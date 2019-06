Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fd67570-3939-4868-8fb3-f7085aa75cfc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig 17 ember ellen emeltek vádat. ","shortLead":"Eddig 17 ember ellen emeltek vádat. ","id":"20190612_Puccskiserlettel_vadoljak_Guaido_tobb_hivet_Venezuelaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fd67570-3939-4868-8fb3-f7085aa75cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9f56b4-3180-4c17-ae01-6275dbaeba77","keywords":null,"link":"/vilag/20190612_Puccskiserlettel_vadoljak_Guaido_tobb_hivet_Venezuelaban","timestamp":"2019. június. 12. 07:24","title":"Puccskísérlettel vádolják Guaidó több hívét Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac80738-698f-473a-b2dd-10c0cc7360e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden hajnalban megkezdték a május 29-én balesetet szenvedett Hableány sétahajó kiemelését a Dunából. A művelet lépéseit folyamatosan frissülő galériánk fotóink is követheti.","shortLead":"Kedden hajnalban megkezdték a május 29-én balesetet szenvedett Hableány sétahajó kiemelését a Dunából. A művelet...","id":"20190611_Ime_a_Hableany_kiemelese_kepekben__folyamatosan_frissulo_galeri","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cac80738-698f-473a-b2dd-10c0cc7360e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5b248b-edb4-4282-95f6-46c6f5aa8023","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_Ime_a_Hableany_kiemelese_kepekben__folyamatosan_frissulo_galeri","timestamp":"2019. június. 11. 08:24","title":"Íme a Hableány kiemelése képekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség napján érte az elismerés az OBH elnökét, akit az Országgyűlés sem fosztott meg tisztségétől.\r

","id":"20190611_Sokan_ezert_sem_szakitanak_noha_mar_tenyleg_vege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=804cecaa-ad54-45f5-84fc-7f8e45a15ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5890bac3-0ef5-48e7-a0f2-b66f09c76edc","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190611_Sokan_ezert_sem_szakitanak_noha_mar_tenyleg_vege","timestamp":"2019. június. 11. 12:15","title":"Sokan ezért sem szakítanak, noha már tényleg vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9b6aa3-4148-46e6-ad43-6edfc5652960","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Cumbriában igazi vidéki programja volt a hercegi párnak.","shortLead":"Cumbriában igazi vidéki programja volt a hercegi párnak.","id":"20190612_Katalin_hercegno_megkuzdott_egy_birkaval_es_nem_birta_rohoges_nelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb9b6aa3-4148-46e6-ad43-6edfc5652960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c5bceb5-eec8-4f55-a700-dec64579430b","keywords":null,"link":"/elet/20190612_Katalin_hercegno_megkuzdott_egy_birkaval_es_nem_birta_rohoges_nelkul","timestamp":"2019. június. 12. 10:34","title":"Katalin hercegnő megküzdött egy birkával, és nem bírta röhögés nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c465b9e4-0978-4a04-b876-427d74227ba0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ahogy a horvátok, úgy Wales ellen is Pátkai Máté volt a hős. A magyar együttes négy kör után vezeti csoportját.","shortLead":"Ahogy a horvátok, úgy Wales ellen is Pátkai Máté volt a hős. A magyar együttes négy kör után vezeti csoportját.","id":"20190611_magyarorszag_wales_eb_selejtezo_gyozelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c465b9e4-0978-4a04-b876-427d74227ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f38afa41-c88f-415f-87ab-5c6547cc78dc","keywords":null,"link":"/sport/20190611_magyarorszag_wales_eb_selejtezo_gyozelem","timestamp":"2019. június. 11. 22:46","title":"Nagy lépést tett az Eb felé a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]