Néhány éve tűntek fel Magyarországon azok a cégek, amelyek – gyorsan reagálva a ma is több tízezres munkaerőhiányra –néhány hónapos intenzív, úgynevezett bootcamp tanfolyamokon képeznek ki informatikus szakembereket. Azt ígérik, hogy a mintegy 1,5-3 millió forintos tandíjért néhány hónap alatt (vannak intenzív 4 hónapos, és vannak egy vagy két évre elnyújtott hétvégi tanfolyamok is) a hallgatóiknak olyan informatikus végzettséget nyújtanak, amellyel gyorsan elhelyezkedhetnek különböző cégeknél valamilyen junior informatikusi pozícióban.

Sőt garantálják is bizonyos időintervallum alatt az elhelyezkedést, minimum 360-400 ezer forintos kezdő fizetésért. Bárki jelentkezhet, nem kell semmilyen különleges matematikai tudás sem, de a felvételnél elvileg feltétel a jó angoltudás, a logikai készség és a megfelelő motiváció. Ezeknek a bootcamp képzéseknek a hallgatói átlagosan 30 évesek, már jártak egyetemre, dolgoztak is néhány évet, éppúgy találunk közöttük jogászt, pedagógust, közgazdászt, mint rendőrt, újságírót vagy bölcsészt.

Hogy mennyire népszerűek ezek, azt jól mutatja, hogy ma már évente nagységrendileg annyian végeznek ilyen képzésen, mint mondjuk a legnagyobb egyetemek informatikai karain. A 2015-ben indult Codecool és a Green Fox Academy a két legnagyobb nem akkreditált informatikusképző, de ezeken kívül is tucatnyi cég hirdet hasonló képzéseket.

Mit ér a képzés, ha négyhónapos?

Korábban Tevesz Gábor, a BME tanszékvezető helyettese fejtette ki a hvg.hu-nak, hogy az informatikus kifejezés olyan gyűjtőfogalom, amelybe éppúgy beletartoznak a magasan képzett informatikai mérnökök, rendszertervezők, mint a különböző informatikai „betanított munkások”. A terület még olyan fiatal ugyanis, hogy nem alakult ki az a terminológia, amely megfelelően rétegezné ezt a szakmát. Tevesz a tanfolyamokon végzettekről azt mondta, hogy azoknak is megvan a létjogosultságuk a munkaerőpiacon. „Aki egy ilyen tanfolyamot elvégez, megismer egy technológiát, abban hatékonyan fog tudni dolgozni. De ha ez a technológia változik, akkor bajban lesz, mert az alapokat nem tanulta meg kellő mélységben.”

Ez a fajta kritika sokszor elhangzik a bootcamp képzéseken végzettekről máshol is. Egy lapunknak nyilatkozó nagy multicég középvezetője azt mondta, hogy ő biztos nem venne fel ilyen embereket, mert ha az adott pillanatban meg is tudná bízni őket apróbb feladatokkal, nagyon nehezen tudja elképzelni, hogy egy technológiai váltás esetén tudnák tartani a lépést a céggel a megfelelő alapok, algoritmikus gondolkodás nélkül. Más cégeknél, nyilván a valóban vészes informatikushiány miatt viszont kapkodnak a bootcamp-esekért is. Mivel nagyon új területről van szó, arról egyelőre nincs egyértelmű kép, hogy megállják-e a helyüket, és tovább tudnak-e lépni a junior szintről. A Green Fox vezetői a négy éve végzett diákjaik alapján azt látják, hogy megállják a helyüket, előre is léptek és munkahelyet, technológiát is váltottak. Adataik szerint a náluk végzettek 91 százaléka IT területen helyezkedett el (aki egy éven belül nem kap munkát, annak visszafizetik a tandíját), a Codecool pedig 97 százalékkal büszkélkedik e tekintetben.

Van rá kereslet

Utóbbi magyarországi marketing menedzsere, Szántó András korábban a hvg.hu-nak azt mondta, „bárkiből lehet informatikus, ez ma már tipikus kékgalléros munka”. Langmár Péter a Green Fox Academy társalapítója szerint a négy és fél hónapos szuperintenzív képzésük után a hallgatóik odáig jutnak el, hogy belépő szintű programozók lesznek, akik például mobilos, webes vagy desktop alkalmazásokat képesek fejleszteni. Ilyen szakemberekre ma Magyarországon nagy kereslet van. Langmár is azt tapasztalja, hogy van olyan cég, amely kifejezetten egyetemi végzettségű munkaerőt preferál a felvételnél, de olyan is, aki bootcamp-képzést végzettet.

Igaza van Tevesznek abban, hogy mondjuk a computer scientist (programtervező informatikus) végzettségű szakemberekhez képest a bootcamp végzettség valóban egyfajta digitális betanított munkás – teszi hozzá Kökény Tamás, a Green Fox oktatási vezetője. „De nem hiszem, hogy nagyon bánja ezt a titulust egy nálunk végzett, és mondjuk a Prezinél másfél milliót kereső, kreatív munkát végző fiatal. Ha egy mesterasztalos, aki nagyon szép asztalokat készít, betanított munkás, akkor ez is az.”

