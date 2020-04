Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeged polgármestere szerint a NER-közeli vállalatoknak és a nemzeti tőkésosztálynak is nagyobb szerepet kellene vállalnia a koronavírus-járvány elleni harcban.","shortLead":"Szeged polgármestere szerint a NER-közeli vállalatoknak és a nemzeti tőkésosztálynak is nagyobb szerepet kellene...","id":"20200406_Botka_Laszlo_ner_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71650faf-325a-4449-be9c-b934a0111943","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_Botka_Laszlo_ner_koronavirus","timestamp":"2020. április. 06. 10:05","title":"A NER-rel fizettetné ki a koronavírus elleni harc árát Botka László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a13ee39-ee66-4d1a-9c82-e263cb754928","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ferenc pápa a hívőkkel teli Szent Péter tér helyett majdnem teljesen egyedül, a Szent Péter-bazilika főoltára mögötti, úgynevezett Katedra-oltáránál mutatta be a virágvasárnapi misét. ","shortLead":"Ferenc pápa a hívőkkel teli Szent Péter tér helyett majdnem teljesen egyedül, a Szent Péter-bazilika főoltára mögötti...","id":"20200405_A_katolikus_egyhaz_torteneteben_eloszor_kozvetitettek_kizarolag_online_a_viragvasarnapi_miset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a13ee39-ee66-4d1a-9c82-e263cb754928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6217cfb8-8481-45ce-8d33-4efee3c9d14d","keywords":null,"link":"/vilag/20200405_A_katolikus_egyhaz_torteneteben_eloszor_kozvetitettek_kizarolag_online_a_viragvasarnapi_miset","timestamp":"2020. április. 05. 15:54","title":"A katolikus egyház történetében először közvetítették kizárólag online a virágvasárnapi misét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f322f0f-6219-4b1a-9aea-9fab19ba2233","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 25 éves férfi még azelőtt súlyos motorbalesetet szenvedett, hogy kimutatták nála a betegséget.","shortLead":"A 25 éves férfi még azelőtt súlyos motorbalesetet szenvedett, hogy kimutatták nála a betegséget.","id":"20200406_Nem_a_koronavirus_okozta_a_Thaifoldon_elhunyt_magyar_halalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f322f0f-6219-4b1a-9aea-9fab19ba2233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34202e3a-7960-4d99-a7b2-2e67c4c4ec5a","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_Nem_a_koronavirus_okozta_a_Thaifoldon_elhunyt_magyar_halalat","timestamp":"2020. április. 06. 11:10","title":"Nem a koronavírus okozta a Thaiföldön elhunyt magyar halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7615758a-43a7-4e4a-88a8-41d6ff45bff8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártok állami támogatásának a felét is elvonhatnák a kormány javaslata alapján.","shortLead":"A pártok állami támogatásának a felét is elvonhatnák a kormány javaslata alapján.","id":"20200405_Kivereztetik_a_partokat_a_koronavirus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7615758a-43a7-4e4a-88a8-41d6ff45bff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36ec2769-7962-48cb-bc3a-950e878439e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200405_Kivereztetik_a_partokat_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. április. 05. 20:33","title":"Kivéreztetik a pártokat a koronavírus miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f43cec-bc5b-4d1f-9453-93e4abd72cfc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Étkezés, vásárlás, közlekedés vagy akár az otthonunk energia- és vízhasználata – számtalan tényezőn múlik, mekkora az ökológiai lábnyomunk. Tudja meg kérdőívünkből, hogy mennyire szennyező, vagy mennyire jár jó úton.\r

