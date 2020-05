Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae5255bc-8bd6-459b-ba57-ed72e7757b7f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy hazai felmérés szerint a használt autók legalább harmadát adják el hamis kilométeróra-állással.","shortLead":"Egy hazai felmérés szerint a használt autók legalább harmadát adják el hamis kilométeróra-állással.","id":"20200505_BMW_oratekeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae5255bc-8bd6-459b-ba57-ed72e7757b7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"061b00da-2d7f-4db7-965e-08cf943aab46","keywords":null,"link":"/cegauto/20200505_BMW_oratekeres","timestamp":"2020. május. 05. 16:14","title":"A BMW-kben a legnépszerűbb az óratekerés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8b286c8-9dc0-4952-ad3e-a1e549fcb68e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A matematikából középszinten vizsgázók két feladatsort kapnak, az első alapfogalmak, definíciók, egyszerű összefüggések ismeretét ellenőrzi. ","shortLead":"A matematikából középszinten vizsgázók két feladatsort kapnak, az első alapfogalmak, definíciók, egyszerű összefüggések...","id":"20200505_erettsegi_matematika_vizsga_szaktanari_velemeny_eduline","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8b286c8-9dc0-4952-ad3e-a1e549fcb68e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57211635-7d57-40bc-87f2-e3c4a7648061","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_erettsegi_matematika_vizsga_szaktanari_velemeny_eduline","timestamp":"2020. május. 05. 10:20","title":"Szaktanári vélemény: Könnyű a matekérettségi első fele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77de399-707f-46da-af21-abab1170a6e8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Függősége utáni időszakról mesél Kiss Tibi, amikor a koncerteken kevésbé érezte jól magát, de a zene ömlött belőle. Közben a Csík zenekar találkozik azokkal az erdélyi muzsikusokkal, akikkel később együtt adják majd elő az ikonikus dalt. Engedem, hadd menjen, harmadik rész. ","shortLead":"Függősége utáni időszakról mesél Kiss Tibi, amikor a koncerteken kevésbé érezte jól magát, de a zene ömlött belőle...","id":"20200505_Doku360_Engedem_hadd_menjen_Harmadik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a77de399-707f-46da-af21-abab1170a6e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10036fdb-c372-4736-95f3-48b7c5d6711b","keywords":null,"link":"/360/20200505_Doku360_Engedem_hadd_menjen_Harmadik_resz","timestamp":"2020. május. 05. 19:30","title":"Doku360: \"Előtte soha nem voltam józanul színpadon\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19f852ed-552e-4c35-85d4-6bf5c88bb73c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kinyitottak a szakrendelők, viszont teszthez kötik az ellátást. Több embert is hazaküldtek a negatív lelet hiányában.","shortLead":"Kinyitottak a szakrendelők, viszont teszthez kötik az ellátást. Több embert is hazaküldtek a negatív lelet hiányában.","id":"20200504_Sokakat_hazakuldtek_a_szakrendelesekrol_mert_nem_volt_tesztjuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19f852ed-552e-4c35-85d4-6bf5c88bb73c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d759ccd-e30e-480a-98d3-b90b653bd701","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_Sokakat_hazakuldtek_a_szakrendelesekrol_mert_nem_volt_tesztjuk","timestamp":"2020. május. 04. 21:44","title":"Sokakat hazaküldtek a szakrendelésekről, mert nem volt tesztjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3fbc34-0ca0-4de5-8c82-119c651ebb1f","c_author":"","category":"itthon","description":"Kollégánk Kényszerpálya címmel forgatott dokumentumfilmet egy pályaelhagyó újságíróról. Szerdától látható a hvg.hu-n. ","shortLead":"Kollégánk Kényszerpálya címmel forgatott dokumentumfilmet egy pályaelhagyó újságíróról. Szerdától látható a hvg.hu-n. ","id":"20200505_Kenyszerpalya_teaser","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d3fbc34-0ca0-4de5-8c82-119c651ebb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e4adbd-61e0-458e-a3fa-0da55365591e","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_Kenyszerpalya_teaser","timestamp":"2020. május. 05. 16:15","title":"Újságíróból lett programozó, miután kirúgták a fideszessé vált Hír Tv-től ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed500107-6470-460d-8c97-c26c20282a9c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság nagyobb recessziót, magasabb államháztartási hiányt és munkanélküliséget vár, mint a magyar kormány. A Bizottság szerint a kormány intézkedései visszafogottak, a munkahelyvédelmi intézkedések csak korlátozottan képesek enyhíteni a károkat.","shortLead":"Az Európai Bizottság nagyobb recessziót, magasabb államháztartási hiányt és munkanélküliséget vár, mint a magyar...","id":"20200506_Eros_kritikat_kapott_a_magyar_kormany_valsagkezelese_Brusszeltol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed500107-6470-460d-8c97-c26c20282a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f55e685d-4684-417b-b823-5fc5e6be2b01","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200506_Eros_kritikat_kapott_a_magyar_kormany_valsagkezelese_Brusszeltol","timestamp":"2020. május. 06. 12:19","title":"Jóval nagyobb visszaesést vár Brüsszel, mint az általuk rengeteg kritikával illetett magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros János vállalkozása nettó 1,498 milliárd forintért vállalta a munkát. A nagytestvér is besegít neki.","shortLead":"Mészáros János vállalkozása nettó 1,498 milliárd forintért vállalta a munkát. A nagytestvér is besegít neki.","id":"20200505_meszaros_janos_kvassay_hid_felujitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab36fe0e-f673-4cd5-8e24-b4d19954305f","keywords":null,"link":"/kkv/20200505_meszaros_janos_kvassay_hid_felujitas","timestamp":"2020. május. 05. 15:29","title":"Mészáros öccse újíthatja fel a Kvassay-hidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49a02b59-70b3-4b76-8aea-c5a8160f27fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ráadásul két évvel korábban, mint ahogy azt tervezték. Mondjuk, Greta Thunberg hazájától nem is vártunk volna mást. ","shortLead":"Ráadásul két évvel korábban, mint ahogy azt tervezték. Mondjuk, Greta Thunberg hazájától nem is vártunk volna mást. ","id":"20200505_Svedorszag_is_bezarta_az_utolso_szeneromuvet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49a02b59-70b3-4b76-8aea-c5a8160f27fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd7ad129-15b9-4e20-95c1-a469558842d6","keywords":null,"link":"/zhvg/20200505_Svedorszag_is_bezarta_az_utolso_szeneromuvet","timestamp":"2020. május. 05. 12:12","title":"Svédország is bezárta az utolsó szénerőművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]