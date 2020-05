Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f742a32-816e-40fd-b4ef-5fa005ba31a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vespa mandarinia kimondottan agresszív természetű darázsféle, a csípése az arra érzékenyeknél halálos is lehet.","shortLead":"A vespa mandarinia kimondottan agresszív természetű darázsféle, a csípése az arra érzékenyeknél halálos is lehet.","id":"20200504_egyesult_allamok_kina_szallitmany_koronavirus_oriasdarazs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f742a32-816e-40fd-b4ef-5fa005ba31a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54086ff8-cb60-48ba-9c25-0291918ec238","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_egyesult_allamok_kina_szallitmany_koronavirus_oriasdarazs","timestamp":"2020. május. 04. 10:03","title":"A Kínából érkezett szállítmányokkal együtt veszélyes óriásdarazsak is partra szálltak Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b7c99d-06df-473b-8145-ab475dd44af9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában már csak 356 új fertőzöttet regisztráltak az országban.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában már csak 356 új fertőzöttet regisztráltak az országban.","id":"20200504_spanyolorszag_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozat_pandemia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5b7c99d-06df-473b-8145-ab475dd44af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cac828c-f973-44e4-bb65-63144d4a120e","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_spanyolorszag_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozat_pandemia","timestamp":"2020. május. 04. 15:47","title":"Spanyolországban újra 200 alatt maradt az elhunytak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99109017-838c-458b-8cf1-2a719692974f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A minőséget ért kritikákra reagált Szijjártó. 