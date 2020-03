Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc3c5efe-c131-460a-b661-9204089a797e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kijelölt tranzitútvonalakon lehet velük találkozni.","shortLead":"A kijelölt tranzitútvonalakon lehet velük találkozni.","id":"20200318_Uj_kozlekedesi_tablat_is_hozott_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc3c5efe-c131-460a-b661-9204089a797e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdeb8000-04d4-4655-a731-e251c2809420","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_Uj_kozlekedesi_tablat_is_hozott_a_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 08:38","title":"Új közlekedési táblát is hozott a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02053532-1d4d-4093-b66a-7bc06e6107e2","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A járvány leküzdése után talán esélyt kapunk arra, hogy személyiségünk érettebbé váljon, életünk tartalmasabb, szerethetőbb legyen – véli a HVG Extra Pszichológia magazin pszichológus szakértője, aki a járvány pszichológiai vonatkozásait tekintette át. A lelki fejlődés tíz lehetőségét is kiemelte. ","shortLead":"A járvány leküzdése után talán esélyt kapunk arra, hogy személyiségünk érettebbé váljon, életünk tartalmasabb...","id":"20200319_L_Stipkovits_Erika_A_koronaviruskrizis_utan_mas_emberek_leszunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02053532-1d4d-4093-b66a-7bc06e6107e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03af5bd5-7156-48b0-b2a3-c6f0cbb9ce16","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200319_L_Stipkovits_Erika_A_koronaviruskrizis_utan_mas_emberek_leszunk","timestamp":"2020. március. 19. 12:15","title":"L. Stipkovits Erika: „A koronavírus-krízis után más emberek leszünk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8cd5a65-0619-4e67-834c-1d6a8ce44f6b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cégek túlnyomó többsége számít arra, hogy a működését a közeljövőben nagyban befolyásolni fogja a koronavírus.","shortLead":"A cégek túlnyomó többsége számít arra, hogy a működését a közeljövőben nagyban befolyásolni fogja a koronavírus.","id":"20200318_A_szallashelyek_erzik_meg_leginkabb_a_koronavirusjarvany_hatasait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8cd5a65-0619-4e67-834c-1d6a8ce44f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ad9ce4a-a10c-4df9-bf26-2247fbadcb1b","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_A_szallashelyek_erzik_meg_leginkabb_a_koronavirusjarvany_hatasait","timestamp":"2020. március. 18. 16:50","title":"Mennyire üti a koronavírus a magyar cégeket? Megjöttek az első adatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e5a6d0-6767-4c2e-a2d0-7f728dbda7f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A MOL Limo egyelőre kivár, de a GreenGo példáját követve mától már a Share Now is olcsóbban használható.","shortLead":"A MOL Limo egyelőre kivár, de a GreenGo példáját követve mától már a Share Now is olcsóbban használható.","id":"20200318_a_koronavirus_miatt_ujabb_budapesti_automegoszto_csokkentett_arat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89e5a6d0-6767-4c2e-a2d0-7f728dbda7f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"660e6218-ba5c-4ce0-9eac-9e2f881ea69f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_a_koronavirus_miatt_ujabb_budapesti_automegoszto_csokkentett_arat","timestamp":"2020. március. 18. 12:33","title":"A koronavírus miatt újabb budapesti autómegosztó csökkentett árat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef27718-248e-40b0-b330-7a433446e65d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Angela Merkel német kancellár tévés beszédet mondott a koronavírus terjedése kapcsán. Fél nap alatt 2215 új fertőzött lett Németországban.","shortLead":"Angela Merkel német kancellár tévés beszédet mondott a koronavírus terjedése kapcsán. Fél nap alatt 2215 új fertőzött...","id":"20200318_Merkel_Le_kell_lassitani_honapokra_szet_kell_huzni_a_jarvanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eef27718-248e-40b0-b330-7a433446e65d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc053c1a-da5f-414e-b013-bcf08ba93530","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_Merkel_Le_kell_lassitani_honapokra_szet_kell_huzni_a_jarvanyt","timestamp":"2020. március. 18. 19:32","title":"Merkel: Le kell lassítani, hónapokra szét kell húzni a járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe20b83-be07-4331-a593-b21beee3df95","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Miamiban óvintézkedések mellett, de megtartották a hagyományos Winter Party Festivalt. Csak közben a vírus is beindult.","shortLead":"Miamiban óvintézkedések mellett, de megtartották a hagyományos Winter Party Festivalt. Csak közben a vírus is beindult.","id":"20200318_miami_melegfelvonulas_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfe20b83-be07-4331-a593-b21beee3df95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25f3f95-3eb1-4054-9307-7452d7500e34","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_miami_melegfelvonulas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 18. 09:10","title":"Rengetegen lettek koronavírusosak, miután részt vettek egy amerikai melegfelvonuláson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e7e16d6-8a94-48be-a886-5b2ff8a51b3d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szabadesésre váltott a kőolaj világpiaci ára a legközelebbi határidős jegyzésekben szerdán, miután a Goldman Sachs amerikai befektetési nagybank arra figyelmeztetett, hogy a koronavírus-világjárvány soha nem látott mértékben csökkentheti a keresletet.\r

","shortLead":"Szabadesésre váltott a kőolaj világpiaci ára a legközelebbi határidős jegyzésekben szerdán, miután a Goldman Sachs...","id":"20200318_koolaj_olajar_koronavirus_opec","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e7e16d6-8a94-48be-a886-5b2ff8a51b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2e3a25-31af-4679-8386-288ed61d43ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200318_koolaj_olajar_koronavirus_opec","timestamp":"2020. március. 18. 20:55","title":"Tizennyolc éve nem látott mélységekben az olaj ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab05cd8f-5a67-4ab6-9b5d-3fe22868d2aa","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A fiatal nő úgy látja, a pszichológusi segítség lenne a legfontosabb azoknak, akiket elkülönítenek. ","shortLead":"A fiatal nő úgy látja, a pszichológusi segítség lenne a legfontosabb azoknak, akiket elkülönítenek. ","id":"20200318_korhaz_irani_varandos_feleseg_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab05cd8f-5a67-4ab6-9b5d-3fe22868d2aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3abbcfc-49f4-4469-bc3d-9405107c560f","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_korhaz_irani_varandos_feleseg_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 17:40","title":"Kiengedték a kórházból az egyik első iráni fertőzött várandós feleségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]