[{"available":true,"c_guid":"a079a1a0-77ac-4a97-92bf-795a69dee50a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több 2020-as Apple-telefonra is hatással lehet a koronavírus, mármint abban az értelemben, hogy valószínűleg el kell tolni a megjelentetésüket.","shortLead":"Több 2020-as Apple-telefonra is hatással lehet a koronavírus, mármint abban az értelemben, hogy valószínűleg el kell...","id":"20200311_koronavirus_apple_iphone_megjelenesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a079a1a0-77ac-4a97-92bf-795a69dee50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c65163e5-668f-4c28-bb43-2024070b4f90","keywords":null,"link":"/tudomany/20200311_koronavirus_apple_iphone_megjelenesek","timestamp":"2020. március. 11. 10:03","title":"A koronavírus újabb áldozata az Apple lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71ec5e16-89f1-4df8-8f2c-34a5716eeba0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök ismertette uniós kollégáival a magyarországi koronavírus-helyzetet, de belefért egy kis migránsozás is.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök ismertette uniós kollégáival a magyarországi koronavírus-helyzetet, de belefért egy kis...","id":"20200310_Orban_Viktor_a_koronavirusrol_Migransok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71ec5e16-89f1-4df8-8f2c-34a5716eeba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7fb7ee0-8339-4f29-82e2-1771a0c0159e","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Orban_Viktor_a_koronavirusrol_Migransok","timestamp":"2020. március. 10. 20:28","title":"Orbán Viktor a koronavírusról: Migránsok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13462bde-98c9-4048-958c-e6975201dedc","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"A számokból úgy tűnhet, hogy a Lajtán túl nehezebben álltak ellen a koronavírus rohamának, pedig a képlet egyszerű: ha többet tesztelnek, több a beteg. És ez világszerte így van.","shortLead":"A számokból úgy tűnhet, hogy a Lajtán túl nehezebben álltak ellen a koronavírus rohamának, pedig a képlet egyszerű: ha...","id":"202011_ausztria_lassitani_probalja_afertozest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13462bde-98c9-4048-958c-e6975201dedc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6591d470-25ce-468c-8d45-974e1305bba8","keywords":null,"link":"/360/202011_ausztria_lassitani_probalja_afertozest","timestamp":"2020. március. 11. 16:20","title":"Koronavírus: Ausztriában 9-szer több teszttel 12-szer több fertőzött van, mint nálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10b5be67-abbe-4fb9-b2d8-f92faa2d56cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oktatási intézmények legalább két hétre bezárnak, mivel Spanyolországban is meredeken nő a fertőzöttek száma.","shortLead":"Az oktatási intézmények legalább két hétre bezárnak, mivel Spanyolországban is meredeken nő a fertőzöttek száma.","id":"20200310_madrid_iskolak_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10b5be67-abbe-4fb9-b2d8-f92faa2d56cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96904fbe-4ab4-45e3-8de9-bd0537866ed3","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_madrid_iskolak_koronavirus","timestamp":"2020. március. 10. 05:16","title":"Madridban is bezárnak az iskolák a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e779cbf6-9878-4fa1-bbef-5ea3527fcc46","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kihez forduljunk, ha koronavírusos tüneteket észlelünk magunkon? Mik egyáltalán a tünetek, és mit tehetünk azért, hogy ne kapjuk el a vírust? Magyarázó videóban mutatjuk meg.","shortLead":"Kihez forduljunk, ha koronavírusos tüneteket észlelünk magunkon? Mik egyáltalán a tünetek, és mit tehetünk azért...","id":"20200311_Utmutato_koronavirus_jarvany_idejere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e779cbf6-9878-4fa1-bbef-5ea3527fcc46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80fa91e5-7f88-4b9c-bdb8-9886bfdde9e5","keywords":null,"link":"/360/20200311_Utmutato_koronavirus_jarvany_idejere","timestamp":"2020. március. 11. 13:05","title":"Videós útmutató, mit tegyünk a koronavírus-járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26dd3273-8ad3-46b3-ba6a-3e28f096dcfb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vállalkozás üzemeltetője vélhetően új piaci rést fedezett fel a COVID-19 kapcsán.","shortLead":"A vállalkozás üzemeltetője vélhetően új piaci rést fedezett fel a COVID-19 kapcsán.","id":"20200311_koronavirus_elleni_autofertotlenitest_hirdetnek_Vecsesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26dd3273-8ad3-46b3-ba6a-3e28f096dcfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"359cd1f7-e6e7-4ed9-a617-b56163e3bbb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200311_koronavirus_elleni_autofertotlenitest_hirdetnek_Vecsesen","timestamp":"2020. március. 11. 09:21","title":"Koronavírus elleni autófertőtlenítést hirdetnek Vecsésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e993d8-6f6d-483e-a17c-b8c20ea2d170","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A városi kisautók szegmense erősen visszaszorult az utóbbi időkben, pedig villanyhajtással párosítva ezek igazán tökéletes közlekedési eszközök a nulla emissziós elvárású belvárosi övezetekbe.","shortLead":"A városi kisautók szegmense erősen visszaszorult az utóbbi időkben, pedig villanyhajtással párosítva ezek igazán...","id":"20200311_Villanyautokent_elhet_tovabb_a_Peugeot_108","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19e993d8-6f6d-483e-a17c-b8c20ea2d170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1137cedd-ccb0-4481-81c2-f727c36bfd93","keywords":null,"link":"/cegauto/20200311_Villanyautokent_elhet_tovabb_a_Peugeot_108","timestamp":"2020. március. 11. 07:58","title":"Villanyautóként élhet tovább a Peugeot 108","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725d4dc8-ad57-45c0-a453-62299d3d5cb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egész világon terjed a koronavírus, a nyári E3 illetékesei már most közölték: hozzá sem kezdenek a szervezéshez.","shortLead":"Az egész világon terjed a koronavírus, a nyári E3 illetékesei már most közölték: hozzá sem kezdenek a szervezéshez.","id":"20200311_e3_2020_videojatek_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=725d4dc8-ad57-45c0-a453-62299d3d5cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13aca9fb-f32a-4ddc-a429-dbc61fb82024","keywords":null,"link":"/tudomany/20200311_e3_2020_videojatek_koronavirus","timestamp":"2020. március. 11. 18:35","title":"Lefújták az E3 videojátékos óriásshowt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]