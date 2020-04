Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04bd7ca3-1025-4195-beaa-d292eac72480","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az oktatásért felelős akciócsoport azt javasolta, néhány kivételtől eltekintve ne tartsanak szóbeli és gyakorlati érettségit. Aki nem felvételizik, érettségizhet jövőre is. A kormány jövő héten dönt az ügyben - közölte Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár. ","shortLead":"Az oktatásért felelős akciócsoport azt javasolta, néhány kivételtől eltekintve ne tartsanak szóbeli és gyakorlati...","id":"20200409_Csak_irasbeli_erettsegi_lesz_iden_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04bd7ca3-1025-4195-beaa-d292eac72480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82cd7328-c4a1-41b4-b441-8052f03ab38b","keywords":null,"link":"/kultura/20200409_Csak_irasbeli_erettsegi_lesz_iden_koronavirus","timestamp":"2020. április. 09. 11:37","title":"Csak írásbeli érettségi lehet idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc06974a-189b-470b-91c9-a95eaa00cbd9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A tojásokat karcokkal díszítették, de festettek is rájuk. ","shortLead":"A tojásokat karcokkal díszítették, de festettek is rájuk. ","id":"20200409_strucc_strucctojas_luxuscikk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc06974a-189b-470b-91c9-a95eaa00cbd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0a4a42-0fb1-4457-b45a-8095de51f6e1","keywords":null,"link":"/elet/20200409_strucc_strucctojas_luxuscikk","timestamp":"2020. április. 09. 07:52","title":"Ötezer éve még a díszített strucctojás számított luxuscikknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d89100b-76b4-445f-9c72-cac0ac858111","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tisztifőorvos az ország teljes területére ellenőrzéseket rendelt el az idősotthonokban. A fertőzöttek száma megugrott az elmúlt 24 órában.","shortLead":"Az országos tisztifőorvos az ország teljes területére ellenőrzéseket rendelt el az idősotthonokban. A fertőzöttek száma...","id":"20200410_Muller_Cecilia_A_helyzet_megindokolja_hogy_a_szabalyokon_tovabbra_se_lazitsunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d89100b-76b4-445f-9c72-cac0ac858111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f56fa1-adc9-462f-83c2-aeb5a73d61e3","keywords":null,"link":"/itthon/20200410_Muller_Cecilia_A_helyzet_megindokolja_hogy_a_szabalyokon_tovabbra_se_lazitsunk","timestamp":"2020. április. 10. 10:05","title":"Müller Cecília: A helyzet megindokolja, hogy a szabályokon továbbra se lazítsunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9d77ef-b1ca-4e0b-ad4f-8a52d3b3249f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200408_II_Erzsebet_kiralyno_zold_ruhaja_kirobbantotta_a_Photoshophaborut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d9d77ef-b1ca-4e0b-ad4f-8a52d3b3249f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c40d49-4aa5-4041-8917-4f6c5a8210f7","keywords":null,"link":"/elet/20200408_II_Erzsebet_kiralyno_zold_ruhaja_kirobbantotta_a_Photoshophaborut","timestamp":"2020. április. 08. 14:08","title":"II. Erzsébet királynő zöld ruhája kirobbantotta a Photoshop-háborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce4a02c-031e-468b-8396-1133aa084ef3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átlagosan 22 ezer forint büntetést szabott ki a rendőrség.","shortLead":"Átlagosan 22 ezer forint büntetést szabott ki a rendőrség.","id":"20200408_koronavirus_kijarasi_korlatozas_rendorseg_birsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cce4a02c-031e-468b-8396-1133aa084ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3d22477-6a56-4b66-853a-252b9f605293","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_koronavirus_kijarasi_korlatozas_rendorseg_birsag","timestamp":"2020. április. 08. 17:57","title":"Több mint 700 ember bírságoltak már meg a kijárási korlátozás megszegése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b35b2b1-842a-4aae-b080-8a2aa8a31a26","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Súlyos következményekre figyelmeztetnek szakértők, ha a járványügyi veszélyhelyzet miatt még sokáig szünetelnek a járóbeteg-ellátások, a szűrővizsgálatok és a hagyományos orvos-beteg találkozók. A Magyar Orvosi Kamara emiatt már egy héttel ezelőtt nagyon sok járulékos egészségkárosodásra, sőt súlyos esetben halálesetekre figyelmeztette az Emberi Erőforrások Minisztériumát. A kormány a koronavírus miatt szervezi át az egész rendszert, az egészségügyi szakértő szerint azonban a jelenlegi esetszámok nem indokolnak ilyen szintű korlátozást, és félő, hogy a halálesetek száma nem a COVID-19, hanem a járványhelyzet miatt ellátás nélkül maradt tömegek állapotromlása miatt fog nőni.","shortLead":"Súlyos következményekre figyelmeztetnek szakértők, ha a járványügyi veszélyhelyzet miatt még sokáig szünetelnek...","id":"20200409_koronavirus_jarvany_egeszsegugyi_ellatas_jarobeteg_szakrendeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b35b2b1-842a-4aae-b080-8a2aa8a31a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f27b223-cc1a-4f9f-84df-8767ed4d4516","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_koronavirus_jarvany_egeszsegugyi_ellatas_jarobeteg_szakrendeles","timestamp":"2020. április. 09. 06:30","title":"Hosszú távon már az okozhat bajt, ha a koronavírus miatt leáll a betegellátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3423f5cf-2811-42fc-8dff-1fc25997a0d5","c_author":"Németh András","category":"kultura","description":"Virtuálisan is megtekinthető a balatonfüredi Zsidó Kiválóságok Háza, amely fizikai valójában már két éve várja a látogatókat. A maga nemében páratlan kiállítás 132 olyan zsidó tudóst mutat be, akiket, vagy akik szüleit a náci eszmerendszer halálra ítélt. Az alapító, Olti Ferenc azt hangsúlyozza, nem egy újabb holokauszt emlékkiállítást akart létrehozni a zsinagógában.

","shortLead":"Virtuálisan is megtekinthető a balatonfüredi Zsidó Kiválóságok Háza, amely fizikai valójában már két éve várja...","id":"20200408_Kulonleges_kiallitas_a_karanten_napjaira__zsido_kivalosagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3423f5cf-2811-42fc-8dff-1fc25997a0d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb113f6-fdd4-4ca9-b5ab-25b5cc80e910","keywords":null,"link":"/kultura/20200408_Kulonleges_kiallitas_a_karanten_napjaira__zsido_kivalosagok","timestamp":"2020. április. 09. 08:19","title":"Különleges kiállítás a karantén napjaira – zsidó kiválóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Jól megkoronázom a napotokat!\" – kiabálta az egyik elkövető. Kétszázezer forintos bírságot kapott.\r

","shortLead":"\"Jól megkoronázom a napotokat!\" – kiabálta az egyik elkövető. Kétszázezer forintos bírságot kapott.\r

","id":"20200408_koronavirus_fertozes_szombathely_kohoges_gyogyszertar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"366810fd-f7fc-4906-9eb5-4743b2f0da53","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_koronavirus_fertozes_szombathely_kohoges_gyogyszertar","timestamp":"2020. április. 08. 15:15","title":"Szándékosan leköhögték a patika előtt várakozókat Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]