Kökény úgy véli, hogy nem feltétlenül kell mély, algoritmikus tudás az informatikus pálya elején, azt ugyanis szerinte meg lehet tanulni hosszú távon. „Ha egy ember kikerül a munkaerőpiacra, nem ez az elsődleges elvárás, hanem az, hogy minél hamarabb hasznos munkát tudjon végezni az adott szoftveren. Ha valaki kijön az egyetemről, pont olyan szuper juniornak számít egy cégnél, mint egy bootcampes. Hiába tanult sokkal többet a matematikai háttérről, azt ő nem fogja használni. Ráadásul az átlagéletkor közötti különbségek és a képzés jellege miatt, a soft skillek tekintetében egy bootcampből kijött ember sokkal érettebb munkatárs. Ettől programozni nem tud jobban, de tudja, hogy működünk egy közösségben, munkahelyen stb.”

„Ma egy technológia életciklusa jóval rövidebb, mint egy akkreditációs folyamat"

Egy meredek karrierúthoz persze meg kell tanulnia időközben azokat a dolgokat, amelyeket az egyetem 3 vagy 5 éve alatt megtanítanak a hallgatóknak, de nem feltétlenül ezzel kell indulni – mondja Langmár. „Ez volt az a felismerés, az a piaci rés, amely létrehozta a Green Foxot meg a Codecoolt.” A kutatás-fejlesztésben természetesen szerinte is megkérdőjelezhetetlen a pozíciója az egyetemeknek, új programnyelvek kifejlesztésének, új infrastruktúrák tervezésének csak ott van a helye. Egyébként került már ki a Green Foxból – Langmár állítása szerint – olyan, aki 4-5 év alatt, miközben már jó pénzért dolgozott, online kitanulta valamelyik angol egyetemen a computer science képzést.

Langmár szerint a rövid ciklusú képzések nagy előnye a rugalmasság. „Ma egy technológia életciklusa jóval rövidebb, mint egy akkreditációs folyamat. Sokszor az egyetemek azzal szembesülnek, hogy ha be akarnak hozni egy új képzést valamely technológiára, mire akkreditáltatják a képzést, addigra már nem az a verziója van a technológiának, amire kidolgozták a képzést.” A bootcampek viszont rögtön tudnak reagálni a váltásokra.

Kökény úgy véli, hogy a fejlett világ legnagyobb oktatási kihívása ma, hogy hogyan kezeli pszichológiailag azt, hogy mivel 5-10 évente karrierváltásra kényszerülnek az emberek, elvileg 5-10 évente újra junior pozícióba kerülnek (az új munkaterületükön). Ekkor nyilván veszítenek a magabiztosságukból, pedig lehet, hogy korábban akár vezető pozícióban voltak. „Hogyan tudja a tapasztalatait használni az új közegben? Hogy lehet elérni, hogy ne teljesen a padlón érezze magát? Erre az átképző helyeken is egyre inkább figyelni kell, ki kell erre is találni új modelleket.”

Bootcampek a karanténban

A koronavírus miatti karanténra nagyon könnyen átálltak ezek a cégek, egyszerűen online kurzusként folytatják a tanfolyamot. Sőt, új dolgokba is fogtak.

A Codecool mentorai és diákjai például a digitális oktatásra átállt pedagógusoknak próbálnak segíteni. „A junior fejlesztők intenzív képzésével foglalkozó Codecool Programozóiskola egyik diákja, Kovács Krisztián kezdeményezte, hogy az iskola diákjai és mentorai ajánljanak fel gyakorlati tanácsadást az ilyenkor szükséges teendők elvégzéséhez, hogy az oktatási intézmények minél gyorsabban felkészülhessenek a távoktatásra. Felvetéséhez mind a jelenlegi diákok, mind pedig mentoraik csatlakoztak.” Például programok telepítésében, testre szabásában, tanulási célú csoportok létrehozásában, naptárak kezelésében, kommunikációs csatornák kialakításában, prezentációk és videók rögzítésében, feltöltésében, megosztásában tudnak segíteni. A konzultációkra itt lehet időpontot foglalni.

A Green Fox amellett, hogy csatlakozott az IVSZ Összefogás a digitális oktatásért kezdeményezéséhez, ingyenes, háromhetes távoktatást kínál azoknak, akik a karanténban kicsit meg akarnak ismerkedni az informatika alapjaival, akik szívesen elkészítenék első saját webalkalmazásukat. „Ezt a kurzust mindenkinek ajánljuk, aki egy kicsit belekóstolna a tech világába, például anyósom komolyan kacérkodik a gondolattal. Egy laptopon, stabil internetkapcsolaton és középszintű angol nyelvtudáson kívül nincs is másra szükség a csatlakozáshoz. Természetesen örülnénk, ha a jelentkezők közül sokakkal meg tudnánk szerettetni ezt a szakmát, akik aztán akár karrierváltásra is adnák a fejüket, és csatlakoznának egy hosszabb képzésünkhöz” – mondta a hvg.hu-nak Langmár Péter.

Ennyi idő alatt természetesen csak egy ízelítőt kapnak az online hallgatók, a három hét arra elég, hogy a résztvevők megismerjék a legalapvetőbb elemeit a programozásnak. De arra is nagyon hasznos, hogy elveszítsék a félelmeiket azzal kapcsolatban, hogy vajon való-e nekik ez a szakma, illetve helyt tudnak-e állni egy ilyen jellegű képzésen – tette hozzá.