Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3822036f-40fa-4bae-8992-b0c04bbe67f6","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Október-novemberben jön a járvány második hulláma – mondta péntek reggel a magyar miniszterelnök. Vajon jobban lehet hinni szavaiban, mint amikor május 3-ra ígért tetőzést? A magyar halálozási statisztika kapcsán adódik a kérdés: beszélhetünk-e egyáltalán tavaszi hullámról?","shortLead":"Október-novemberben jön a járvány második hulláma – mondta péntek reggel a magyar miniszterelnök. Vajon jobban lehet...","id":"202018_Orban_Viktor_koronavrus_statisztika_halalozas_Europa_masodik_hullam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3822036f-40fa-4bae-8992-b0c04bbe67f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55e718de-ea60-4b37-b682-560e84f59861","keywords":null,"link":"/360/202018_Orban_Viktor_koronavrus_statisztika_halalozas_Europa_masodik_hullam","timestamp":"2020. május. 01. 10:45","title":"Orbán orra bukott a tetőzésben, pedig a magyar halálozási görbe lapos, mint az Alföld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e8ffa7-1dd7-4e02-b4a4-ebefd3acdd72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Május 4-től az utasoknak és a kalauzoknak is kötelező a maszk a vonatokon. ","shortLead":"Május 4-től az utasoknak és a kalauzoknak is kötelező a maszk a vonatokon. ","id":"20200501_mav_maszk_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36e8ffa7-1dd7-4e02-b4a4-ebefd3acdd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07ea3529-2013-4fdf-ae45-06d093f62ea8","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_mav_maszk_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. május. 01. 20:21","title":"MÁV: A vonatokon is kötelező az arc eltakarása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe2d2b70-cbc5-42fb-9e74-2d8a91aca10a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több település, illetve településrész lezárását rendelték el a fővárosban és a környékén a koronavírus-járvány miatt, élve a kormány által az önkormányzatoknak biztosított joggal.\r

","shortLead":"Több település, illetve településrész lezárását rendelték el a fővárosban és a környékén a koronavírus-járvány miatt...","id":"20200430_Zarva_lesz_a_Margitsziget_es_az_Obudaisziget_a_hosszu_hetvegen_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe2d2b70-cbc5-42fb-9e74-2d8a91aca10a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a130c00-6548-420a-8268-ffaba440631c","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_Zarva_lesz_a_Margitsziget_es_az_Obudaisziget_a_hosszu_hetvegen_is","timestamp":"2020. április. 30. 18:51","title":"Sok lezárás lesz a hosszú hétvégén Budapesten és környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b9fd688-6296-4208-9536-e57134f5e634","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egymilliós nézettség felett járt már a rendőrség videósorozata, amelyet civil autókkal végzett razziák során készítettek. ","shortLead":"Egymilliós nézettség felett járt már a rendőrség videósorozata, amelyet civil autókkal végzett razziák során...","id":"20200430_Hova_tuntek_a_rendorseg_kameras_civilautoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b9fd688-6296-4208-9536-e57134f5e634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1804c19-ff12-419b-abda-08ca4e963b3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200430_Hova_tuntek_a_rendorseg_kameras_civilautoi","timestamp":"2020. április. 30. 17:56","title":"Hová tűntek a rendőrség kamerás civil autói?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90f95ced-82a6-4e05-8d07-5519de96bd9d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Felidézzük a Bán-Dörner-Gáspár-mesterhármas klasszikus produkcióját. Elindult a budapesti art mozik streaming-szolgáltatása. 45 éves egy legendás Frank Zappa-lemez.

","shortLead":"Felidézzük a Bán-Dörner-Gáspár-mesterhármas klasszikus produkcióját. Elindult a budapesti art mozik...","id":"202018_hazi_palya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90f95ced-82a6-4e05-8d07-5519de96bd9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89837f9f-6b19-40ca-ac6e-f2f18cc97c87","keywords":null,"link":"/360/202018_hazi_palya","timestamp":"2020. április. 30. 15:30","title":"Az ünnepi karanténban ünnepelhetjük a színház-mozi-zene szentháromságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"361dd013-8b51-4868-a775-b2dba0061a20","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"202000501_Marabu_Feknyuz_Orban_pontosit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=361dd013-8b51-4868-a775-b2dba0061a20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2009b001-a4dd-4055-aad6-52a30f97ba40","keywords":null,"link":"/itthon/202000501_Marabu_Feknyuz_Orban_pontosit","timestamp":"2020. május. 01. 05:30","title":"Marabu Féknyúz: Orbán pontosít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c9c0354-df1c-422b-98bd-f5474ed7a4c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több láz- és fájdalomcsillapítónál is ez a szabály.","shortLead":"Több láz- és fájdalomcsillapítónál is ez a szabály.","id":"20200501_Majustol_csak_receptre_kaphato_az_egyik_nepszeru_fejfajascsillapito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c9c0354-df1c-422b-98bd-f5474ed7a4c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a75069ce-d454-476a-afc5-7d1c38552e2c","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_Majustol_csak_receptre_kaphato_az_egyik_nepszeru_fejfajascsillapito","timestamp":"2020. május. 01. 15:03","title":"Májustól csak receptre kapható az egyik népszerű fejfájáscsillapító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e22c8e-71df-416f-b613-dc989f922345","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt azt kéri, hogy a kispesti polgármester ellen felhozott vádak tisztázásáig ne ő legyen a összeférhetetlenségi és vagyonnyilatkozat-ellenőrző bizottságának vezetője.","shortLead":"A párt azt kéri, hogy a kispesti polgármester ellen felhozott vádak tisztázásáig ne ő legyen a összeférhetetlenségi és...","id":"20200501_momentum_fovaros_fopolgarmester_korrupcio_gajda_peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4e22c8e-71df-416f-b613-dc989f922345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c015c88-cdb7-456a-a630-39b14d7fc71d","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_momentum_fovaros_fopolgarmester_korrupcio_gajda_peter","timestamp":"2020. május. 01. 09:49","title":"Visszavonatná Gajda Péter fővárosi kinevezését a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]