Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ea07570-9f08-43a2-80f8-9ba6d7eb23a6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kína 30 tonna orvosi felszerelést szállított a koronavírus-járvány által sújtott Olaszországnak, s ezzel Peking igyekszik úgy beállítani magát, mintha az EU-tagországok helyett az ázsiai ország mentené meg az olaszokat. A valóság azért egy kicsit más, ahogy az olaszoknak küldött orosz segélyek mögött is vannak egyéb megfontolások. Kuba viszont úgy tűnik, tényleg hátsó szándékok nélkül segített.","shortLead":"Kína 30 tonna orvosi felszerelést szállított a koronavírus-járvány által sújtott Olaszországnak, s ezzel Peking...","id":"20200324_Propaganda_es_segitseg__Kina_Oroszorszag_Kuba_es_az_olasz_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ea07570-9f08-43a2-80f8-9ba6d7eb23a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b791366f-0634-47f2-b65f-b6d67adda7f8","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_Propaganda_es_segitseg__Kina_Oroszorszag_Kuba_es_az_olasz_jarvany","timestamp":"2020. március. 24. 12:52","title":"Amíg Olaszország a vírussal küzd, betoppant Kína és Oroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Napról napra dönti a rekordokat az új fertőzöttek száma Panamában, Argentínában és Kolumbiában is.","shortLead":"Napról napra dönti a rekordokat az új fertőzöttek száma Panamában, Argentínában és Kolumbiában is.","id":"20200325_koronavirus_delamerika_sulyos_helyzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd5f24e-826a-4de3-8368-61b87d1df609","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_koronavirus_delamerika_sulyos_helyzet","timestamp":"2020. március. 25. 15:53","title":"Bolsonaro szerint védekezni sincs értelme, miközben a koronavírus egyre szedi áldozatait Dél-Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1af19e-6df0-4d0b-8d37-9ec41f4031bd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz polgári védelem kedden közzétette a koronavírus-járvány adatait. Újra növekedett a fertőzöttek és az elhunytak száma.","shortLead":"Az olasz polgári védelem kedden közzétette a koronavírus-járvány adatait. Újra növekedett a fertőzöttek és az elhunytak...","id":"20200324_Olaszorszag_koronavirus_jarvany_adatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c1af19e-6df0-4d0b-8d37-9ec41f4031bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2df74d-161b-4342-a4c5-0d4f998cc2e4","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_Olaszorszag_koronavirus_jarvany_adatok","timestamp":"2020. március. 24. 18:13","title":"Olaszországban 743 újabb halottja van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e564f63-eb66-4c70-830d-1e77f6901f33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kínai és az olasz tapasztalatok alapján a maláriaellenes hatóanyag eredményesen alkalmazható a koronavírus-terápiában. A magyar kormány szerdán megtiltotta ennek kivitelét az országból, az itthon maradt mennyiség 2,2 millió ember kezelésére lehet elég.","shortLead":"A kínai és az olasz tapasztalatok alapján a maláriaellenes hatóanyag eredményesen alkalmazható...","id":"20200326_koronavirus_jarvany_fertozes_gyogyszer_gyartas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e564f63-eb66-4c70-830d-1e77f6901f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d08b8b0b-a037-4cca-a633-6af17554f847","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_koronavirus_jarvany_fertozes_gyogyszer_gyartas","timestamp":"2020. március. 26. 09:21","title":"Húszmillió olyan gyógyszert gyárthatnak Magyarországon, ami jó lehet a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megyénként egy-két rendelőt kell hatóságilag kijelölni, ahol a sürgős eseteket ellátják – írta Kásler Miklós miniszter a fogorvosoknak. A levélben tételesen felsorolta azt is, mi számít sürgős esetnek. A fogászatra érkezőket is szűrni, és szükség esetén tesztelni kell koronavírusra. ","shortLead":"Megyénként egy-két rendelőt kell hatóságilag kijelölni, ahol a sürgős eseteket ellátják – írta Kásler Miklós miniszter...","id":"20200325_fogaszat_hatosagi_kijeloles_megye_koronavirus_kasler","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1ea5f7-740e-4ad9-a2de-8141e02db830","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_fogaszat_hatosagi_kijeloles_megye_koronavirus_kasler","timestamp":"2020. március. 25. 12:18","title":"Annyi fogorvosi rendelő zárt be, hogy hatóságilag kell kijelölni a sürgősségi ellátást végzőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétszáz fölé emelkedett az új koronavírus fertőzöttjeinek száma a Dél-afrikai Köztársaságban szerdára, és a kontinens több országában is nőtt a megbetegedések száma. ","shortLead":"Hétszáz fölé emelkedett az új koronavírus fertőzöttjeinek száma a Dél-afrikai Köztársaságban szerdára, és a kontinens...","id":"20200325_Afrika_bajban_Zimbabweban_sztrajkolnak_az_orvosok_Etiopia_tobb_ezer_eliteltet_enged_szabadon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8650b374-904a-4f18-bb26-b1b2053bb89a","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_Afrika_bajban_Zimbabweban_sztrajkolnak_az_orvosok_Etiopia_tobb_ezer_eliteltet_enged_szabadon","timestamp":"2020. március. 25. 17:12","title":"Afrika bajban: Zimbabwéban sztrájkolnak az orvosok, Etiópia több ezer elítéltet enged szabadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1dd29ea-7db5-45b9-adbb-0de512141fd7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A várakozásoknak megfelelően nem változtattak a kamatkondíciókon. Az MNB valószínűleg a pénzpumpa beindításával kívánja enyhíteni a válság hatásait.","shortLead":"A várakozásoknak megfelelően nem változtattak a kamatkondíciókon. Az MNB valószínűleg a pénzpumpa beindításával kívánja...","id":"20200324_A_jegybank_dontott_milyen_alapkamattal_vag_neki_az_orszag_a_valsagnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1dd29ea-7db5-45b9-adbb-0de512141fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a311cb-e648-4fca-9101-12ff236364ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_A_jegybank_dontott_milyen_alapkamattal_vag_neki_az_orszag_a_valsagnak","timestamp":"2020. március. 24. 14:23","title":"A jegybank döntött, milyen alapkamattal vág neki az ország a válságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"044bdde4-bf8c-4ffd-811e-efdc4810f640","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fokozódó járványhelyzet miatt a spanyol hatóságok nem kockáztatják tovább dolgozóik egészségét, a továbbiakban robotokkal végeztetik el azt a munkát, amelyet eddig emberek oldottak meg. A csere a tesztek számában is előrelépést jelenthet.","shortLead":"A fokozódó járványhelyzet miatt a spanyol hatóságok nem kockáztatják tovább dolgozóik egészségét, a továbbiakban...","id":"20200325_spanyolorszag_robot_koronavirus_teszt_mintavetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=044bdde4-bf8c-4ffd-811e-efdc4810f640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195e0c7e-4699-4b67-8256-c8d09667a9d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_spanyolorszag_robot_koronavirus_teszt_mintavetel","timestamp":"2020. március. 25. 08:03","title":"Koronavírus: robotokat vet be Spanyolország, naponta 80 ezer embert fognak tesztelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]