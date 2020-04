Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b9e23ed-a46a-436f-8a35-46b09bc29c39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cég a főpolgármester javaslatára szerződést bont az elektronikus jegyrendszer projektjének vezetőjével, aki a Magyar Nemzet cikke szerint közeli viszonyban van a vezérigazgatóval.\r

","shortLead":"A cég a főpolgármester javaslatára szerződést bont az elektronikus jegyrendszer projektjének vezetőjével, aki a Magyar...","id":"20200422_szexualis_zaklatas_bkk_fovaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b9e23ed-a46a-436f-8a35-46b09bc29c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2769f3a1-c3a2-4524-bae3-f2c985a58ead","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_szexualis_zaklatas_bkk_fovaros","timestamp":"2020. április. 22. 09:05","title":"Szexuális zaklatás miatt vizsgálódnak a BKK-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de88db4e-7b19-424c-b832-53a0e630fd55","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A költségvetés szempontjából aprópénz, amit a kormány a kiskereskedelmi különadóból vár. Sok, amúgy is padlót fogott vállalkozásnak viszont hatalmas pluszteher. Az érv, miszerint a nagy nyereségű multikat sújtja, pedig egész egyszerűen nem igaz.","shortLead":"A költségvetés szempontjából aprópénz, amit a kormány a kiskereskedelmi különadóból vár. Sok, amúgy is padlót fogott...","id":"20200421_A_kormany_soretes_puskaval_kulonadoztatja_a_kiskereskedelmet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de88db4e-7b19-424c-b832-53a0e630fd55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7530db9-edc4-4ad7-9790-5514c090f309","keywords":null,"link":"/kkv/20200421_A_kormany_soretes_puskaval_kulonadoztatja_a_kiskereskedelmet","timestamp":"2020. április. 21. 13:42","title":"A kormány sörétes puskával különadóztatja a kiskereskedelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da7510a9-0449-45d1-9f00-34ab767dbc0c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a koronavírusos betegek tüneteit enyhítő, kísérleti vérplazmaterápia kidolgozását és alkalmazását támogatja.","shortLead":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a koronavírusos betegek tüneteit enyhítő, kísérleti vérplazmaterápia...","id":"20200422_Koronavirusfertozesen_atesett_de_mar_gyogyult_verplazmadonorokat_keresnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da7510a9-0449-45d1-9f00-34ab767dbc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89e9a3e9-5b46-4a9e-b0f9-92d8c751ab13","keywords":null,"link":"/elet/20200422_Koronavirusfertozesen_atesett_de_mar_gyogyult_verplazmadonorokat_keresnek","timestamp":"2020. április. 22. 11:11","title":"Koronavírus-fertőzésen átesett, gyógyult vérplazmadonorokat keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f431210-dbdf-4146-a08a-3ca95a05736f","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Ilyen volt, ilyen lett – a nyitóképen a Manchesteri Egyetem campusa a járvány előtt, és most. Nagy-Britanniában tanuló sok-sok magyar egyetemista tért haza a koronavírus-járvány miatt, megpecsételve egy amúgy is hektikus, sztrájkokkal tűzdelt tanév sorsát. ","shortLead":"Ilyen volt, ilyen lett – a nyitóképen a Manchesteri Egyetem campusa a járvány előtt, és most. Nagy-Britanniában tanuló...","id":"20200421_Szeretettel_NagyBritanniabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f431210-dbdf-4146-a08a-3ca95a05736f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd39e094-5b91-4445-88b1-dc9ed3c296a7","keywords":null,"link":"/360/20200421_Szeretettel_NagyBritanniabol","timestamp":"2020. április. 21. 13:00","title":"Szeretettel Nagy-Britannia helyett Magyarországról: a távoktatás nem ismer határokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80174782-dc03-43c1-81cb-f8e500958319","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Járványügyi vészhelyzetben sem lehet lazítani a gyógyszerbiztonságot szolgáló szabályokon. De van azért gyorsítósáv – biztat Barótfi Szabolcs, az MSD innovatív gyógyszeripari vállalat magyarországi klinikai kutatási igazgatója. Tízezer kutatói ötletből lesz egy gyógyszer.","shortLead":"Járványügyi vészhelyzetben sem lehet lazítani a gyógyszerbiztonságot szolgáló szabályokon. De van azért gyorsítósáv –...","id":"202016__barotfi_szabolcs__covidgyogyszerrol_es_vakcinarol__ido_kerdese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80174782-dc03-43c1-81cb-f8e500958319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98bce7c-17f4-40e0-ad9d-5e65a3fd3dd5","keywords":null,"link":"/360/202016__barotfi_szabolcs__covidgyogyszerrol_es_vakcinarol__ido_kerdese","timestamp":"2020. április. 21. 15:00","title":"Miért tart ilyen sokáig a koronavírus elleni gyógyszer kifejlesztése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c10a327b-1420-47c3-a94b-732de4c0e9e1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elsősorban bevásárlásokhoz tervezték őket.","shortLead":"Elsősorban bevásárlásokhoz tervezték őket.","id":"20200421_eldobhato_papir_szajmaszkot_fejlesztett_ki_egy_magyar_nyomda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c10a327b-1420-47c3-a94b-732de4c0e9e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b3dcb63-d805-41e1-a174-5b3d2b21ac7b","keywords":null,"link":"/kkv/20200421_eldobhato_papir_szajmaszkot_fejlesztett_ki_egy_magyar_nyomda","timestamp":"2020. április. 21. 10:51","title":"Eldobható papír szájmaszkot fejlesztett ki egy magyar nyomda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65085e21-da76-484c-9ca7-d71325f54f41","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Soha nem látott keresletcsökkenést okozott az olajiparban a járvány és a piacokért folyó harc, ami alapjaiban rázza meg az ágazatot. Kérdés, segít-e bármilyen termeléskorlátozás.","shortLead":"Soha nem látott keresletcsökkenést okozott az olajiparban a járvány és a piacokért folyó harc, ami alapjaiban rázza meg...","id":"202016__tortenelmi_olajsokk__globalis_perpatvar__vesztesek__csak_vigyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65085e21-da76-484c-9ca7-d71325f54f41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfe7522d-ea3e-45f2-8c6d-a67c175eefff","keywords":null,"link":"/360/202016__tortenelmi_olajsokk__globalis_perpatvar__vesztesek__csak_vigyek","timestamp":"2020. április. 21. 11:00","title":"Nulla alatti olajár? A koronavírus elintézte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21406afe-1814-41fe-8bff-3f03d36019ae","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Most, hogy hétfőtől Budapesten szinte mindenhová csak maszkban lehet majd bemenni, a Duma Aktuál segít kicsit eligazodni a maszkok tengerében. Litkai Gergely megosztja a tippjeit a használatukról, Hadházi László pedig elárulja, hogyan készített maszkot egy egyszerű megoldással. ","shortLead":"Most, hogy hétfőtől Budapesten szinte mindenhová csak maszkban lehet majd bemenni, a Duma Aktuál segít kicsit...","id":"20200422_Duma_Aktual_Maszktrendek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21406afe-1814-41fe-8bff-3f03d36019ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3783a3-0539-4213-a78a-7b04f19079a9","keywords":null,"link":"/360/20200422_Duma_Aktual_Maszktrendek","timestamp":"2020. április. 22. 16:45","title":"Duma Aktuál: Maszktrendek a manófülestől az Abraham Lincoln-figuráig ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]