Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8284b6b5-8939-4273-b882-fcbf96d3b6ac","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Több száz milliárd fontra van szüksége a brit gazdaságnak, hogy legyűrje a járvány hatásait, a jegybank ebben próbál segíteni.","shortLead":"Több száz milliárd fontra van szüksége a brit gazdaságnak, hogy legyűrje a járvány hatásait, a jegybank ebben próbál...","id":"20200326_koronavirus_gazdasagi_hatasok_bank_of_england","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8284b6b5-8939-4273-b882-fcbf96d3b6ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c2ae96e-b123-4766-a67d-5d96bcc8631e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200326_koronavirus_gazdasagi_hatasok_bank_of_england","timestamp":"2020. március. 26. 16:12","title":"Gigantikus pénztömeget pumpál a Bank of England a brit gazdaságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10b95d21-efdf-46b5-b2d0-ef21da12b0a0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tavalyhoz képest 53 százalékkal zsugorodott a Mexikóban telelő pompás királylepkék (Danaus plexippus) populációja, ami jóval azon küszöbérték alatt van, amely kutatók szerint a rovarok vándorlásának összeomlásához vezethet.","shortLead":"Tavalyhoz képest 53 százalékkal zsugorodott a Mexikóban telelő pompás királylepkék (Danaus plexippus) populációja, ami...","id":"20200326_kihalasi_kuszob_pompas_kiralylepkek_populacioja_mexiko_danaus_plexippus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10b95d21-efdf-46b5-b2d0-ef21da12b0a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be618d7e-3354-40cc-8c84-abf568abce04","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_kihalasi_kuszob_pompas_kiralylepkek_populacioja_mexiko_danaus_plexippus","timestamp":"2020. március. 26. 14:03","title":"Drámaian megfogyatkoztak a pompás királylepkék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5847574-b0d6-4186-b540-077f585ee202","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Április 30. az új határidő.","shortLead":"Április 30. az új határidő.","id":"20200326_koronavirus_mav_nemzetkozi_jegyek_visszaterites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5847574-b0d6-4186-b540-077f585ee202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef9051e-1221-40c5-b667-4b0a7e8acb4c","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_koronavirus_mav_nemzetkozi_jegyek_visszaterites","timestamp":"2020. március. 26. 09:31","title":"Tovább lehet díjmentesen visszaváltani a nemzetközi jegyeket a MÁV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10242711-2a50-434d-b6fe-b55acbecfc8a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Éjjel-nappal gyártják az egészségügyi védőmaszkokat.","shortLead":"Éjjel-nappal gyártják az egészségügyi védőmaszkokat.","id":"20200326_koronavirus_buntetes_vegrehajtas_botron_szajmaszk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10242711-2a50-434d-b6fe-b55acbecfc8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e90ab7-1e2a-45be-a57f-3a56883ef6ad","keywords":null,"link":"/kkv/20200326_koronavirus_buntetes_vegrehajtas_botron_szajmaszk","timestamp":"2020. március. 26. 12:43","title":"Újabb 6,6 millió szájmaszkot gyártanak a börtönökben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c1ef2e6-252c-478f-a707-eb0729e83011","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még 2017 végén szabadalmaztatott egy alakváltoztató testű egeret az Apple. A különös elgondolás a napokban kapott zöld utat az Egyesült Államokban.","shortLead":"Még 2017 végén szabadalmaztatott egy alakváltoztató testű egeret az Apple. A különös elgondolás a napokban kapott zöld...","id":"20200327_apple_szabadalom_alakvaltoztato_eger","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c1ef2e6-252c-478f-a707-eb0729e83011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c993ea69-cf66-44df-94eb-fb74b16112d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200327_apple_szabadalom_alakvaltoztato_eger","timestamp":"2020. március. 27. 11:33","title":"Egyszer lapos, egyszer domború: kigondolt az Apple egy különleges egeret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2701e10c-8086-423e-9f67-24c18434f2a5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem született döntés arról sem, meghosszabbítják-e a beutazási tilalmat.","shortLead":"Nem született döntés arról sem, meghosszabbítják-e a beutazási tilalmat.","id":"20200327_Ket_hetig_meg_varni_kell_az_unios_csodaszerre_a_virus_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2701e10c-8086-423e-9f67-24c18434f2a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce7f1bf1-a872-4783-89eb-f0e02d55e47a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200327_Ket_hetig_meg_varni_kell_az_unios_csodaszerre_a_virus_ellen","timestamp":"2020. március. 27. 11:11","title":"Két hétig még várni kell az uniós csodaszerre a vírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eadeffce-c4ef-42cb-bc6f-bbf55576cc24","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200326_Marabu_Feknyuz_Most_se_kell_meg_tesztelni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eadeffce-c4ef-42cb-bc6f-bbf55576cc24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bff29cb-307b-4b18-ab07-11bd737073f3","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_Marabu_Feknyuz_Most_se_kell_meg_tesztelni","timestamp":"2020. március. 26. 10:10","title":"Marabu Féknyúz: Most se kell még tesztelni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82623ed6-e460-4a0d-996e-3ad583706291","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Remek magyar írók ajánlják nagyszerű hazai kortársaikat, akiknek az olvasásával talán gyorsabban telik el ez a mostani szürreális időszak nekünk is. Az idei Aegon Művészeti Díj shortlisteseit kérdeztük kedvenceikről. ","shortLead":"Remek magyar írók ajánlják nagyszerű hazai kortársaikat, akiknek az olvasásával talán gyorsabban telik el ez a mostani...","id":"20200327_Kit_olvasnak_a_mai_kortars_szerzok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82623ed6-e460-4a0d-996e-3ad583706291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5919a110-5db6-483a-9b42-3664c7bec1f5","keywords":null,"link":"/kultura/20200327_Kit_olvasnak_a_mai_kortars_szerzok","timestamp":"2020. március. 27. 13:25","title":"„Mintha egy éjszaka alatt minden kifordult volna magából” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]