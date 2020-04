Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4067b682-8d13-4fb1-8c9e-88f36de71280","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az átlagot jelentősen meghaladó hatótáv ezúttal nem a kicsi és könnyű kivitelnek, hanem a gigantikus kapacitású akkumulátornak köszönhető.","shortLead":"Az átlagot jelentősen meghaladó hatótáv ezúttal nem a kicsi és könnyű kivitelnek, hanem a gigantikus kapacitású...","id":"20200420_1100_kilometeres_hatotavval_kecsegtet_ez_az_uj_hatalmas_divatterepjaro_triton_model_h","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4067b682-8d13-4fb1-8c9e-88f36de71280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dafe63e5-4592-4352-8bee-b646181afa6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200420_1100_kilometeres_hatotavval_kecsegtet_ez_az_uj_hatalmas_divatterepjaro_triton_model_h","timestamp":"2020. április. 20. 09:21","title":"1100 kilométeres hatótávval kecsegtet az új elektromos divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"745e2ab0-cd8d-427f-b181-3696ab07b81d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyesül a BiotechUSA és a Scitec.","shortLead":"Egyesül a BiotechUSA és a Scitec.","id":"20200419_Felvasarolja_versenytarsat_a_feherjeporgyartok_magyar_kiralya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=745e2ab0-cd8d-427f-b181-3696ab07b81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adfd0b7e-9b9f-422e-849c-bb0c420a6fbb","keywords":null,"link":"/kkv/20200419_Felvasarolja_versenytarsat_a_feherjeporgyartok_magyar_kiralya","timestamp":"2020. április. 19. 10:55","title":"Felvásárolja versenytársát a fehérjeporgyártók magyar királya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovénia hétfőtől átfogó szerológiai vizsgálatot indít az országban, hogy világosabb képet kapjon a járvány kiterjedéséről és a Covid-19 megbetegedések valós számáról. Az ország lenne az első Európában, ahol elkészítik a nemzeti tesztelést.","shortLead":"Szlovénia hétfőtől átfogó szerológiai vizsgálatot indít az országban, hogy világosabb képet kapjon a járvány...","id":"20200419_Szlovenia_hetfotol_atfogo_szerologiai_vizsgalatot_indit_az_orszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bce865c-8b67-4ac6-8b00-ac5bf488604f","keywords":null,"link":"/vilag/20200419_Szlovenia_hetfotol_atfogo_szerologiai_vizsgalatot_indit_az_orszagban","timestamp":"2020. április. 19. 17:48","title":"Szlovénia hétfőtől átfogó szerológiai vizsgálatot indít az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f135e8fe-d4ad-4083-b8ac-9e767a90ba66","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vajdahunyadon utcai összecsapásra is sor került a rendfenntartók és a korlátozásokat megszegők között. Egyes romániai közösségekben nehezen viselték az ortodox húsvéti ünnepekre is érvényes kijárási korlátozásokat.","shortLead":"Vajdahunyadon utcai összecsapásra is sor került a rendfenntartók és a korlátozásokat megszegők között. Egyes romániai...","id":"20200419_Nehezen_viseltek_a_husveti_bezartsagot_egyes_romaniai_kozossegekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f135e8fe-d4ad-4083-b8ac-9e767a90ba66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1adcc85-c9e8-40ea-8107-56442212877b","keywords":null,"link":"/vilag/20200419_Nehezen_viseltek_a_husveti_bezartsagot_egyes_romaniai_kozossegekben","timestamp":"2020. április. 19. 16:31","title":"Nehezen viselték a húsvéti bezártságot egyes romániai közösségekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"920fe4ed-1cb0-4814-8dd7-3257690ba42c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódik az adok-kapok a kormány és az ellenzéki vezetésű főváros között. ","shortLead":"Folytatódik az adok-kapok a kormány és az ellenzéki vezetésű főváros között. ","id":"20200419_Fopolgarmesteri_Hivatal_A_Pesti_uti_idosotthonnak_volt_orvosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=920fe4ed-1cb0-4814-8dd7-3257690ba42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3a28893-0c3f-4b69-a943-3170528e4e27","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_Fopolgarmesteri_Hivatal_A_Pesti_uti_idosotthonnak_volt_orvosa","timestamp":"2020. április. 19. 14:56","title":"Főpolgármesteri Hivatal: A Pesti úti idősotthonnak volt orvosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3887ba5-29d4-4833-abd1-671c26293c2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A suttogással kirepülő, de szabad szemmel nem látható nyálcseppek csekély súlyuk miatt hosszabb ideig is a levegőben maradhatnak – állítják amerikai tudósok. Szerintük egy arra járó ember így könnyedén beszippanthatja azokat, a vírussal együtt.","shortLead":"A suttogással kirepülő, de szabad szemmel nem látható nyálcseppek csekély súlyuk miatt hosszabb ideig is a levegőben...","id":"20200420_koronavirus_terjesztese_beszed_nyalcsepp_kohoges_tusszentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3887ba5-29d4-4833-abd1-671c26293c2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346056da-270c-4862-bbdf-469054a03319","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_koronavirus_terjesztese_beszed_nyalcsepp_kohoges_tusszentes","timestamp":"2020. április. 20. 08:45","title":"Új kutatás: a halk beszéddel is terjeszthető a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf443a9-9eae-4bf8-baad-266b5f8dc5b3","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Tízpercenként ránéz a nagy híroldalakra, hogy elolvassa a legújabb koronavírus-híreket? Ébredéskor azonnal a telefonjáért nyúl, hogy belevesse magát a hírekbe? Ha tudja, hogy a miniszterelnök be fog jelenteni valamit, feszült és ideges addig, amíg nem derül ki, miről van szó? Mindezzel nincs egyedül. Szondy Máté pszichológus írása.","shortLead":"Tízpercenként ránéz a nagy híroldalakra, hogy elolvassa a legújabb koronavírus-híreket? Ébredéskor azonnal...","id":"20200419_Joleso_netezes_a_koronavirus_idejen_8_tipp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=faf443a9-9eae-4bf8-baad-266b5f8dc5b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7049a2a2-5339-479a-9939-8aa8c760f3a6","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200419_Joleso_netezes_a_koronavirus_idejen_8_tipp","timestamp":"2020. április. 19. 20:15","title":"Jóleső netezés a koronavírus idején? 8 tipp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60aed4a-4997-4b7d-8c63-efc17fa17327","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Online és ingyen megnézhető a Christian Dior, Designer of Dreams című kiállítás. ","shortLead":"Online és ingyen megnézhető a Christian Dior, Designer of Dreams című kiállítás. ","id":"20200418_Elerhetove_valt_a_Dior_grandiozus_divatkiallitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c60aed4a-4997-4b7d-8c63-efc17fa17327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5f39b1e-7be3-498d-b0c5-3d690dc932f5","keywords":null,"link":"/kultura/20200418_Elerhetove_valt_a_Dior_grandiozus_divatkiallitasa","timestamp":"2020. április. 18. 14:57","title":"Elérhetővé vált a Dior grandiózus divatkiállítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]