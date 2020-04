Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef5fb892-1251-411f-9b17-0dac8db6b3b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Változtatott szabályzatán a Google az alkalmazásokat kínáló áruházában, elsősorban a világot sújtó koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"Változtatott szabályzatán a Google az alkalmazásokat kínáló áruházában, elsősorban a világot sújtó koronavírus-járvány...","id":"20200410_google_play_aruhaz_uj_szabalyok_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef5fb892-1251-411f-9b17-0dac8db6b3b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b89d382-fadc-4842-8962-455cf9a0b705","keywords":null,"link":"/tudomany/20200410_google_play_aruhaz_uj_szabalyok_koronavirus","timestamp":"2020. április. 10. 10:03","title":"Androidos változás: új szabályok vannak a koronavírus miatt a Play áruházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb5f9f8e-a87e-4443-b797-d1cd79849953","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Gyulay Zsolt szerint rengeteg forgatókönyv létezik. A Forma-1es szezon leghamarabb Franciaországban kezdődhetne meg június végén.","shortLead":"Gyulay Zsolt szerint rengeteg forgatókönyv létezik. A Forma-1es szezon leghamarabb Franciaországban kezdődhetne meg...","id":"20200410_Mi_lesz_a_Magyar_Nagydijjal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb5f9f8e-a87e-4443-b797-d1cd79849953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c0957e3-10f3-4891-a945-43a28d738a5a","keywords":null,"link":"/sport/20200410_Mi_lesz_a_Magyar_Nagydijjal","timestamp":"2020. április. 10. 13:29","title":"Mi lesz a Magyar Nagydíjjal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156ac509-a14f-4470-b858-2b99c8fee94d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szakszervezet mindössze a hosszú hétvégét kapta a törvénymódosító javaslat véleményezésére. ","shortLead":"A szakszervezet mindössze a hosszú hétvégét kapta a törvénymódosító javaslat véleményezésére. ","id":"20200411_Elvennek_a_kulturalis_dolgozok_kozalkalmazotti_statuszat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=156ac509-a14f-4470-b858-2b99c8fee94d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeba7f10-b051-40a4-ba47-48f9b636b67e","keywords":null,"link":"/kultura/20200411_Elvennek_a_kulturalis_dolgozok_kozalkalmazotti_statuszat","timestamp":"2020. április. 11. 12:18","title":"Elvennék a kulturális dolgozók közalkalmazotti státuszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a46abde-d1b7-4bd3-a51a-182cba5dabfb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kapnak védőruhát és koronavírus-tesztet is. ","shortLead":"Kapnak védőruhát és koronavírus-tesztet is. ","id":"20200410_600_ezer_maszkot_kuld_a_kormany_a_hataron_tuli_magyaroknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a46abde-d1b7-4bd3-a51a-182cba5dabfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11067060-fe2c-4304-bc63-694abf2ea502","keywords":null,"link":"/itthon/20200410_600_ezer_maszkot_kuld_a_kormany_a_hataron_tuli_magyaroknak","timestamp":"2020. április. 10. 14:29","title":"600 ezer maszkot küld a kormány a határon túli magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40e44c58-fb75-4b80-95b1-a89f5f2d038e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A valaha vizsgált legrégebbi emberi genetikai anyagot vonták ki kutatók egy ősi fogzománcból, ami segíthet tisztázni a spanyol barlangokban talált fosszíliák alapján megismert Homo antecessor nevű kihalt faj emberi evolúcióban elfoglalt helyét.","shortLead":"A valaha vizsgált legrégebbi emberi genetikai anyagot vonták ki kutatók egy ősi fogzománcból, ami segíthet tisztázni...","id":"202004010_legregebbi_emberi_genetikai_anyag_fosszilizalodott_fog_zomanca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40e44c58-fb75-4b80-95b1-a89f5f2d038e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c587c18f-929c-4802-90f6-c23282e20540","keywords":null,"link":"/tudomany/202004010_legregebbi_emberi_genetikai_anyag_fosszilizalodott_fog_zomanca","timestamp":"2020. április. 10. 12:03","title":"Találtak egy 800 000 éves emberi fogat, sikerült genetikai mintát venni belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi fenntartású intézményben 151 fertőzöttet igazoltak, hét gondozott elhunyt.","shortLead":"A fővárosi fenntartású intézményben 151 fertőzöttet igazoltak, hét gondozott elhunyt.","id":"20200410_Azonnali_intezkedeseket_rendelt_el_Muller_Cecilia_a_Pesti_uti_idosotthonban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ddfda30-da85-4308-b708-8e8fcdcbeceb","keywords":null,"link":"/itthon/20200410_Azonnali_intezkedeseket_rendelt_el_Muller_Cecilia_a_Pesti_uti_idosotthonban","timestamp":"2020. április. 10. 16:55","title":"Azonnali intézkedéseket rendelt el Müller Cecília a Pesti úti idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fcd6a0e-0e60-4988-acac-7a0a5c634dbe","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"Közelíthető-e egymáshoz az európai és magyar felfogás, miszerint vannak \"európai\" és \"nemzeti\" értékek? Politológus szerzőnk ezúttal a jogállamiságon túl keresi a választ. ","shortLead":"Közelíthető-e egymáshoz az európai és magyar felfogás, miszerint vannak \"európai\" és \"nemzeti\" értékek? Politológus...","id":"20200411_Csizmadia_Ervin_Az_europai_ertekek_problemaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fcd6a0e-0e60-4988-acac-7a0a5c634dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46338133-cc36-4fa4-832b-d719a4989013","keywords":null,"link":"/360/20200411_Csizmadia_Ervin_Az_europai_ertekek_problemaja","timestamp":"2020. április. 11. 14:45","title":"Csizmadia Ervin: Az „európai értékek” problémája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61773d76-5ede-4584-9426-6fa7f995e234","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"De sajnos még így is több százan hunytak el a vírusfertőzés miatt.","shortLead":"De sajnos még így is több százan hunytak el a vírusfertőzés miatt.","id":"20200410_olaszorszag_koronavirus_halalos_aldozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61773d76-5ede-4584-9426-6fa7f995e234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32c2c06-089d-4a2f-8f9e-3967c0591f83","keywords":null,"link":"/vilag/20200410_olaszorszag_koronavirus_halalos_aldozat","timestamp":"2020. április. 10. 19:32","title":"Ismét csökkent a halálos áldozatok száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]