi: Fiatalság – okosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"361eb685-7357-4e46-a7d6-c6ea026c2729","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar játékos Thiago Monteirót legyőzve jutott a legjobb nyolc közé a Rio de Janeiró-i 1,9 millió dollár (576 millió forint) összdíjazású salakpályás férfi tenisztornán.","shortLead":"A magyar játékos Thiago Monteirót legyőzve jutott a legjobb nyolc közé a Rio de Janeiró-i 1,9 millió dollár (576 millió...","id":"20200220_balazs_attila_tenisz_rio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=361eb685-7357-4e46-a7d6-c6ea026c2729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa679d0-ff2b-484c-bb7e-b84468a0dcf1","keywords":null,"link":"/sport/20200220_balazs_attila_tenisz_rio","timestamp":"2020. február. 20. 05:43","title":"Pocsék kezdés után negyeddöntős Balázs Attila Rióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"963414fe-f406-47d9-84d5-387e86e6893a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy Lady Gaga dalt kellett folytatnia az „utca emberének” – ő pedig mindenkit meglepett.\r

\r

","shortLead":"Egy Lady Gaga dalt kellett folytatnia az „utca emberének” – ő pedig mindenkit meglepett.\r

\r

","id":"20200220_Mikrofont_dugtak_egy_no_ele_Londonban_es_olyat_enekelt_hogy_felrobbantotta_a_netet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=963414fe-f406-47d9-84d5-387e86e6893a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1879e00-bb38-4192-b2ca-8e4d86032396","keywords":null,"link":"/elet/20200220_Mikrofont_dugtak_egy_no_ele_Londonban_es_olyat_enekelt_hogy_felrobbantotta_a_netet","timestamp":"2020. február. 20. 09:52","title":"Mikrofont dugtak egy nő elé Londonban, és olyat énekelt, hogy felrobbantotta a netet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae12ee7-bbf7-4f10-a299-7b27a0b0f310","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szigetország sem akar kimaradni a busás pénzekkel kecsegtető űriparból, úgyhogy ők is beszállnak.","shortLead":"A szigetország sem akar kimaradni a busás pénzekkel kecsegtető űriparból, úgyhogy ők is beszállnak.","id":"20200219_ausztralia_urugynokseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fae12ee7-bbf7-4f10-a299-7b27a0b0f310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0245e955-79b9-4ed8-b30d-9714bd0921b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_ausztralia_urugynokseg","timestamp":"2020. február. 19. 15:15","title":"Civilek által is látogatható űrközpontot hoz létre Ausztrália","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]