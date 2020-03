Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Túl vagyunk az Oscar-díj izgalmain, de még nem látjuk a koronavírus-járvány végét. Bezzeg arra a kérdésre, hogy ki a magyar író, megkaptuk a választ. Ez volt a február az Élet+Stílus és a Kult rovatban.","shortLead":"Túl vagyunk az Oscar-díj izgalmain, de még nem látjuk a koronavírus-járvány végét. Bezzeg arra a kérdésre, hogy ki...","id":"20200301_Hogy_jutottunk_el_az_Eloskodoktol_a_virusokig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da8e224e-94d8-47f6-8a9d-7395b8924992","keywords":null,"link":"/kultura/20200301_Hogy_jutottunk_el_az_Eloskodoktol_a_virusokig","timestamp":"2020. március. 01. 20:00","title":"Hogy jutottunk el az Élősködőktől a vírusokig?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b367f6-bc8d-4148-93a0-06c13b0bde95","c_author":"Marabu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200301_Marabu_Feknyuz_Pedagogusoromok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73b367f6-bc8d-4148-93a0-06c13b0bde95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c170859-0fff-4026-9e92-4b0dc2fffe0a","keywords":null,"link":"/kultura/20200301_Marabu_Feknyuz_Pedagogusoromok","timestamp":"2020. március. 01. 18:15","title":"Marabu Féknyúz: Pedagógusörömök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e1bfa8b-f6de-43b3-944f-8dedb88d4895","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös módon kommunikálnak a Ross-tengeri, vagyis C típusú kardszárnyú delfinek. Az ausztrál Curtin Egyetem vezette kutatás szerint a gyilkos bálnák legkisebb típusa 28 összetett hangot alkalmaz, köztük felpattanó-pulzáló hangokat és füttyöket, hogy így kommunikáljanak a családtagokkal.","shortLead":"Különös módon kommunikálnak a Ross-tengeri, vagyis C típusú kardszárnyú delfinek. Az ausztrál Curtin Egyetem vezette...","id":"20200301_ross_tengeri_kardszarnyu_delfinek_hangja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e1bfa8b-f6de-43b3-944f-8dedb88d4895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f38520b3-c4d5-49b5-9cc6-e2a50ba8eb22","keywords":null,"link":"/tudomany/20200301_ross_tengeri_kardszarnyu_delfinek_hangja","timestamp":"2020. március. 01. 16:03","title":"Hallgassa meg: 28 összetett hanggal beszélgetnek a 6 méteres kardszárnyú delfinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc978b15-f7df-44b5-8957-80c8ee1c5c7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus-járvány miatt határozatlan időre elhalasztották a gyorsaságimotoros-világbajnokság thaiföldi versenyét is, azt követően, hogy az első, katari futamot is törölték. ","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt határozatlan időre elhalasztották a gyorsaságimotoros-világbajnokság thaiföldi versenyét...","id":"20200302_A_MotoGP_nyitofutamat_is_lefujtak_a_koronavirus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc978b15-f7df-44b5-8957-80c8ee1c5c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf770ba-9cac-45aa-83f3-912ea473e16c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200302_A_MotoGP_nyitofutamat_is_lefujtak_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 02. 09:11","title":"A MotoGP második versenyét is lefújták a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b94ab641-fb50-4cb3-a2da-8d5aee8f0287","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A rendezvényszervezés az adózási szempontból sem egyszerű: többféle szolgáltatást is magába foglal, a megrendelő felé mégis egységes szolgáltatásként jelenik meg. Az Adózóna átnézte, hogy mire érdemes figyelni a számlázásnál.","shortLead":"A rendezvényszervezés az adózási szempontból sem egyszerű: többféle szolgáltatást is magába foglal, a megrendelő felé...","id":"20200302_rendezvenyszervezes_ado_adozona","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b94ab641-fb50-4cb3-a2da-8d5aee8f0287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87221bcc-6fab-4dc4-87e3-df401e1de48c","keywords":null,"link":"/kkv/20200302_rendezvenyszervezes_ado_adozona","timestamp":"2020. március. 02. 14:29","title":"Nincsenek könnyű helyzetben a rendezvényszervezők, amikor adózniuk kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a990d15a-9e0e-4c61-a71d-4480eba3c771","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hirtelen lett hely a kasszáknál.","shortLead":"Hirtelen lett hely a kasszáknál.","id":"20200302_romania_lidl_koronavirus_jarvany_gazmaszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a990d15a-9e0e-4c61-a71d-4480eba3c771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a48f386-b61e-4eb3-a778-595b158b27cf","keywords":null,"link":"/kkv/20200302_romania_lidl_koronavirus_jarvany_gazmaszk","timestamp":"2020. március. 02. 18:06","title":"Járványügyi ruházatban ment be egy vásárló egy román Lidlbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f04f2992-eecc-4254-8055-a60d7f014c8c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az intézkedést két éve azért vezették be, hogy bebizonyítsák: egy kicsivel magasabb sebesség nem hat ki negatívan a környezetre vagy a balesetek számára. Nem jött be. ","shortLead":"Az intézkedést két éve azért vezették be, hogy bebizonyítsák: egy kicsivel magasabb sebesség nem hat ki negatívan...","id":"20200301_szaguldas_osztrak_autopalya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f04f2992-eecc-4254-8055-a60d7f014c8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c4f705-bd55-4f49-aeb2-440484d5f1a6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200301_szaguldas_osztrak_autopalya","timestamp":"2020. március. 01. 15:20","title":"Többé nem lehet 140 km/órával száguldani az osztrák autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1019640-4ff8-4897-b104-d1d32e4a7dde","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"kultura","description":"Hobo Blues Band, Skorpió, Syrius, Tátrai Band, Boom Boom, Latin – csak néhány Tátrai Tiborhoz köthető zenekar a sokból. Több mint 50 éve van a pályán, és több mint 50 lemezen gitározik a most 68 éves zenész-zeneszerző. Magát tücsöknek tartja, és úgy véli a politikának nincs helye a művészetben. Interjú a hétfő este Artisjus zenei életműdíjat átvevő gitárossal, aki még azzal is derűsen együtt tud élni, hogy kézbetegsége miatt egyre nehezebb gitároznia. ","shortLead":"Hobo Blues Band, Skorpió, Syrius, Tátrai Band, Boom Boom, Latin – csak néhány Tátrai Tiborhoz köthető zenekar a sokból...","id":"20200302_Tatrai_Tibor_artisjus_dij_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1019640-4ff8-4897-b104-d1d32e4a7dde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e3ac5a-2acd-41bf-a1c5-9c05afbf56fa","keywords":null,"link":"/kultura/20200302_Tatrai_Tibor_artisjus_dij_interju","timestamp":"2020. március. 02. 20:00","title":"Tátrai Tibor: Megvisel, ha a hatalom rátelepszik a kultúrára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]