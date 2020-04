Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"898511bd-e621-4dcd-8255-bc5b24a04dfc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az azonnali fizetéshez kapcsolódó szolgáltatás forradalmasíthatja a közüzemi számlák fizetését, vásárlásokat.","shortLead":"Az azonnali fizetéshez kapcsolódó szolgáltatás forradalmasíthatja a közüzemi számlák fizetését, vásárlásokat.","id":"20200402_Egyre_tobb_magyar_szamara_elerheto_a_fizetesi_kerelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=898511bd-e621-4dcd-8255-bc5b24a04dfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71aab86f-ceee-4f24-93a0-b0fcc9a6d3c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200402_Egyre_tobb_magyar_szamara_elerheto_a_fizetesi_kerelem","timestamp":"2020. április. 02. 11:50","title":"Egyre több magyar számára elérhető a fizetési kérelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b27e783-b546-45dc-a6c4-d1333b294130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Messengerbe érkező új funkció megmutatja legközelebbi barátainknak, éppen merre járunk. A szakmai érdekképviseletek szerint megroppant a szektor. A cégek gyorsan átálltak a karanténhelyzetre, sőt van, amelyik ingyenes képzést indít, van, amelyik távsegítséget nyújt a pedagógusoknak a digitális átálláshoz. 