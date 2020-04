Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"391b680d-fefa-4c41-b8f7-be9cf2fff8c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A maszkok kötelező viselését viszont lehet, hogy csak 2021-ben függesztik fel.","shortLead":"A maszkok kötelező viselését viszont lehet, hogy csak 2021-ben függesztik fel.","id":"20200422_Majus_15tol_mindenki_szabadon_mozoghat_Romaniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=391b680d-fefa-4c41-b8f7-be9cf2fff8c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dd11fc4-abba-4c23-99ac-8609515ba3e7","keywords":null,"link":"/vilag/20200422_Majus_15tol_mindenki_szabadon_mozoghat_Romaniaban","timestamp":"2020. április. 22. 15:06","title":"Május 15-től mindenki szabadon mozoghat Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e567b0-b1d9-4d9a-bf86-7b0f57d0fe47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legelőbb május 5-én mehetnek újra a gyerekek a Hartyán Tagóvodába.","shortLead":"Legelőbb május 5-én mehetnek újra a gyerekek a Hartyán Tagóvodába.","id":"20200422_Bezartak_egy_ovodat_Ujpalotan_mert_koronavirusos_lett_az_egyik_szulo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9e567b0-b1d9-4d9a-bf86-7b0f57d0fe47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29cbea4f-ea68-442d-9a43-b3e5ae02a1c6","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_Bezartak_egy_ovodat_Ujpalotan_mert_koronavirusos_lett_az_egyik_szulo","timestamp":"2020. április. 22. 08:31","title":"Bezártak egy óvodát Újpalotán, mert koronavírusos lett az egyik szülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af12ce79-5288-4bf9-890f-4416d8e80720","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Leépítéseket hozhat az új elnök-vezérigazgató kinevezése a több mint 400 médiumot maga alá gyűrő kiadóvállalatban, a Mediaworksben. A monstrum zabálja a közpénzt.","shortLead":"Leépítéseket hozhat az új elnök-vezérigazgató kinevezése a több mint 400 médiumot maga alá gyűrő kiadóvállalatban...","id":"20200422_Indul_az_atszabas_a_kormanymediaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af12ce79-5288-4bf9-890f-4416d8e80720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c0c8bc5-27f8-4c1f-b305-433effcf5dc9","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_Indul_az_atszabas_a_kormanymediaban","timestamp":"2020. április. 22. 17:48","title":"Indul az átszabás a kormánymédiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e394dfd9-9804-4969-8730-914516f6cf1e","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Leállt a fél világ, Kína felett kitisztult az ég, globálisan jelentősen lecsökkent a károsanyag-kibocsátás: a Föld napján ünnepelhetnénk, de valójában mindez meg sem kottyan a klímaváltozásnak. Mostanra pedig az is világos, hogy a környezetünk tendenciózus pusztítása hozzájárult a koronavírus-járványhoz. Ha eddig kongatták, most már verik a kutatók a vészharangot: az epidémia lehet az egyik utolsó nagy lehetőségünk. ","shortLead":"Leállt a fél világ, Kína felett kitisztult az ég, globálisan jelentősen lecsökkent a károsanyag-kibocsátás: a Föld...","id":"20200422_eghajlatvaltozas_karosanyag_kibocsatas_fold_napja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e394dfd9-9804-4969-8730-914516f6cf1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c44284e3-eb5d-4ec0-8fde-c8402f4605cf","keywords":null,"link":"/elet/20200422_eghajlatvaltozas_karosanyag_kibocsatas_fold_napja","timestamp":"2020. április. 22. 20:00","title":"Ürge-Vorsatz Diána: A járvány hatása az éghajlatra nulla, elhanyagolható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök vejének a cége is eladja a részvénycsomagját, miután a Konzum a múlt héten bejelentette, hogy értékesítette a részesedését.","shortLead":"A miniszterelnök vejének a cége is eladja a részvénycsomagját, miután a Konzum a múlt héten bejelentette...","id":"20200422_Meszaros_Lorinc_utan_Tiborcz_Istvan_is_kiszall_az_Appenninbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63aeab50-df79-44c6-94fb-034dfae7f882","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_Meszaros_Lorinc_utan_Tiborcz_Istvan_is_kiszall_az_Appenninbol","timestamp":"2020. április. 22. 18:30","title":"Mészáros Lőrinc után Tiborcz István is kiszáll az Appeninnből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ce1ca92-74e6-43e8-a74c-4543da9ddac6","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Karaktergyilkosságnak is beillene az a minap megjelent tanulmány, amely megfontolandó érvekkel tépdesi a szabadságharc lánglelkű költőjének politikusi és katonai babérkoszorúját. A vitairat szerzője szerint Petőfi költőnek zseni volt, de a 48-as forradalom után emberként sorozatosan megbukott. ","shortLead":"Karaktergyilkosságnak is beillene az a minap megjelent tanulmány, amely megfontolandó érvekkel tépdesi a szabadságharc...","id":"202016__petofi_legenda_nelkul__2000__teveszmek__felresoporhetetlen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ce1ca92-74e6-43e8-a74c-4543da9ddac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9abee73-aec8-408f-9149-e3c78ad94b3e","keywords":null,"link":"/360/202016__petofi_legenda_nelkul__2000__teveszmek__felresoporhetetlen","timestamp":"2020. április. 21. 19:30","title":"Petőfi beleragadt a vezérszerepbe, pedig katonaként és politikusként is sokszor hibázott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57b4415-fa8e-4fcf-af27-ae43dde82d4b","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Laboratóriumnak tartja Ausztriát a magyar miniszerelnök, pedig azzal, hogy teljesen lemásoljuk az osztrák intézkedéseket, már elkéstünk. A szomszédos országokban már elkezdtek lazítani a korlátozásokon, persze ehhez az is kellett, hogy sokkal szigorúbb kijárási tilalmat vezessenek be, mint Magyarországon. Szakértők szerint a titok a gyorsaságban és a rengeteg otthoni teszt elvégzésében rejlett, így meg tudták akadályozni a kórházi terjedést. ","shortLead":"Laboratóriumnak tartja Ausztriát a magyar miniszerelnök, pedig azzal, hogy teljesen lemásoljuk az osztrák...","id":"20200421_teszt_lezarasok_Ausztria_koronavirus_Orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a57b4415-fa8e-4fcf-af27-ae43dde82d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc9c779-6a60-4f2a-aa19-d1f5aef82a37","keywords":null,"link":"/vilag/20200421_teszt_lezarasok_Ausztria_koronavirus_Orban","timestamp":"2020. április. 23. 13:20","title":"Kétszázezer teszt és azonnali lezárások: így zabolázták meg a vírust Orbán bezzegországában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megszólalt az új-zélandi ápoló, akinek a brit miniszterelnök megköszönte, hogy megmentette az életét.","shortLead":"Megszólalt az új-zélandi ápoló, akinek a brit miniszterelnök megköszönte, hogy megmentette az életét.","id":"20200423_Az_apoloknak_Boris_Johnson_is_csak_egy_beteg_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75dd40db-6300-4b9a-83e3-57d409fa1e58","keywords":null,"link":"/elet/20200423_Az_apoloknak_Boris_Johnson_is_csak_egy_beteg_volt","timestamp":"2020. április. 23. 11:45","title":"Az ápolóknak Boris Johnson is csak egy beteg volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]