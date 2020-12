Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1839e30-2983-41cd-bc9e-43835a7f25b7","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Spanyolország legrégebbi és nemzetközileg is legjelentősebb, kiemelt gasztronómiai lapja, a Club de Gourmets díját érdemelte ki a Barcelonában élő Nagy Zoltán. \r

\r

","shortLead":"Spanyolország legrégebbi és nemzetközileg is legjelentősebb, kiemelt gasztronómiai lapja, a Club de Gourmets díját...","id":"20201222_Magyar_borszakiro_sikere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1839e30-2983-41cd-bc9e-43835a7f25b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6091c549-31b3-46af-a9e0-502360e5f3e5","keywords":null,"link":"/elet/20201222_Magyar_borszakiro_sikere","timestamp":"2020. december. 22. 09:59","title":"A legjobb spanyol gasztronómiai könyvet magyar szerző jegyzi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbec5e48-c4e8-4839-9e41-6662186db22d","c_author":"Serdült Viktória","category":"tudomany","description":"Valóságos pánik tört ki Európában, miután kiderült, hogy az Egyesült Királyságban a koronavírus egy új, a korábbinál jóval fertőzőbb változata felelős a kiugró esetszámokért. Néhány napon belül országok tucatjai tiltották ki a szigetországból érkező légi járatokat, a brit szupermarketek áruhiánytól félnek. A koronavírus megjelenése óta nem először mutálódik, a jelenlegi variánsra azonban oda kell figyelni, mert a vírus-tüskefehérjét is érinti, amin több vakcina is alapul. ","shortLead":"Valóságos pánik tört ki Európában, miután kiderült, hogy az Egyesült Királyságban a koronavírus egy új, a korábbinál...","id":"20201221_koronavirus_uj_mutacio_jarvanyveszely_lezaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbec5e48-c4e8-4839-9e41-6662186db22d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b12c77d-fe34-4b2a-b0c3-8958af15b76c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_koronavirus_uj_mutacio_jarvanyveszely_lezaras","timestamp":"2020. december. 21. 17:45","title":"Pánikra nincs ok, de a koronavírus új mutációja még okozhat gondokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"359126a9-30ac-4f19-a14c-725a76eb8294","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A legnagyobb német lap szerint hiába ítélte el a múlt héten az Európai Néppárt frakciója a Fidesz politikáját, a magyar miniszterelnök tovább provokál egy friss interjúban. ","shortLead":"A legnagyobb német lap szerint hiába ítélte el a múlt héten az Európai Néppárt frakciója a Fidesz politikáját, a magyar...","id":"20201221_Suddeutsche_Zeitung_Orban_megint_meglepte_a_nemet_uniopartokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=359126a9-30ac-4f19-a14c-725a76eb8294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"721e0faa-5219-485f-9b05-25d6fe36662f","keywords":null,"link":"/360/20201221_Suddeutsche_Zeitung_Orban_megint_meglepte_a_nemet_uniopartokat","timestamp":"2020. december. 21. 08:30","title":"Süddeutsche Zeitung: Orbán nem akar békét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f7a245b-8304-4df4-a1aa-c6fefa4a847a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lap úgy tudja, a főváros több mint 9 milliárd forintot fizet a Swietelskynek azért, hogy folytassa a vonal rekonstrukcióját. \r

","shortLead":"A lap úgy tudja, a főváros több mint 9 milliárd forintot fizet a Swietelskynek azért, hogy folytassa a vonal...","id":"20201222_3as_metro_felujitas_swietelsky_vasuttechnika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f7a245b-8304-4df4-a1aa-c6fefa4a847a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01cdc658-37fc-4492-bcfb-0b58e792c377","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201222_3as_metro_felujitas_swietelsky_vasuttechnika","timestamp":"2020. december. 22. 06:52","title":"Népszava: Januárban folytatják a 3-as metró felújítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"142416e6-e490-43da-85ec-faa6bb9576ea","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar és a lengyel kormányt dicsérte, Soros Györgyöt és a mostani szlovák kormányt támadta a bukott szlovák miniszterelnök.","shortLead":"A magyar és a lengyel kormányt dicsérte, Soros Györgyöt és a mostani szlovák kormányt támadta a bukott szlovák...","id":"20201221_Robert_Fico_interju_szlovakia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=142416e6-e490-43da-85ec-faa6bb9576ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8251a1ee-cbb5-4b36-bb66-e560bacd6a2f","keywords":null,"link":"/vilag/20201221_Robert_Fico_interju_szlovakia","timestamp":"2020. december. 21. 08:17","title":"Orbánt dicséri a Magyar Nemzetben Robert Fico","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc1972ca-ab10-4cc4-8b09-404848751776","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogyan formálják át mindennapi életünket az egymásra ható új technológiák? Mi lesz a forradalmi fejlesztések hatása? Hogyan alakul majd a közlekedés, a vásárlás, az oktatás vagy a szórakozás jövője? Hogyan fest majd egyebek közt az egészségügy, az élettartam a nem is olyan távoli jövőben? Egyáltalán: mikor jön el az, amit jövőnek nevezünk? Ezeket a kérdéseket tárgyalja a HVG Könyvek által gondozott A jövő gyorsabban itt lesz, mint gondolnánk című könyv, melynek több részletét bemutatjuk a következő hetekben.","shortLead":"Hogyan formálják át mindennapi életünket az egymásra ható új technológiák? Mi lesz a forradalmi fejlesztések hatása...","id":"20201221_A_jovo_gyorsabban_itt_lesz_mint_gondolnank_3_resz_Az_oktatas_jovoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc1972ca-ab10-4cc4-8b09-404848751776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e904c1e-91d7-4cfb-bd66-f5579617fd43","keywords":null,"link":"/360/20201221_A_jovo_gyorsabban_itt_lesz_mint_gondolnank_3_resz_Az_oktatas_jovoje","timestamp":"2020. december. 21. 19:00","title":"A jövő gyorsabban itt lesz, mint gondolnánk, 3. rész: „Üdvözlöm, Platón vagyok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd90f2a0-0b6f-4b1b-afd3-9c66de0f6157","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A “harc” még nem ért véget, de ők nem adják fel – üzenik. ","shortLead":"A “harc” még nem ért véget, de ők nem adják fel – üzenik. ","id":"20201221_Mentosok_OMSZ_koronavirus_Igazabol_szerelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd90f2a0-0b6f-4b1b-afd3-9c66de0f6157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda9c5fa-3e7c-4e81-9d44-68c90c972d52","keywords":null,"link":"/elet/20201221_Mentosok_OMSZ_koronavirus_Igazabol_szerelem","timestamp":"2020. december. 21. 10:12","title":"A mentősök egy Igazából szerelem-jelenettel mesélnek az évükről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff066eee-c807-494c-9927-d1f0bcd60a95","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindez ráadásul a villanyautóknál állami támogatások nélkül elérhető. ","shortLead":"Mindez ráadásul a villanyautóknál állami támogatások nélkül elérhető. ","id":"20201221_Harom_ev_mulva_egy_arban_lehetnek_az_elektromos_autok_es_a_hagyomanyos_modellek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff066eee-c807-494c-9927-d1f0bcd60a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"967f0813-f8ca-433d-97a0-4c40760afd7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201221_Harom_ev_mulva_egy_arban_lehetnek_az_elektromos_autok_es_a_hagyomanyos_modellek","timestamp":"2020. december. 21. 12:18","title":"Három év múlva ugyanannyiba kerülhet egy elektromos autó, mint egy hagyományos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]