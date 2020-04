Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"004ff332-2d2a-4c8f-b12e-7ae3eecc28e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lengyelországban történt közúti balesetet feltehetően a sofőr alkoholos befolyásoltsága okozta.","shortLead":"A Lengyelországban történt közúti balesetet feltehetően a sofőr alkoholos befolyásoltsága okozta.","id":"20200414_akciofilmbe_illo_ugratas_egy_korforgalomnal_tobb_meter_magasra_emelkedett_a_suzuki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=004ff332-2d2a-4c8f-b12e-7ae3eecc28e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"215b1590-f0ee-431d-bdc5-9da044d35bc6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200414_akciofilmbe_illo_ugratas_egy_korforgalomnal_tobb_meter_magasra_emelkedett_a_suzuki","timestamp":"2020. április. 14. 07:59","title":"Akciófilmbe illő ugratás egy körforgalomnál: több méter magasra repült a Suzuki – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10e066e4-9ad6-4eff-af5a-f493ce60638b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler Miklós emberi erőforrások miniszter Dr. Bucsi Lászlót, címzetes egyetemi docenst bízta meg a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház főigazgatói teendőinek ellátásával.","shortLead":"Kásler Miklós emberi erőforrások miniszter Dr. Bucsi Lászlót, címzetes egyetemi docenst bízta meg a Fejér Megyei Szent...","id":"20200412_Megvan_a_szekesfehervari_korhaz_uj_igazgatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10e066e4-9ad6-4eff-af5a-f493ce60638b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6d801e-bef9-4b8e-837a-3a2257b0cfa2","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_Megvan_a_szekesfehervari_korhaz_uj_igazgatoja","timestamp":"2020. április. 12. 17:48","title":"Megvan a székesfehérvári kórház új igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"209fd2e5-a33a-47aa-8058-24295a0dd579","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új tulajdonos nem egyszerűen csak egy autót, hanem egy darabka történelmet is vásárol majd magának.","shortLead":"Az új tulajdonos nem egyszerűen csak egy autót, hanem egy darabka történelmet is vásárol majd magának.","id":"20200409_alapos_oka_van_annak_hogy_ezert_a_fiatert_200_millio_forintot_kernek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=209fd2e5-a33a-47aa-8058-24295a0dd579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c2f63ce-ad23-4441-99d9-90648c47729b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200409_alapos_oka_van_annak_hogy_ezert_a_fiatert_200_millio_forintot_kernek","timestamp":"2020. április. 13. 06:41","title":"Alapos oka van annak, hogy ezért a Fiatért 200+ millió forintot kérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16901abd-9e90-4f9c-92f6-09274f969764","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A vírusjárvány miatt bevezetett utazási korlátozások szinte teljes egészében leállították a német repülőterek utasforgalmát a német Der Spiegel lap jelentése szerint.","shortLead":"A vírusjárvány miatt bevezetett utazási korlátozások szinte teljes egészében leállították a német repülőterek...","id":"20200412_Kiszamoltak_mennyire_esett_vissza_a_nemetorszagi_repterek_forgalma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16901abd-9e90-4f9c-92f6-09274f969764&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6dc1c1f-a6d6-4c84-b852-6dc7391236cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200412_Kiszamoltak_mennyire_esett_vissza_a_nemetorszagi_repterek_forgalma","timestamp":"2020. április. 12. 17:41","title":"Kiszámolták, mennyire esett vissza a németországi repterek forgalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5efd9b6-2e14-453f-971e-369ba6890dbd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Június helyett augusztusban tartják meg a rendezvényt. ","shortLead":"Június helyett augusztusban tartják meg a rendezvényt. ","id":"20200414_A_Kolorado_fesztivalt_is_elhalasztjak_a_koronavirus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5efd9b6-2e14-453f-971e-369ba6890dbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a3373be-cd81-49bc-ae5e-1e85ca8f3afd","keywords":null,"link":"/kultura/20200414_A_Kolorado_fesztivalt_is_elhalasztjak_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. április. 14. 11:42","title":"A Kolorádó fesztivált is elhalasztják a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69f7b76-ff25-4560-937a-61252d4143be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többen tiltják be a Zoom videokonferencia alkalmazás használatát az app biztonsági hiányosságai miatt. Tajvan az első olyan hely, ahol országos szinten döntöttek a letiltásról.","shortLead":"Egyre többen tiltják be a Zoom videokonferencia alkalmazás használatát az app biztonsági hiányosságai miatt. Tajvan...","id":"20200414_tajvan_zoom_tiltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f69f7b76-ff25-4560-937a-61252d4143be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb9a65ec-805e-4a93-a657-6c8a99ba4e37","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_tajvan_zoom_tiltas","timestamp":"2020. április. 14. 11:03","title":"Az egész országban betiltotta a Zoom használatát Tajvan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatoslottó-sorsoláson a következő számokat húzták ki: 3, 5, 25, 26, 39, 45.","shortLead":"A hatoslottó-sorsoláson a következő számokat húzták ki: 3, 5, 25, 26, 39, 45.","id":"20200412_Ket_telitalalatos_is_volt_a_hatoslotton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5494180b-dcc1-44b2-892e-01f46f429cc5","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_Ket_telitalalatos_is_volt_a_hatoslotton","timestamp":"2020. április. 12. 19:25","title":"Két telitalálatos is volt a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62ca4bc7-09a4-4d47-8021-cd0e6e61cfa0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn kellemes tavaszi idő várható, bár az előrejelzés szerint esni fog.","shortLead":"Hétfőn kellemes tavaszi idő várható, bár az előrejelzés szerint esni fog.","id":"20200413_10_fokkal_huvosebb_lesz_kedden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62ca4bc7-09a4-4d47-8021-cd0e6e61cfa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66379b65-0099-4d2d-b690-d1a7164f2ea2","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_10_fokkal_huvosebb_lesz_kedden","timestamp":"2020. április. 13. 08:18","title":"10 fokkal hűvösebb lesz kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]