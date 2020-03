Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az idén tíz százalékot is zuhanhat a német gazdaság, ha június végéig kitart a koronavírus-járvány miatt az ország egyre több részében bevezetett kijárási tilalom – jósolja a tekintélyes német gazdasági kutatóintézet, az IW.","shortLead":"Az idén tíz százalékot is zuhanhat a német gazdaság, ha június végéig kitart a koronavírus-járvány miatt az ország...","id":"20200326_koronavirus_jarvany_gazdasag_nemet_ipari_termeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29320c35-0840-47fc-bd56-30f2459a675b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200326_koronavirus_jarvany_gazdasag_nemet_ipari_termeles","timestamp":"2020. március. 26. 14:59","title":"Ötödével is zuhanhat a járvány miatt a német ipar termelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azonnali intézkedésekkel meg kell akadályozni, hogy a családokat és a vállalatokat tönkretevő csődhelyzetek alakuljanak ki – figyelmeztetnek nyílt levelükben szakértők.

","shortLead":"Azonnali intézkedésekkel meg kell akadályozni, hogy a családokat és a vállalatokat tönkretevő csődhelyzetek alakuljanak...","id":"20200327_koronavirus_gazdasagi_hatasai_kozgazdaszok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"663aa141-c235-4dbf-94a1-78a8872503b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200327_koronavirus_gazdasagi_hatasai_kozgazdaszok","timestamp":"2020. március. 27. 11:55","title":"Egészségügyi befektetéseket, komolyabb gazdasági lépéseket várnak a kormánytól a közgazdászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9768176d-3771-490a-a7e5-28762efb170f","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A járvány első időszakát kedvezően vészeltük át – mondta Kásler Miklós miniszter.","shortLead":"A járvány első időszakát kedvezően vészeltük át – mondta Kásler Miklós miniszter.","id":"20200327_Operativ_Torzs_fel_kell_keszulni_a_tobb_ezres_megbetegedesre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9768176d-3771-490a-a7e5-28762efb170f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7ce724-a9a4-408f-9392-e18a31b860ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_Operativ_Torzs_fel_kell_keszulni_a_tobb_ezres_megbetegedesre","timestamp":"2020. március. 27. 11:11","title":"Operatív Törzs: További korlátozások jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7782c8b-094e-46dd-a1dc-4241366103b7","c_author":"H. A.","category":"sport","description":"Két hónappal meghosszabbították a felfüggesztését, amely eredetileg 90 napig tartott volna.\r

","shortLead":"Két hónappal meghosszabbították a felfüggesztését, amely eredetileg 90 napig tartott volna.\r

","id":"20200327_ajan_tamas_sulyemeles_felfuggeszes_korrupcio_dopping_iwf","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7782c8b-094e-46dd-a1dc-4241366103b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9ccc0d2-93f4-43bd-a9bb-661e5d0e2150","keywords":null,"link":"/sport/20200327_ajan_tamas_sulyemeles_felfuggeszes_korrupcio_dopping_iwf","timestamp":"2020. március. 27. 05:15","title":"Aján Tamást egyelőre nem engedik vissza a Nemzetközi Súlyemelő-szövetség élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bankokban bonyolított személyes ügyintézés a kijárási korlátozásról szóló kormányrendelet szerint is megfelelő indoknak számít a lakhely elhagyására.","shortLead":"A bankokban bonyolított személyes ügyintézés a kijárási korlátozásról szóló kormányrendelet szerint is megfelelő...","id":"20200327_mnb_penzugyi_intezmeny_nyitvatartas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5efdf748-062b-42cf-9fec-73a6a232b0b3","keywords":null,"link":"/kkv/20200327_mnb_penzugyi_intezmeny_nyitvatartas_koronavirus","timestamp":"2020. március. 27. 14:40","title":"Az MNB elvárja a bankok, biztosítók folyamatos nyitvatartását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4eafe87-f32b-4be8-8c47-d5ccf49c11e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A képeken, amelyek a rendőrséghez is eljutottak, jól látni, mit csinált az autós.","shortLead":"A képeken, amelyek a rendőrséghez is eljutottak, jól látni, mit csinált az autós.","id":"20200327_Osszevissza_hajtott_a_savok_kozott_egy_autos_Szerencsnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4eafe87-f32b-4be8-8c47-d5ccf49c11e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367b7708-570e-418b-a786-2cb594ff0fc4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200327_Osszevissza_hajtott_a_savok_kozott_egy_autos_Szerencsnel","timestamp":"2020. március. 27. 09:37","title":"Össze-vissza hajtott a sávok között egy autós Szerencsnél – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69ea057-02bd-4151-9b73-57e484326fd4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Marija Pejcinovic Buric szerint a koronavírus-járvány megfékezése érdekében hozott intézkedéseknek tiszteletben kell tartaniuk az Európa Tanács alapvető értékeit. Orbán arra kérte a főtitkárt, hogy tanulmányozza a törvényjavaslat pontos szövegét.","shortLead":"Marija Pejcinovic Buric szerint a koronavírus-járvány megfékezése érdekében hozott intézkedéseknek tiszteletben kell...","id":"20200326_Orban_Viktor_levelben_ment_neki_az_Europa_Tanacs_fotitkaranak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f69ea057-02bd-4151-9b73-57e484326fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a7045fc-fc48-4fef-adac-69c1c2cc72a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_Orban_Viktor_levelben_ment_neki_az_Europa_Tanacs_fotitkaranak","timestamp":"2020. március. 26. 08:05","title":"Orbán Viktor levélben ment neki az Európa Tanács főtitkárának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c69cdbab-e100-40bf-a8fb-6bb2550130f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár hónappal ezelőtt (egy egészen más világban) még biztosra vettük, hogy az idei iPhone-ok között ott lesz az 5G-s változat is. Azután jött a koronavírus, és borulhat minden.","shortLead":"Pár hónappal ezelőtt (egy egészen más világban) még biztosra vettük, hogy az idei iPhone-ok között ott lesz az 5G-s...","id":"20200326_apple_5g_iphone_csuszas_megjelenes_piacra_kuldes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c69cdbab-e100-40bf-a8fb-6bb2550130f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"822dbfbe-8bb1-4068-81e5-804d970c7a59","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_apple_5g_iphone_csuszas_megjelenes_piacra_kuldes","timestamp":"2020. március. 26. 19:03","title":"Lehet, hogy nem lesz idén 5G-s iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]