Néhány hónappal az után, hogy egy Budapestet is érintő turnén tesztelte, mennyire áll készen a közönség arra, hogy az őt ért szexuális vádak után ismét színpadra álljon (Budapesten a gyors teltház miatt egy második fellépést is szerveztek neki), Louis C. K. új showműsorral jelentkezett. A Sincerely C. K. hiába debütál a járvány közepén, amikor a legtöbb kulturális intézmény ingyen igyekszik közzétenni a produkcióit, a humorista 7,99 dollárt kér érte a hivatalos weboldalán.

„Remélem, az új műsorom segíteni fog azoknak, akiknek szüksége van egy kis nevetésre” – hirdeti.

A New York Times több mint két évvel ezelőtt hozta le a cikket, amelyből kiderült, hogy Louis C. K. több kolléganőjével szemben is szexuális visszaéléseket követett el – konkrétan maszturbált előttük, az ő kifejezett akaratuk ellenére. A cikk megjelenése után a humorista ezt elismerte, egyúttal jelezte, hogy hátralép kicsit, és hosszú ideig csak hallgatni fog. Kilenc hónappal a vallomása után Louis C. K. mindenesetre már színpadon volt, két évvel később pedig már egy világ körüli turnéba kezdett, és rögtön útba ejtette Magyarországot. A Kongresszusi Központban tartott fellépésén mi is ott voltunk.

