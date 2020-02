Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Visszaesett az olasz utak iránt a kereslet, a légitársaság március 11-től három hétig kevesebb járatot indít.
Részletezte a Wizz Air, mely járatait érinti a koronavírus
A szándék már megvan, de kétséges, mikor vethet véget a strómanok világának a cégek és vagyonkezelők végső tulajdonosairól felállítandó hazai, majd uniós regiszter.
A Fidesz-közeli vagyonokat is nehezebb lesz elrejteni egy uniós adatbázis miatt
Eközben Magyarországon a kormány a higiéniás termékek áfáját sem csökkenti, a Magyar Vöröskereszt viszont adományozási kampányba kezdett. Minden nő ingyen juthat betéthez és tamponhoz Skóciában
2020 szökőév, a februári plusz nap alkalmából plusz 1 GB-nyi mobilinternetes adatkeretet ad ügyfeleinek a Telenor.
Éppen most kapott +1 GB ingyenes internetet a Telenortól, csak be kell kapcsolnia
Az amerikai rendező, Rian Johnson egy érdekes titkot árult el az iPhone-ok filmes megjelenéséről.
Nem kerülhet rosszfiúk kezébe az iPhone a filmekben
Az egy balul elsült postarablásáról szóló film, a Wartburg 2016-ban elnyerte a Kusturica által alapított filmfesztivál fődíját. Ingyen megnézhető Emir Kusturica kedvenc magyar dokumentumfilmje
Olaszországból érkezett haza a nő, akinél pozitív lett a teszt.
Észak-Macedóniában is megjelent a koronavírus
A kedden a magyar sajtóban megismert nő, Miháczi Bea közösségi oldalán jelentette be, őt koronavírus gyanújával szállították kórházba, de neki még nincs eredménye, nem ő az a Bécsben élő magyar, akinek pozitív lett a tesztje.
A bécsi kórházban fekvő magyar nő: Nem én vagyok koronavírusos