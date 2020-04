Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63373613-9006-4a08-b9d6-be4b50f5788c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházi ágyak felszabadítása miatt helyeznének el krónikus betegeket az idősotthonokban. Karácsony levélben kéri Müller Cecíliát, hogy legalább teszteljék azokat, akiket kitesznek a kórházakból.","shortLead":"A kórházi ágyak felszabadítása miatt helyeznének el krónikus betegeket az idősotthonokban. Karácsony levélben kéri...","id":"20200416_idosotthonok_korhazkiurites_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63373613-9006-4a08-b9d6-be4b50f5788c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5cdf41c-f328-488c-b66a-654fa467f1f5","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_idosotthonok_korhazkiurites_budapest","timestamp":"2020. április. 16. 18:34","title":"Idősotthonokba küldenék a betegeket a kórházak, Karácsony kéri, legalább teszteljenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1222206-9590-4e64-bd22-69532e5244ce","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ELTE Etológia Tanszékének munkatársai legújabb kutatásukban matuzsálemi, 22 és 27 éves kort megélt kutyákat vizsgálva olyan génváltozatokat azonosítottak, amelyek az eddigi ismeretek szerint nem fordulnak elő átlagos élethosszú kutyákban.","shortLead":"Az ELTE Etológia Tanszékének munkatársai legújabb kutatásukban matuzsálemi, 22 és 27 éves kort megélt kutyákat...","id":"20200416_hosszueletu_kutyak_genek_genetika_elte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1222206-9590-4e64-bd22-69532e5244ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5de693-ad10-484b-98db-7fadd8a02714","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_hosszueletu_kutyak_genek_genetika_elte","timestamp":"2020. április. 16. 21:03","title":"Az ELTE kutatói megfejthették, miért élhetnek 22-27 évig is kutyák – további ebeket keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f51c553e-d568-4697-b5ae-a31e6a787d12","c_author":"Schiffer András","category":"velemeny","description":"Hozzászólás a Gyurcsány–Ungár–Bauer-vitához.","shortLead":"Hozzászólás a Gyurcsány–Ungár–Bauer-vitához.","id":"20200416_Schiffer_Bauer_Orban_oldalan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f51c553e-d568-4697-b5ae-a31e6a787d12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8296519-0e46-42b7-b09c-5c056d37cadd","keywords":null,"link":"/velemeny/20200416_Schiffer_Bauer_Orban_oldalan","timestamp":"2020. április. 16. 16:55","title":"Schiffer: Bauer Orbán oldalán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87534631-dd13-4230-96c2-310c87ad751b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az MTA volt elnöke kevésbé fél a vírustól, mint attól, hogy a járványt rosszul kezelik, aminek szerinte súlyos következményei lesznek az ország számára. Szerinte az értelmiség egy része azért nem mer felszólalni a kormány intézkedései ellen, mert fél a retorziótól. Az emberiségnek fel kell ismernie, hogy szerényebbnek kell lennie – véli Pálinkás József. ","shortLead":"Az MTA volt elnöke kevésbé fél a vírustól, mint attól, hogy a járványt rosszul kezelik, aminek szerinte súlyos...","id":"20200417_Palinkas_Jozsef_a_Home_officeban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87534631-dd13-4230-96c2-310c87ad751b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5b973d9-f1a7-491b-93bf-71799ef97cb0","keywords":null,"link":"/360/20200417_Palinkas_Jozsef_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 17. 18:30","title":"Pálinkás József a Home office-ban: \"Nekem nem jön ki a matek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Azzal, hogy 27 helyett csak 5 százalék áfát kell fizetni a rozsdaövezetben épülő lakások után, a kormány elérheti, hogy a lakásépítések ne csökkenjenek olyan mértékben, ami már veszélyeztetheti az építőipar gazdasághoz adott értékét, sőt az árakat is normalizálhatja. ","shortLead":"Azzal, hogy 27 helyett csak 5 százalék áfát kell fizetni a rozsdaövezetben épülő lakások után, a kormány elérheti...","id":"20200417_Megfizetheto_lakasarakat_hozhat_a_kormany_most_bejelentett_intezkedese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e63871a1-bf55-4dd2-bc65-ae27c6b4b571","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200417_Megfizetheto_lakasarakat_hozhat_a_kormany_most_bejelentett_intezkedese","timestamp":"2020. április. 17. 15:15","title":"Akár megfizethető lakásárakat is hozhat a kormány most bejelentett intézkedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3822036f-40fa-4bae-8992-b0c04bbe67f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Körbejárta a miniszterelnök a kórházakat, de volt pár börtönben is az elmúlt héten. A vizitekre elmondása szerint azért volt szükség, mert nem kapott mindig határozott válaszokat az ágyak, lélegeztetőgépek számáról. Azóta több intézményvezetőt kirúgtak, de az új, katonás rendhez mindenkinek alkalmazkodnia kell Orbán szerint.","shortLead":"Körbejárta a miniszterelnök a kórházakat, de volt pár börtönben is az elmúlt héten. A vizitekre elmondása szerint azért...","id":"20200417_Katonas_rendet_vitt_magaval_Orban_a_korhazakba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3822036f-40fa-4bae-8992-b0c04bbe67f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358fb332-d827-48d9-b51d-be91bd2638d5","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_Katonas_rendet_vitt_magaval_Orban_a_korhazakba","timestamp":"2020. április. 17. 14:57","title":"Katonás rendet vitt magával Orbán a kórházakba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"658c9941-5a00-4c4f-8f73-07c3988cf030","c_author":"HVG","category":"360","description":"Javíthat az alvásminőségen a világ talán legdrágább fűszere, a sáfrány – derítették ki ugyanazok az ausztrál kutatók, akik korábban az említett fűszer antidepresszáns hatását fedték fel. ","shortLead":"Javíthat az alvásminőségen a világ talán legdrágább fűszere, a sáfrány – derítették ki ugyanazok az ausztrál kutatók...","id":"202016_minosegi_alvas_safranyos_jo_ejszakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=658c9941-5a00-4c4f-8f73-07c3988cf030&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e873ccb0-f9fa-4dbf-9f64-d55a6cb403f7","keywords":null,"link":"/360/202016_minosegi_alvas_safranyos_jo_ejszakat","timestamp":"2020. április. 16. 17:00","title":"14 mg a sáfrányból sokat segíthet az esti alváson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219a956b-e038-4941-ae19-4b344de51b0e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Nem tudom, amit felajánlok, az megvalósítható-e, van-e gyakorlati értelme. De a szívem tudja, hogy ennek a felajánlásnak el kell hangzania\" – írta a zenész-műsorvezető.\r

","shortLead":"\"Nem tudom, amit felajánlok, az megvalósítható-e, van-e gyakorlati értelme. De a szívem tudja, hogy ennek...","id":"20200416_koronavirus_jarvany_korhaz_egeszsegugy_ellatas_felajanlas_hajos_andras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=219a956b-e038-4941-ae19-4b344de51b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21fa1e01-87a2-45cc-be4a-289eb50fc2f9","keywords":null,"link":"/elet/20200416_koronavirus_jarvany_korhaz_egeszsegugy_ellatas_felajanlas_hajos_andras","timestamp":"2020. április. 16. 16:53","title":"Kórházból kitett betegnek ajánlotta fel extra szobáját Hajós András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]