[{"available":true,"c_guid":"13c07b56-11aa-4399-b5b8-1bf71fa19434","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig összesen 400 ezer maszkot ajándékozott oda a kormány más országoknak.","shortLead":"Eddig összesen 400 ezer maszkot ajándékozott oda a kormány más országoknak.","id":"20200406_Magyarorszag_300_ezer_maszkot_adott_Horvatorszagnak_es_Szerbianak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13c07b56-11aa-4399-b5b8-1bf71fa19434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ca2651-de35-4bca-aee4-def3d8a17c8c","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_Magyarorszag_300_ezer_maszkot_adott_Horvatorszagnak_es_Szerbianak","timestamp":"2020. április. 06. 18:53","title":"Magyarország 300 ezer maszkot adott Horvátországnak és Szerbiának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4454a73c-1c2f-4f24-be40-37f6ed6b0130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"New Jersey kormányzója jelentette be, hogy szükség lenne olyan szakemberekre, akik képesek COBOL-ban programozni, a járvány miatt ugyanis túlterheltek lettek az amerikai kormányzati és kereskedelmi rendszerek.","shortLead":"New Jersey kormányzója jelentette be, hogy szükség lenne olyan szakemberekre, akik képesek COBOL-ban programozni...","id":"20200407_koronavirus_jarvany_cobol_programozasi_nyelv_new_jersey","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4454a73c-1c2f-4f24-be40-37f6ed6b0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b16adf6-6a49-4a8b-b75d-8fd7e11ff65a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_koronavirus_jarvany_cobol_programozasi_nyelv_new_jersey","timestamp":"2020. április. 07. 12:38","title":"A koronavírus-járvány miatt 40 éve nem használt programozási nyelvhez keresnek szakembert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b31f79-fdbf-43a3-b751-dfccbd30f90a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vasárnap volt kormányülés, ahol döntöttek a \"történelmi léptékű\" gazdaságvédelmi akciótervről. ","shortLead":"Vasárnap volt kormányülés, ahol döntöttek a \"történelmi léptékű\" gazdaságvédelmi akciótervről. ","id":"20200406_Orban_Viktor_gazdasagi_akcioterv_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12b31f79-fdbf-43a3-b751-dfccbd30f90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52a537c-0524-4779-9c29-fb3d587bf2da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200406_Orban_Viktor_gazdasagi_akcioterv_koronavirus","timestamp":"2020. április. 06. 12:05","title":"Orbán: Átvállaljuk a bérek egy részét, visszaépítjük a 13. havi nyugdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a61b09e-74f7-4f85-9012-d9b938904f12","c_author":"Schiffer András","category":"itthon","description":"A figyelem most elsősorban arra vetül, hogy a kormány mely rendeletei sértik a jogállami normákat. Pedig az egyik legkirívóbb jogkorlátozást a parlamenten akarja átvinni.","shortLead":"A figyelem most elsősorban arra vetül, hogy a kormány mely rendeletei sértik a jogállami normákat. Pedig az egyik...","id":"20200406_Schiffer_A_kinai_titok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a61b09e-74f7-4f85-9012-d9b938904f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"797c711c-22fc-4b25-9163-1ba970abf608","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_Schiffer_A_kinai_titok","timestamp":"2020. április. 06. 12:01","title":"Schiffer: A kínai titok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f8077b-2e05-4b09-b35c-e2d757590a1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Niedermüller Péter polgármester szerint ez is mutatja, hogy amikor a kormány pénzt vesz ki az önkormányzatok zsebéből, akkor azt a rászorulóktól veszi el.","shortLead":"Niedermüller Péter polgármester szerint ez is mutatja, hogy amikor a kormány pénzt vesz ki az önkormányzatok zsebéből...","id":"20200406_erzsebetvaros_71_ezer_forint_segely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41f8077b-2e05-4b09-b35c-e2d757590a1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7621365-506d-4aa4-9faa-233a3b081ade","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_erzsebetvaros_71_ezer_forint_segely","timestamp":"2020. április. 06. 17:18","title":"71 ezer forintos segélyt ad a munkanélkülivé váló családoknak Erzsébetváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e1b0e9-d3f3-404b-8d2b-9b4bc9710dc0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy még sokoldalúbbá tegye okostelefonjait, kiegészítőket is készít a Samsung, például játékvezérlőket. Legutóbbi szabadalma egy, az eddigieknél fejlettebb eszközt mutat.","shortLead":"Hogy még sokoldalúbbá tegye okostelefonjait, kiegészítőket is készít a Samsung, például játékvezérlőket. Legutóbbi...","id":"20200406_samsung_galaxy_gamepad_szabadalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2e1b0e9-d3f3-404b-8d2b-9b4bc9710dc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c282dd-3e4a-4961-90d4-dc8526de5b38","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_samsung_galaxy_gamepad_szabadalom","timestamp":"2020. április. 06. 14:03","title":"Izgalmas kiegészítőt talált ki telefonjaihoz a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bdac57c-7771-4a13-b69b-3a3d6aa27b7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"180 helyett már csak 140 milliárdot irányzott elő erre a kormány 2020-ban, a Közmunkás Szakszervezet elnöke szerint ezúttal mégis kifizethetnék a pluszban felvehető közmunkások bérét.","shortLead":"180 helyett már csak 140 milliárdot irányzott elő erre a kormány 2020-ban, a Közmunkás Szakszervezet elnöke szerint...","id":"20200407_kozmunka_jarvany_megelhetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bdac57c-7771-4a13-b69b-3a3d6aa27b7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b27797b-af89-4684-914e-e85e20339cf6","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_kozmunka_jarvany_megelhetes","timestamp":"2020. április. 07. 10:23","title":"Hiába mennének most többen közmunkára, 40 milliárddal kevesebb jut idén a programra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a292abf-33a7-4bac-9e98-182a59fc3b6d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az igazoltan fertőzöttek száma 1,347 millióra emelkedett.\r

","shortLead":"Az igazoltan fertőzöttek száma 1,347 millióra emelkedett.\r

","id":"20200407_koronavirus_jarvany_fertozes_pandemia_statisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a292abf-33a7-4bac-9e98-182a59fc3b6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ac780ba-e720-46f5-b7c9-427c3a488cb9","keywords":null,"link":"/vilag/20200407_koronavirus_jarvany_fertozes_pandemia_statisztika","timestamp":"2020. április. 07. 09:29","title":"Újabb 72 ezer koronavírus-fertőzés világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]