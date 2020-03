Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11f10157-562c-4a36-9965-108f95820389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meg nem erősített információk szerint Ferenc pápa elfogadta a meghívást a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra (NEK), így szeptember 20-án a magyar fővárosba látogathat. ","shortLead":"Meg nem erősített információk szerint Ferenc pápa elfogadta a meghívást a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra...","id":"20200229_Budapestre_latogat_Ferenc_papa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11f10157-562c-4a36-9965-108f95820389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6fe7cd1-e11e-4f17-8de8-03d9847174cb","keywords":null,"link":"/itthon/20200229_Budapestre_latogat_Ferenc_papa","timestamp":"2020. február. 29. 10:36","title":"Úgy tűnik, Budapestre látogat Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ba7b4a-3788-47e4-b933-710cc54ad98d","c_author":"Dobos Emese","category":"kkv","description":"Azon kívül, hogy sem a kereskedők, sem a gyártók nem járnak feltétlenül jól azzal, hogy megrohamozták a boltokat az emberek, a mostani pánikvásárlók azzal sem számolnak, hogy a kukában köt ki a mostani zsákmány.","shortLead":"Azon kívül, hogy sem a kereskedők, sem a gyártók nem járnak feltétlenül jól azzal, hogy megrohamozták a boltokat...","id":"20200229_koronavirus_kiskereskedelem_elelmiszerpazarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5ba7b4a-3788-47e4-b933-710cc54ad98d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f0647e-2d9d-4c6c-aa35-429349562794","keywords":null,"link":"/kkv/20200229_koronavirus_kiskereskedelem_elelmiszerpazarlas","timestamp":"2020. február. 29. 07:55","title":"Mindenkit nehéz helyzetbe hoz a mostani bolti roham - még a vevőket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb6ad4fe-542b-47c9-a752-35a77c40ba11","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dél-Koreában közben 3500 fölé emelkedett a fertőzöttek száma.","shortLead":"Dél-Koreában közben 3500 fölé emelkedett a fertőzöttek száma.","id":"20200301_Thaifoldon_es_Ausztraliaban_is_meghalt_egyegy_koronavirusos_beteg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb6ad4fe-542b-47c9-a752-35a77c40ba11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d912af4-ad13-4b40-bac8-d26e90ecc5e1","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_Thaifoldon_es_Ausztraliaban_is_meghalt_egyegy_koronavirusos_beteg","timestamp":"2020. március. 01. 12:05","title":"Thaiföldön és Ausztráliában is meghalt egy-egy koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ade4448-0244-4057-8f08-a45047896707","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mit gondol, melyik városba költöznek a legtöbben Budapest agglomerációjában?","shortLead":"Mit gondol, melyik városba költöznek a legtöbben Budapest agglomerációjában?","id":"20200229_Ismet_egyre_tobben_koltoznek_ki_a_fovarosbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ade4448-0244-4057-8f08-a45047896707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a037369-a396-4e93-bfa8-b85e011b52e6","keywords":null,"link":"/itthon/20200229_Ismet_egyre_tobben_koltoznek_ki_a_fovarosbol","timestamp":"2020. február. 29. 19:22","title":"Ismét egyre többen költöznek ki a fővárosból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezen a héten minden idők legnagyobb nyereményét nyerhette volna meg valaki az 1 és 90 közötti pozitív egész számok közül ötnek az eltalálásával. Mutatjuk, melyik ötről van szó.","shortLead":"Ezen a héten minden idők legnagyobb nyereményét nyerhette volna meg valaki az 1 és 90 közötti pozitív egész számok...","id":"20200229_Ime_a_tob_mint_otmilliardot_ero_lottoszamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ae1948-3189-4b28-b378-e6c9f9414afd","keywords":null,"link":"/elet/20200229_Ime_a_tob_mint_otmilliardot_ero_lottoszamok","timestamp":"2020. február. 29. 19:32","title":"Íme, a több mint ötmilliárdot érő lottószámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványnak 2,9 milliárd forint többlettámogatás jutott. ","shortLead":"A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványnak 2,9 milliárd forint többlettámogatás...","id":"20200229_Schmidt_Maria_kozalapitvanya_kapta_a_legtobb_penzt_a_trianoni_emlekevre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44fafc78-afba-4f9b-83cd-a1e7d9752662","keywords":null,"link":"/itthon/20200229_Schmidt_Maria_kozalapitvanya_kapta_a_legtobb_penzt_a_trianoni_emlekevre","timestamp":"2020. február. 29. 12:47","title":"Schmidt Mária közalapítványa kapta a legtöbb pénzt a trianoni emlékévre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c2b3e9-493e-4a18-9bb7-71329adceddf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Éjjellátót vásároltak, hogy minek, azt nem tudjuk, de a leltár során nem is találtuk meg” – számolt be egy helyi önkormányzati cég átvilágításának részeredményeiről Kiss János, a tavaly kinevezett vezérigazgató. A vizsgálat során derült az is ki, hogy az önkormányzati cég vásárolt egy Land Rovert, majd az egyik munkatársuknak eladták 2,9 millió forintért, amit jelenleg éppen egy internetes hirdetésben a duplájáért árul a szóban forgó volt kolléga. Ez ügyben tesz az új cégvezető feljelentést.\r

\r

","shortLead":"\"Éjjellátót vásároltak, hogy minek, azt nem tudjuk, de a leltár során nem is találtuk meg” – számolt be egy helyi...","id":"20200228_Nonstop_haboru_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9c2b3e9-493e-4a18-9bb7-71329adceddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f9669f4-a544-49e4-b005-e79120dea1cf","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_Nonstop_haboru_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2020. február. 28. 17:27","title":"Nonstop háború zajlik Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d532ab27-9ad6-4da9-ab6a-37201feaed53","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Irán vált a Kínából származó koronavírus-járvány közel-keleti gócpontjává: a perzsa államban egyelőre gyorsan terjed a kór, s már a szomszédos országokban is megjelent az Iránból tovább hurcolt betegség. A halálozási arány magas, a betegek között van az egyik alelnök is, aki a tünetek jelentkezése előtt az államfő közelében volt.","shortLead":"Irán vált a Kínából származó koronavírus-járvány közel-keleti gócpontjává: a perzsa államban egyelőre gyorsan terjed...","id":"20200229_Iranban_uj_arcat_mutatja_a_koronavirus__magas_a_halalozasi_arany_s_fiatalok_is_aldozatul_esnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d532ab27-9ad6-4da9-ab6a-37201feaed53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59184a1-1fa9-47f1-bda5-180524f5611e","keywords":null,"link":"/vilag/20200229_Iranban_uj_arcat_mutatja_a_koronavirus__magas_a_halalozasi_arany_s_fiatalok_is_aldozatul_esnek","timestamp":"2020. február. 29. 07:00","title":"Iránban új arcát mutatja a koronavírus: magas a halálozási arány és fiatal áldozatok is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]