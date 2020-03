Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1eebf74a-f6ce-4870-acca-3a184b13bf7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A himesházi születésű 35 éves pilóta 2020-ban is egy Hyundai-jal áll rajtvonalhoz. ","shortLead":"A himesházi születésű 35 éves pilóta 2020-ban is egy Hyundai-jal áll rajtvonalhoz. ","id":"20200316_hivatalos_a_cimvedo_michelisz_marad_az_eddigi_csapataban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1eebf74a-f6ce-4870-acca-3a184b13bf7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73aad3d0-620c-4b98-be6c-4e14eb48eecf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200316_hivatalos_a_cimvedo_michelisz_marad_az_eddigi_csapataban","timestamp":"2020. március. 16. 11:14","title":"Hivatalos: a címvédő Michelisz marad a nyerő csapatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár azzal az államtitkár is tisztában van, hogy a járvány veszélyt jelent a gazdaságra és így a munkahelyekre is.","shortLead":"Bár azzal az államtitkár is tisztában van, hogy a járvány veszélyt jelent a gazdaságra és így a munkahelyekre is.","id":"20200318_gazdasag_tallai_akcioterv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7fab63-8a26-477f-bf61-6e08633bba94","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200318_gazdasag_tallai_akcioterv","timestamp":"2020. március. 18. 10:25","title":" Még mindig nem árul el semmit a kormány arról, hogyan mentenék meg a gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4831012a-9a59-47be-897d-d4dbc862549e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint bátrabb lépésekre van szükség, ha meg akarjuk állítani a fertőzés terjedését.","shortLead":"A főpolgármester szerint bátrabb lépésekre van szükség, ha meg akarjuk állítani a fertőzés terjedését.","id":"20200316_karacsony_gergely_koronavirus_korlatozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4831012a-9a59-47be-897d-d4dbc862549e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a41cbaa-0188-43c2-ad62-d572023c0252","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_karacsony_gergely_koronavirus_korlatozas","timestamp":"2020. március. 16. 17:23","title":"Karácsony a vírus miatti korlátozásokról: Ez nem elég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b20f9b37-f65a-411b-a2fc-967749dcacb1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cégnél Győrben jelenleg közel 13 ezer ember dolgozik.","shortLead":"A cégnél Győrben jelenleg közel 13 ezer ember dolgozik.","id":"20200317_gyori_audi_gyar_leallas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b20f9b37-f65a-411b-a2fc-967749dcacb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f8d4ac8-36c1-483c-a30d-e97c1ac0a431","keywords":null,"link":"/cegauto/20200317_gyori_audi_gyar_leallas_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 12:06","title":"Leáll a győri Audi-gyár a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a10e431c-51ef-42ca-aeae-4301909e88a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Életbe léptek az egy nappal korábban bejelentett szigorú intézkedések, de egyre többen kérik a kormánytól, hogy foglalkozzon a gazdasági krízissel is. Sokan rohannak a boltokba, az iskolák pedig a második napra készülnek, amikor távolról kell megoldani az oktatást. ","shortLead":"Életbe léptek az egy nappal korábban bejelentett szigorú intézkedések, de egyre többen kérik a kormánytól...","id":"20200317_koronavirus_jarvany_marcius_17_percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a10e431c-51ef-42ca-aeae-4301909e88a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde3cc64-4338-452c-9be6-5fdc426d1389","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_koronavirus_jarvany_marcius_17_percrol_percre","timestamp":"2020. március. 17. 07:28","title":"Éjféltől lezárták a határokat, bevásárlási láz indult – hírek a koronavírusról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ab0a900-781e-4d71-b22a-a3aef176e551","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyelőre kéthetes a kényszerszünet, az események függvényében döntenek arról, hogyan tovább.","shortLead":"Egyelőre kéthetes a kényszerszünet, az események függvényében döntenek arról, hogyan tovább.","id":"20200316_Leall_a_Draga_orokosok_forgatasa_a_koronavirus_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ab0a900-781e-4d71-b22a-a3aef176e551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fad64248-2c63-4a57-a1bf-d5f4513cf5a2","keywords":null,"link":"/kultura/20200316_Leall_a_Draga_orokosok_forgatasa_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 16. 11:01","title":"Leáll a Drága örökösök forgatása a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aada806a-ff50-4c94-86fa-f499138fb6db","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"kkv","description":"Noha a kedden életbe lépett rendelet szerint elsősorban csak a kereskedőknek kell bezárniuk délután háromkor, velük egy időben mégis sok más üzlet, szerviz és fodrászat lehúzta a rolót. Kollégáink végigsétáltak záráskor a Nagykörúton.","shortLead":"Noha a kedden életbe lépett rendelet szerint elsősorban csak a kereskedőknek kell bezárniuk délután háromkor, velük...","id":"20200317_Delutan_harom_boltzar_koronavirus_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aada806a-ff50-4c94-86fa-f499138fb6db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d2e959-a367-42d5-8cf5-51e95ec9b560","keywords":null,"link":"/kkv/20200317_Delutan_harom_boltzar_koronavirus_budapest","timestamp":"2020. március. 17. 20:19","title":"\"Délután háromkor bezárunk, de igazából ki se kéne nyitnunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3502522-aad3-4f9d-9b41-c6ff12d357cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig arról volt szó, hogy napokon belül jöhet a védekezés új fázisa, de már ez el is kezdődött. Épp csak azt nem árulták el, hogy pontosan mi fog történni.","shortLead":"Eddig arról volt szó, hogy napokon belül jöhet a védekezés új fázisa, de már ez el is kezdődött. Épp csak azt nem...","id":"20200317_koronavirus_vedekezes_kovacs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3502522-aad3-4f9d-9b41-c6ff12d357cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2191cdf6-461a-4e68-a747-eeb04db59004","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_koronavirus_vedekezes_kovacs","timestamp":"2020. március. 17. 13:50","title":"Már most új fázisába lépett a koronavírus elleni védekezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]