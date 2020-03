Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23f64986-31dc-46e2-9c45-ab1fd266943c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyenruhásoknak sikerült meggyőzniük a két embert, hogy menjenek be a kórházba.\r

","shortLead":"Az egyenruhásoknak sikerült meggyőzniük a két embert, hogy menjenek be a kórházba.\r

","id":"20200307_koronavirus_karanten_budapest_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23f64986-31dc-46e2-9c45-ab1fd266943c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5042e0ea-f0b8-4590-8d07-bdeac9494165","keywords":null,"link":"/itthon/20200307_koronavirus_karanten_budapest_rendorseg","timestamp":"2020. március. 07. 17:20","title":"Megszólalt a rendőrség a karantént elutasító irániakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0165d86-4f02-4f62-b5e9-2f8dd3894946","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik legmegbízhatóbb és leghatékonyabb módszert vetette be a Google, hogy megakadályozza a rosszindulatú csatolmányok ténykedését: segítségül hívta a gépi tanulást.","shortLead":"Az egyik legmegbízhatóbb és leghatékonyabb módszert vetette be a Google, hogy megakadályozza a rosszindulatú...","id":"20200307_google_gmail_office_csatolmany_szkenneles_gepi_tanulas_mesterseges_intelligencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0165d86-4f02-4f62-b5e9-2f8dd3894946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62cd5a0-893f-4f0a-a5e4-c39c161abd67","keywords":null,"link":"/tudomany/20200307_google_gmail_office_csatolmany_szkenneles_gepi_tanulas_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. március. 07. 11:03","title":"Van Gmailje? Nehéztüzérséget vet be a Google a rosszindulatú csatolmányok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az idei tél volt az eddigi legmelegebb a feljegyzések kezdete óta európai klímakutatók szerint.","shortLead":"Az idei tél volt az eddigi legmelegebb a feljegyzések kezdete óta európai klímakutatók szerint.","id":"20200306_legmelegebb_tel_europaban_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c2df946-0f3c-4d15-9436-116e1d4e387a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_legmelegebb_tel_europaban_klimavaltozas","timestamp":"2020. március. 06. 14:03","title":"Nem csak ön érezte, klímakutatók szerint ez a tél más volt, mint a többi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caec3c6d-a89d-4aa4-b8e2-d17ad2b96a49","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A liftépítés megzavarta volna a 3-as metró buszos pótlását, de a BKV most már nekilátott a Dózsa György úti állomás utólagos akadálymentesítésének. A beépítés 2022 tavaszán kezdődik, kérdés, elég lesz-e a pénz, nyolc állomásra összesen 5,6 milliárd forint van.","shortLead":"A liftépítés megzavarta volna a 3-as metró buszos pótlását, de a BKV most már nekilátott a Dózsa György úti állomás...","id":"20200306_2023ra_lesz_lift_egy_mar_felujitott_metroallomason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=caec3c6d-a89d-4aa4-b8e2-d17ad2b96a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d317ed8e-6ec8-46f9-9131-a884bfd1d8b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200306_2023ra_lesz_lift_egy_mar_felujitott_metroallomason","timestamp":"2020. március. 06. 05:42","title":"2023-ra lesz lift egy már felújított metróállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a1e3c0-090e-40f3-ab3c-e0ac4364ef78","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Átadták a Magyar Mozgókép Szemle díjait csütörtök este. A legjobb játékfilmnek járó elismerést Tóth Barnabás Akik maradtak című filmje kapta. \r

","shortLead":"Átadták a Magyar Mozgókép Szemle díjait csütörtök este. A legjobb játékfilmnek járó elismerést Tóth Barnabás Akik...","id":"20200306_magyar_mozgokep_szemle_gala_dijak_akik_maradtak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67a1e3c0-090e-40f3-ab3c-e0ac4364ef78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cbbdfdf-7ea7-4cf6-818c-b7def51a8cf8","keywords":null,"link":"/kultura/20200306_magyar_mozgokep_szemle_gala_dijak_akik_maradtak","timestamp":"2020. március. 06. 05:28","title":"Az Akik maradtak lett a legjobb magyar film a szemlén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9282ac4f-76eb-47fe-9955-20147e402cda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fertőzött még mindig csak kettő van.","shortLead":"Fertőzött még mindig csak kettő van.","id":"20200305_Mar_39en_vannak_karantenben_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9282ac4f-76eb-47fe-9955-20147e402cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7815ef6b-36d2-468e-b7de-f8d1e5044e52","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_Mar_39en_vannak_karantenben_Magyarorszagon","timestamp":"2020. március. 05. 19:26","title":"Már 39-en karanténban, bevittek 15 japánt a Kálvin térről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"948ae550-657e-4ccd-82c5-7ab9a9cfdd61","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) szerint nincs és az ügy bonyolultsága miatt nem is lehet megfelelő bizonyíték arra, hogy a Ferrari Formula-1-es istálló az előző világbajnoki idényben a szabályoknak nem megfelelő motorokat használt.","shortLead":"A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) szerint nincs és az ügy bonyolultsága miatt nem is lehet megfelelő bizonyíték...","id":"20200305_forma1_fia_ferrari_motor_titkos_megallapodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=948ae550-657e-4ccd-82c5-7ab9a9cfdd61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6020e82f-24db-4bb5-bb61-f82907ed312e","keywords":null,"link":"/sport/20200305_forma1_fia_ferrari_motor_titkos_megallapodas","timestamp":"2020. március. 05. 21:52","title":"Fura magyarázatot adott az FIA a Ferrarival kötött titkos megállapodásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b289f85-5062-4dc9-9e02-4e392a0e87d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentőszolgálat és a rendőrség intézkedése szombat délután két órakor is tartott.","shortLead":"A mentőszolgálat és a rendőrség intézkedése szombat délután két órakor is tartott.","id":"20200307_koronavirus_karanten_irani_allampolgarok_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b289f85-5062-4dc9-9e02-4e392a0e87d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"271d37fd-a678-4fac-a396-e3344b35aa8b","keywords":null,"link":"/itthon/20200307_koronavirus_karanten_irani_allampolgarok_budapest","timestamp":"2020. március. 07. 14:25","title":"Két iráni nem hajlandó karanténba vonulni Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]