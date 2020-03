Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4936078-e848-4e27-909c-495c06dde499","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A kormányzó uralkodásának első évtizedére visszatekintő elit világra szóló csinnadrattát szervezett 1930 márciusában. Horthy Miklós személyi kultusza olyan magasra hágott, hogy később Sztálinon kívül rá is irigykedhetett a kommunista diktátor, Rákosi Mátyás.","shortLead":"A kormányzó uralkodásának első évtizedére visszatekintő elit világra szóló csinnadrattát szervezett 1930 márciusában...","id":"202009__horthy_elso_tiz_eve__szereny_unnep__folseges_szotlansag__kepmutatasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4936078-e848-4e27-909c-495c06dde499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fa09c9d-a816-40a2-acaa-0ea27780b8da","keywords":null,"link":"/360/202009__horthy_elso_tiz_eve__szereny_unnep__folseges_szotlansag__kepmutatasok","timestamp":"2020. március. 01. 12:00","title":"Nyakig a világválságban csúszott-mászott Horthy előtt a fél ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4014ce01-a0b3-471b-89aa-2404e786c4e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyakotlatilag bezárja a tranzitzóna kapuját a kormány a koronavírusra hivatkozva - ez azon a 14 órás sajtótájékoztatón hangzott el, amelyen mindeddig a Koronavírus-fertőzés Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs szóvivője tájékoztatott a járványügyi helyzetről. ","shortLead":"Gyakotlatilag bezárja a tranzitzóna kapuját a kormány a koronavírusra hivatkozva - ez azon a 14 órás sajtótájékoztatón...","id":"20200301_tranzitzona_koronavirus_bakondi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4014ce01-a0b3-471b-89aa-2404e786c4e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7c6d2fb-8cf7-467a-a3da-b04683094f40","keywords":null,"link":"/itthon/20200301_tranzitzona_koronavirus_bakondi","timestamp":"2020. március. 01. 14:35","title":"Bakondit beküldték migránsozni a koronavírusos sajtótájékoztatóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4905bfbd-babf-42cf-aa65-bbf09a3c9d3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Babák Mihály elismerte, hogy \"nagyon ostoba volt\" a részéről a mikrofon bekapásával viccelődnie.","shortLead":"Babák Mihály elismerte, hogy \"nagyon ostoba volt\" a részéről a mikrofon bekapásával viccelődnie.","id":"20200228_Szarvasi_polgarmester_Kutya_bunko_voltam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4905bfbd-babf-42cf-aa65-bbf09a3c9d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"256ca7c2-5494-4138-950b-9d351f59c178","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_Szarvasi_polgarmester_Kutya_bunko_voltam","timestamp":"2020. február. 28. 20:30","title":"Szarvasi polgármester: „Kutya bunkó voltam”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed6cf76-66a7-4430-a764-42ab03b609dc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Különlegesen képzett egészségügyi csapatokat vetnek be.","shortLead":"Különlegesen képzett egészségügyi csapatokat vetnek be.","id":"20200301_Svedorszagban_hazhoz_mennek_tesztelni_a_koronavirust","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bed6cf76-66a7-4430-a764-42ab03b609dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e358ad09-8163-45aa-8a47-b9c79773f0d9","keywords":null,"link":"/elet/20200301_Svedorszagban_hazhoz_mennek_tesztelni_a_koronavirust","timestamp":"2020. március. 01. 08:20","title":"Svédországban házhoz mennek tesztelni a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca382e84-7c56-41c2-ae97-28a0f5c71dab","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A robbanás olyan erős volt, hogy egészen Zágrábig elhallatszott a zaja, és a földrengésmérők is érzékelték.","shortLead":"A robbanás olyan erős volt, hogy egészen Zágrábig elhallatszott a zaja, és a földrengésmérők is érzékelték.","id":"20200228_meteor_robbanas_tuzgomb_szlovenia_horvatorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca382e84-7c56-41c2-ae97-28a0f5c71dab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"540baa26-1b52-4cf3-988b-ed2c5dafbbee","keywords":null,"link":"/tudomany/20200228_meteor_robbanas_tuzgomb_szlovenia_horvatorszag","timestamp":"2020. február. 28. 20:17","title":"Fényes nappal is vakító volt, ahogy felrobbant egy meteor Szlovénia és Horvátország légterében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe184de9-a048-42c4-b276-1bdd4f5472c6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A testületet Tüttő Kata vezeti.","shortLead":"A testületet Tüttő Kata vezeti.","id":"20200228_Koronavirus_megalakult_a_fovarosi_operativ_torzs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe184de9-a048-42c4-b276-1bdd4f5472c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad58151-94f1-49c8-9c2b-62627cb300cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_Koronavirus_megalakult_a_fovarosi_operativ_torzs","timestamp":"2020. február. 28. 20:15","title":"Koronavírus: megalakult a fővárosi operatív törzs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"215b6ba7-3588-4c8d-ba66-5de487d1fa10","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mohammad Raszulof iráni ellenzéki rendező Nincs gonosz című alkotása nyerte a legjobb filmnek járó Arany Medve díjat a 70. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon (Berlinale), amelyet szombat este adták át a német fővárosban.","shortLead":"Mohammad Raszulof iráni ellenzéki rendező Nincs gonosz című alkotása nyerte a legjobb filmnek járó Arany Medve díjat...","id":"20200229_Berlinale_irani_ellenzeki_rendezo_nyerte_iden_az_Arany_Medvet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=215b6ba7-3588-4c8d-ba66-5de487d1fa10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fbd2c41-a3ee-4449-be0b-1c2a271de1bf","keywords":null,"link":"/elet/20200229_Berlinale_irani_ellenzeki_rendezo_nyerte_iden_az_Arany_Medvet","timestamp":"2020. február. 29. 21:23","title":"Berlinale: iráni ellenzéki rendező nyerte idén az Arany Medvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14bd3a95-7f76-4648-b115-5033a08c673a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rádiós újságíró hosszan tartó, nagy türelemmel viselt betegség után hunyt el életének 91. évében.","shortLead":"A rádiós újságíró hosszan tartó, nagy türelemmel viselt betegség után hunyt el életének 91. évében.","id":"20200229_Elhunyt_Fabian_Gyula_ujsagiro_a_Magyar_Radio_egykori_munkatarsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14bd3a95-7f76-4648-b115-5033a08c673a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7c5513-3266-468d-b543-8bcf32b45623","keywords":null,"link":"/itthon/20200229_Elhunyt_Fabian_Gyula_ujsagiro_a_Magyar_Radio_egykori_munkatarsa","timestamp":"2020. február. 29. 15:23","title":"Elhunyt Fábián Gyula újságíró, a Magyar Rádió egykori munkatársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]