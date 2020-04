Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa75d87d-d713-4fd8-959d-0f5694595f0f","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A távoktatásra áttért iskolarendszer egyik legfurább feladata, hogy miközben a gép elé várja a gyerekeket, egyben mozgásra is kellene bírnia. Nem könnyű azonban a mindennapos testnevelést ilyen körülmények között elvárni a gyerekektől, pláne nem könnyű ellenőrizni és értékelni azt. A videós bizonyíték erre egyébként nem jogszerűtlen, csak nem biztos, hogy a legjobb módszer.\r

\r

","shortLead":"A távoktatásra áttért iskolarendszer egyik legfurább feladata, hogy miközben a gép elé várja a gyerekeket, egyben...","id":"20200414_Biztos_hogy_most_egyeseket_kell_szorni_testnevelesbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa75d87d-d713-4fd8-959d-0f5694595f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ddb8e18-5076-4667-b1c1-3e5ab08e2ccc","keywords":null,"link":"/elet/20200414_Biztos_hogy_most_egyeseket_kell_szorni_testnevelesbol","timestamp":"2020. április. 14. 14:00","title":"Biztos, hogy most egyeseket kell szórni testnevelésből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a46abde-d1b7-4bd3-a51a-182cba5dabfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A római kormány kérte a segítséget, a maszkokkal megy ötezer védőruha is. Szerbiának, Észak-Macedóniának, Szlovéniának, és Horvátországnak is küldtünk védőeszközöket. ","shortLead":"A római kormány kérte a segítséget, a maszkokkal megy ötezer védőruha is. Szerbiának, Észak-Macedóniának, Szlovéniának...","id":"20200414_Szazezer_maszkot_adott_Magyarorszag_Olaszorszagnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a46abde-d1b7-4bd3-a51a-182cba5dabfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d09cd60-99fb-48be-8183-91e3d58ca95c","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_Szazezer_maszkot_adott_Magyarorszag_Olaszorszagnak","timestamp":"2020. április. 14. 13:24","title":"Százezer maszkot adott Magyarország Olaszországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"619decfc-2d86-4dbf-9635-a593981a8f77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Jelenleg az élelmiszer 80 százalékát importálják, ezen akarnak változtatni.","shortLead":"Jelenleg az élelmiszer 80 százalékát importálják, ezen akarnak változtatni.","id":"20200414_Abu_Dzabi_tobb_szaz_millio_dollart_fektet_a_belteri_gazdasagba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=619decfc-2d86-4dbf-9635-a593981a8f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4993963-580e-4b55-b7fb-522c71b83a7e","keywords":null,"link":"/zhvg/20200414_Abu_Dzabi_tobb_szaz_millio_dollart_fektet_a_belteri_gazdasagba","timestamp":"2020. április. 14. 11:14","title":"Ipari parkban, LED-fények alatt termesztené a paradicsomot Abu Dzabi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b832d23f-483e-49d9-b4ba-cad2cddcad91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kisgyereket a sátoraljaújhelyi kórházba vitték, ott derült ki, hogy fertőzött.","shortLead":"A kisgyereket a sátoraljaújhelyi kórházba vitték, ott derült ki, hogy fertőzött.","id":"20200413_Egy_ket_eves_kisgyerek_is_koronavirusos_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b832d23f-483e-49d9-b4ba-cad2cddcad91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c364b1b9-6012-41ef-8b9a-f7fe3bc1ac17","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_Egy_ket_eves_kisgyerek_is_koronavirusos_Magyarorszagon","timestamp":"2020. április. 13. 13:55","title":"Egy kétéves kisgyerek is elkapta itthon a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e625535-e775-4265-9a42-3a2948885d96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyik legnagyobb technológiai óriása a legkülönfélébb módokon segíti a felhasználókat a koronavírus-járvány idején, és nem csupán házhozszállítással. ","shortLead":"A világ egyik legnagyobb technológiai óriása a legkülönfélébb módokon segíti a felhasználókat a koronavírus-járvány...","id":"20200413_amazon_echo_alexa_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e625535-e775-4265-9a42-3a2948885d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61eafce1-8117-483e-aa9e-7d681605097b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_amazon_echo_alexa_koronavirus","timestamp":"2020. április. 13. 16:03","title":"Az Amazon Alexája is beszállt a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df36673-72d9-4215-8540-28588d157db9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kijárási korlátozások miatt A mi kis falunk alkotói eszközt váltottak; hamarosan induló új sorozatuk a konferenciahívások, a videochatek világában játszódik. ","shortLead":"A kijárási korlátozások miatt A mi kis falunk alkotói eszközt váltottak; hamarosan induló új sorozatuk...","id":"20200414_Videochaten_keresztul_forgatjak_az_uj_magyar_szitkomot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0df36673-72d9-4215-8540-28588d157db9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30de7a4a-4b54-430f-8f3c-dad50fcc4c02","keywords":null,"link":"/kultura/20200414_Videochaten_keresztul_forgatjak_az_uj_magyar_szitkomot","timestamp":"2020. április. 14. 10:48","title":"Videochaten keresztül forgatják az új magyar szitkomot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd78ce8f-2171-4932-82d7-5e819d835c70","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter szerint már majd 47 millió maszk megérkezett.","shortLead":"A külügyminiszter szerint már majd 47 millió maszk megérkezett.","id":"20200414_Szijjarto_148_millio_maszkra_van_szerzodesunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd78ce8f-2171-4932-82d7-5e819d835c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76110e03-3ec6-453d-9a02-b636e56b6576","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200414_Szijjarto_148_millio_maszkra_van_szerzodesunk","timestamp":"2020. április. 14. 11:50","title":"Szijjártó: 148 millió maszkra van szerződésünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac0e01ae-4e43-489d-a55a-460b2e9c4741","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cserháti Péter megbizatását vasárnap szüntette meg az emberi erőforrások minisztere.\r

","shortLead":"Cserháti Péter megbizatását vasárnap szüntette meg az emberi erőforrások minisztere.\r

","id":"20200413_koronavirus_jarvany_oori_foigazgato_bucsuztatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac0e01ae-4e43-489d-a55a-460b2e9c4741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35303171-6b09-4877-b13a-ec86d99b30f4","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_koronavirus_jarvany_oori_foigazgato_bucsuztatas","timestamp":"2020. április. 13. 13:51","title":"Index: Tapsoltak, énekeltek az OORI leváltott igazgatójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]