Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2cd06823-690d-4441-8cfb-64bc85e3331f","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Az ünnep elmaradhatatlan kelléke a tojás, de a koronavírus-járvány közbeszólt. ","shortLead":"Az ünnep elmaradhatatlan kelléke a tojás, de a koronavírus-járvány közbeszólt. ","id":"20200408_Epp_peszah_idejen_utott_be_a_tojasvalsag_Izraelben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2cd06823-690d-4441-8cfb-64bc85e3331f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7df5df5-1d0d-45c1-9781-0cd724d4795e","keywords":null,"link":"/elet/20200408_Epp_peszah_idejen_utott_be_a_tojasvalsag_Izraelben","timestamp":"2020. április. 08. 16:35","title":"Épp pészah idején ütött be a tojásválság Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc24ee69-9432-4094-ae91-9be5ca963aa6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hatalmasat nőtt az élelmiszerek ára a járvány miatti felvásárlási lázban. Az infláció mégis alacsonyabb lett az előző néhány hónapban mértnél, annyival esett a benzin ára.","shortLead":"Hatalmasat nőtt az élelmiszerek ára a járvány miatti felvásárlási lázban. Az infláció mégis alacsonyabb lett az előző...","id":"20200408_inflacio_elelmiszer_benzin_ksh_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc24ee69-9432-4094-ae91-9be5ca963aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f12714-f418-4ad9-bc6c-889704c36fa6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200408_inflacio_elelmiszer_benzin_ksh_koronavirus","timestamp":"2020. április. 08. 09:58","title":"Óriásit drágultak az élelmiszerek, épp 4 százalék alatti az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82cc4f2e-b0fd-4b34-9d7e-b3cfbe37099a","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy szocialista képviselő előadta a javaslatot, utána egy ellenzéki támogató hozzászólás hangzott el, és semmi más. A kormánypártiak nem szóltak egy szót sem, csak leszavazták a javaslat tárgyalását.","shortLead":"Egy szocialista képviselő előadta a javaslatot, utána egy ellenzéki támogató hozzászólás hangzott el, és semmi más...","id":"20200408_Ellenzeki_javaslat_Kit_erdekel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82cc4f2e-b0fd-4b34-9d7e-b3cfbe37099a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4e5f234-eb68-415a-8244-0c4b5d1610dd","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_Ellenzeki_javaslat_Kit_erdekel","timestamp":"2020. április. 08. 19:54","title":"Se indoklás, se vita: plakáttörvény-ügyben így dobták a kukába a kormány mulasztását pótló ellenzéki javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d0e9cc6-f1fe-4c7c-a6fa-10e3dcdb9456","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az unió közben orvoscsoportot küldött Olaszországba, de más módon is segítik őket.","shortLead":"Az unió közben orvoscsoportot küldött Olaszországba, de más módon is segítik őket.","id":"20200407_olaszorszag_jarvany_koronavirus_orvos_apolo_nover","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d0e9cc6-f1fe-4c7c-a6fa-10e3dcdb9456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df7beaa6-3b07-47ee-9ae6-dbd2103be5fb","keywords":null,"link":"/vilag/20200407_olaszorszag_jarvany_koronavirus_orvos_apolo_nover","timestamp":"2020. április. 07. 16:45","title":"Olaszországban már 94 orvos és 26 nővér halt meg a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdbdca5c-50e2-423b-b858-cd4aec1430ce","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban nőtt a fertőzöttek és a gyógyultak száma is.\r

","shortLead":"Az országban nőtt a fertőzöttek és a gyógyultak száma is.\r

","id":"20200407_Otszor_annyi_tesztet_vegeznek_Szlovakiaban_mint_a_mult_heten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdbdca5c-50e2-423b-b858-cd4aec1430ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d989e41b-4054-4c7f-8919-13f471cd3a55","keywords":null,"link":"/vilag/20200407_Otszor_annyi_tesztet_vegeznek_Szlovakiaban_mint_a_mult_heten","timestamp":"2020. április. 07. 18:53","title":"Ötször annyi tesztet végeznek Szlovákiában, mint a múlt héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ee8873-f1d3-4eb6-869a-9184e0ad570e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Rugalmasan alkalmazkodott a termelői piac a körülményekhez: mivel a házhoz szállítás hosszú távon nem lett volna fenntartható, egy érintkezésmentes „drive in” megoldást is bevezettek Dunakeszin, hogy közösségi összefogással biztosítsák a termelők megélhetését. ","shortLead":"Rugalmasan alkalmazkodott a termelői piac a körülményekhez: mivel a házhoz szállítás hosszú távon nem lett volna...","id":"20200408_koronavirus_jarvany_kereskedelem_erintkezesmentes_vasarlas_piac_dunakeszi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3ee8873-f1d3-4eb6-869a-9184e0ad570e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f35bb88-0ce7-4f99-a884-cdfb3a74b871","keywords":null,"link":"/zhvg/20200408_koronavirus_jarvany_kereskedelem_erintkezesmentes_vasarlas_piac_dunakeszi","timestamp":"2020. április. 08. 12:01","title":"Járhatunk piacra érintkezésmentesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Múlt hónapban a globális hőmérséklet elérte 2017 és 2019 márciusáét, amelyek a második és a harmadik legmelegebbek voltak – közölte az európai Copernicus éghajlatváltozási szolgálat (C3S).","shortLead":"Múlt hónapban a globális hőmérséklet elérte 2017 és 2019 márciusáét, amelyek a második és a harmadik legmelegebbek...","id":"20200408_marciusi_homerseklet_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_c3s","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f17debf-1429-4039-b659-39780044fba5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_marciusi_homerseklet_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_c3s","timestamp":"2020. április. 08. 07:03","title":"Jól érezte, tényleg az idei volt az egyik legmelegebb március a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fe2a859-c74c-4cae-ba36-53e35e8fdfed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csupán a cégek 5 százaléka gondolkodik munkaerő-bővítésben.","shortLead":"Csupán a cégek 5 százaléka gondolkodik munkaerő-bővítésben.","id":"20200407_Nem_tudja_felszivni_a_mezogazdasag_a_munkanelkuliek_tomegeit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fe2a859-c74c-4cae-ba36-53e35e8fdfed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b253a3f2-a2b0-4af1-80f4-c3523b520407","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_Nem_tudja_felszivni_a_mezogazdasag_a_munkanelkuliek_tomegeit","timestamp":"2020. április. 07. 10:27","title":"Nem tudja felszívni a mezőgazdaság a munkanélküliek tömegeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]