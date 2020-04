Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 55 éves nő maga tett bejelentést a rendőrségen.","shortLead":"Az 55 éves nő maga tett bejelentést a rendőrségen.","id":"20200407_emberoles_mogyorod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30cf65d2-81d0-460d-ace0-819b58116f7e","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_emberoles_mogyorod","timestamp":"2020. április. 07. 10:12","title":"Megölte anyját egy nő Mogyoródon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeged polgármestere szerint a NER-közeli vállalatoknak és a nemzeti tőkésosztálynak is nagyobb szerepet kellene vállalnia a koronavírus-járvány elleni harcban.","shortLead":"Szeged polgármestere szerint a NER-közeli vállalatoknak és a nemzeti tőkésosztálynak is nagyobb szerepet kellene...","id":"20200406_Botka_Laszlo_ner_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71650faf-325a-4449-be9c-b934a0111943","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_Botka_Laszlo_ner_koronavirus","timestamp":"2020. április. 06. 10:05","title":"A NER-rel fizettetné ki a koronavírus elleni harc árát Botka László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b7e705f-9bf0-4364-b811-f1bf082b827a","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Sok válságos helyzete volt már az országnak, de olyan, hogy egyik hétről a másikra álljon földbe a gazdaság, még nem. Egy ilyen helyzet különleges gazdaságpolitikai lépéseket is kíván – mi most azt néztük át, korábban milyen megoldásokat vettek elő a kormányok krízis idején, és mennyire lehet igaz a miniszterelnöknek az az állítása, hogy akkora csomag, mint ami most jön, még soha nem volt.","shortLead":"Sok válságos helyzete volt már az országnak, de olyan, hogy egyik hétről a másikra álljon földbe a gazdaság, még nem...","id":"20200406_gazdasagelenkites_valsagkezeles_jarvany_koronavirus_orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b7e705f-9bf0-4364-b811-f1bf082b827a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4f1938-9780-40da-b04a-7c6e9edc3f08","keywords":null,"link":"/360/20200406_gazdasagelenkites_valsagkezeles_jarvany_koronavirus_orban","timestamp":"2020. április. 06. 11:00","title":"Mi kell ahhoz, hogy tényleg Orbáné legyen minden idők legnagyobb gazdaságélénkítő csomagja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6fc3ae3-1e47-4945-b90e-d1466a1217b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az országban már több mint 350 ezren fertőződtek meg a koronavírussal.","shortLead":"Az országban már több mint 350 ezren fertőződtek meg a koronavírussal.","id":"20200406_Egyesult_Allamok_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6fc3ae3-1e47-4945-b90e-d1466a1217b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecdc746d-3654-42e8-9906-d67b2cc7dde1","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_Egyesult_Allamok_koronavirus","timestamp":"2020. április. 06. 20:28","title":"Az Egyesült Államokban már több mint 10 ezren meghaltak a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4539362d-22a5-4301-b1ce-2263c492bb8e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az emelkedés jelentős.","shortLead":"Az emelkedés jelentős.","id":"20200407_koronavirus_jarvany_fertozes_spanyolorszag_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4539362d-22a5-4301-b1ce-2263c492bb8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a1e90d-296a-4274-af0e-ebe3c96ae54a","keywords":null,"link":"/vilag/20200407_koronavirus_jarvany_fertozes_spanyolorszag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 07. 12:25","title":"Négy nap után újra nőtt az elhunytak száma Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20fde6cb-bac9-470a-ab79-a0503142ce50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Várhatóan a \"történelmi léptékű\" gazdasági akcióterv részleteiről beszél majd. ","shortLead":"Várhatóan a \"történelmi léptékű\" gazdasági akcióterv részleteiről beszél majd. ","id":"20200406_Delben_bejelentest_tesz_Orban_Viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20fde6cb-bac9-470a-ab79-a0503142ce50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afb55277-166c-4d84-9c7d-83cc7fc368e5","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_Delben_bejelentest_tesz_Orban_Viktor","timestamp":"2020. április. 06. 11:27","title":"Délben bejelentést tesz Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ad7a65-369d-4613-a096-84d8d37c1958","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vírusvideós sorozatot indítottak a közszolgálatiság jegyében.","shortLead":"Vírusvideós sorozatot indítottak a közszolgálatiság jegyében.","id":"20200406_A_Katona_szineszei_maszkban_mondjak_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8ad7a65-369d-4613-a096-84d8d37c1958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a8e4e30-1175-4d89-8700-c2cbe71f9a21","keywords":null,"link":"/kultura/20200406_A_Katona_szineszei_maszkban_mondjak_el","timestamp":"2020. április. 06. 12:02","title":"A Katona színészei maszkban mondják el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df181ec4-3843-4373-85fc-1ae0f74a04e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez jó hír – jelentette be Müller Cecília. De közben annyian voltak vasárnap az utcán Budapesten, hogy szinte megállás nélkül dolgoztak a rendőrök. Az operatív törzs hétfői tájékoztatója.","shortLead":"Ez jó hír – jelentette be Müller Cecília. De közben annyian voltak vasárnap az utcán Budapesten, hogy szinte megállás...","id":"20200406_Ket_beteget_levettek_a_lelegeztetogeprol_a_Szent_Laszlo_korhazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df181ec4-3843-4373-85fc-1ae0f74a04e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1189fe74-936f-442a-96c4-e5dc142d9bcb","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_Ket_beteget_levettek_a_lelegeztetogeprol_a_Szent_Laszlo_korhazban","timestamp":"2020. április. 06. 11:10","title":"Két beteget levettek a lélegeztetőgépről a Szent László kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]