Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62e6c603-cdab-430f-8881-6e1efaa32c18","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus-járvány miatt újabb nemzetközi autókiállítás marad el. ","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt újabb nemzetközi autókiállítás marad el. ","id":"20200423_csak_a_nyar_legvegen_lett_volna_de_lemondtak_a_moszkvai_autoszalont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62e6c603-cdab-430f-8881-6e1efaa32c18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46fe188d-4627-40b3-9f36-641166cc7b51","keywords":null,"link":"/cegauto/20200423_csak_a_nyar_legvegen_lett_volna_de_lemondtak_a_moszkvai_autoszalont","timestamp":"2020. április. 23. 09:36","title":"Csak a nyár legvégén lett volna, de lemondták a Moszkvai Autószalont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 2284-en igazoltan koronavírusosak itthon.\r

","shortLead":"Már 2284-en igazoltan koronavírusosak itthon.\r

","id":"20200423_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e409ef-ad81-4a17-bb06-7f06c10fe916","keywords":null,"link":"/itthon/20200423_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. április. 23. 07:16","title":"14 újabb áldozat, 116 új fertőzött Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e4324f-c796-4abe-bb90-f243c29a8723","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elmúlt négy napban már 500 alatt van a napi halálozások száma.","shortLead":"Az elmúlt négy napban már 500 alatt van a napi halálozások száma.","id":"20200422_Koronavirus_435en_haltak_meg_egy_nap_alatt_Spanyolorszagban__stabilizalodik_a_helyzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16e4324f-c796-4abe-bb90-f243c29a8723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bec3139c-6dfd-4f93-91d7-cdfcaa3d428d","keywords":null,"link":"/vilag/20200422_Koronavirus_435en_haltak_meg_egy_nap_alatt_Spanyolorszagban__stabilizalodik_a_helyzet","timestamp":"2020. április. 22. 12:18","title":"Koronavírus: 435-en haltak meg egy nap alatt Spanyolországban – stabilizálódik a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70c89b4c-14ca-4ba5-9412-b3da17934851","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sem a diákok, sem a tanárok számára nem volna biztonságos a május 4-i érettségi a PDSZ szerint.","shortLead":"Sem a diákok, sem a tanárok számára nem volna biztonságos a május 4-i érettségi a PDSZ szerint.","id":"20200423_pedagogus_szakszervezet_erettsegi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70c89b4c-14ca-4ba5-9412-b3da17934851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b84c9bb0-c325-4241-88ef-b1fe95729e8b","keywords":null,"link":"/elet/20200423_pedagogus_szakszervezet_erettsegi","timestamp":"2020. április. 23. 21:33","title":"A pedagógus-szakszervezet szerint nem lehet május 4-én biztonságosan érettségiztetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f999ef-0194-466c-9c92-92e064fd1469","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pályázaton indult balatoni önkormányzatok mindegyike kapott támogatást.","shortLead":"A pályázaton indult balatoni önkormányzatok mindegyike kapott támogatást.","id":"20200423_Folytatodo_balatoni_strandfejlesztes_csuszdakra_is_jut_palyazati_penz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6f999ef-0194-466c-9c92-92e064fd1469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703b196b-0833-44c6-9507-67b97d0ccc69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_Folytatodo_balatoni_strandfejlesztes_csuszdakra_is_jut_palyazati_penz","timestamp":"2020. április. 23. 05:59","title":"Folytatódó balatoni strandfejlesztés: csúszdákra is jut pályázati pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1be0439-fa5a-4d00-a20c-f5226ec555ee","c_author":"Soós Károly Attila","category":"360","description":"Sorakoznak a segítségre szoruló államok, de közös politikáról szó sincs. Mi lesz így a közös pénzzel?","shortLead":"Sorakoznak a segítségre szoruló államok, de közös politikáról szó sincs. Mi lesz így a közös pénzzel?","id":"20200422_Elviszie_a_virus_az_eurot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1be0439-fa5a-4d00-a20c-f5226ec555ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59cbf34e-d2c3-4814-b976-2d923840394f","keywords":null,"link":"/360/20200422_Elviszie_a_virus_az_eurot","timestamp":"2020. április. 22. 13:00","title":"Elviszi-e a vírus az eurót?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41d7c7b-1310-4c65-908c-889ed7645f68","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év második felében egy jóárasított, 23 colos iMacet, valamint egy 11 colos iPadet is bemutathat az Apple – erről szólnak friss pletykák.","shortLead":"Az év második felében egy jóárasított, 23 colos iMacet, valamint egy 11 colos iPadet is bemutathat az Apple – erről...","id":"20200423_apple_imac_ipad_tablagep_szamitogep_bemutato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f41d7c7b-1310-4c65-908c-889ed7645f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca082e2-7ae8-4a66-9745-95fe4d3af189","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_apple_imac_ipad_tablagep_szamitogep_bemutato","timestamp":"2020. április. 23. 07:03","title":"Olcsóbb gépes meglepetéssel készülhet az Apple, már suttognak az újdonságokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be60577-ccb4-4822-b286-2933495972d2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A már visszavonult Rob Gronkowski visszatér, hogy újra Tom Bradyvel játszhasson. ","shortLead":"A már visszavonult Rob Gronkowski visszatér, hogy újra Tom Bradyvel játszhasson. ","id":"20200422_nfl_tom_brady_rob_gronkowski_tampa_bay_buccaneers","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5be60577-ccb4-4822-b286-2933495972d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5b65c1-7fd0-4f0c-83a9-6d02ac7f616d","keywords":null,"link":"/sport/20200422_nfl_tom_brady_rob_gronkowski_tampa_bay_buccaneers","timestamp":"2020. április. 22. 12:44","title":"Meglepetésre újra összeáll az NFL nagy párosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]