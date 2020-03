Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több pozitív hozadéka is van, ha valaki törli magát a Facebookról, akár egy kis időre is – állítja egy új, közgazdászok által végzett kutatás.","shortLead":"Több pozitív hozadéka is van, ha valaki törli magát a Facebookról, akár egy kis időre is – állítja egy új, közgazdászok...","id":"20200302_facebook_nelkuli_elet_facebook_fiok_torlesenek_hatasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea5cb38f-fca9-4837-9605-47cd73f55b93","keywords":null,"link":"/tudomany/20200302_facebook_nelkuli_elet_facebook_fiok_torlesenek_hatasa","timestamp":"2020. március. 02. 18:33","title":"Egy új kutatás szerint igen jól jár, ha egy hónapra abbahagyja a facebookozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f3d409d-0ba3-48c1-aeae-d129fe98083e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Homlokukat ráncoló ellenzékiek és a sziporkázó Orbán Viktor - 